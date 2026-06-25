CGT Rosario: los gremios le apuntan al camionero Aladio por la inacción de la regional

El sindicalismo de Rosario hace ocho meses que no reúne a sus líderes y atienden atomizadamente el crecimiento del desempleo y la informalidad.

La CGT Rosario cruje. Casi ocho meses después de su normalización tras una década dividida, la regional no tuvo reuniones del consejo directivo y por lo bajo muchos sectores ya critican el poco entusiasmo a la hora de impulsar medidas para frenar el deterioro del mercado laboral , cuyo nivel de desempleo está por encima del promedio nacional.

Los cuestionamientos a la nueva cúpula de la regional se multiplican entre referentes de diversos gremios, de perfil combativo, quienes acusan de pasividad a la central obrera. “ La regional rosarina no está formalizada . Lograr su reorganización fue pura voluntad de un montón de sindicatos , pero no hay una sola señal concreta de querer regularizarla”, cuestionó un histórico dirigente gremial en diálogo con Letra P.

Ese mismo representante asegura que la CGT nacional expresa apoyo, pero que cuando hay que encarar acciones concretas "siempre te patean la pelota para adelante".

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario y líder del gremio de la Alimentación rosarino. De chomba beige, el líder del sindicato de Camioneros, Sergio Aladio.

"Miguel Vivas (el nuevo secretario general) se está moviendo, está presente en todos los conflictos y acompañando a las organizaciones sindicales. Los que venimos de la Intersindical nos apoyamos entre nosotros, pero sin la oficialización, no se puede hacer mucho de forma orgánica”, explican en el interior de la central obrera local.

Por otro lado, una de las voces más críticas reveló que las autoridades designadas para llevar adelante la regional tuvieron una primera reunión el 5 de noviembre para nombrar a las autoridades, pero después no volvieron a convocar para plantear estrategias locales.

“Hubo una sola reunión hace mucho tiempo, en noviembre, para constituir la mesa directiva. Después no se hizo más nada. Esto no es un tema de la CGT nacional”, sostuvo otro de los dirigentes. “El panorama es desesperante ”, sentenció.

Lo que marcan algunas voces es que si desde Buenos Aires no se designa a un delegado normalizador -el responsable de hacerlo es el secretario de Interior, Héctor Daer- que desembarque en Rosario, convoque a un nuevo congreso y oficialice el proceso, la central obrera local no terminará de formalizar su recomposición.

SIn embargo, tres voces afirmaron a este medio que el problema no está en la voluntad o no del triunviro en Buenos Aires. Allí se revela una interna con un enemigo claramente identificado: Sergio Aladio, titular del gremio de Conductores de Camiones Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Logística y Servicios de Santa Fe -grupo que se separó en 2016 del gremio de Camioneros de la provincia por diferencias con Hugo Moyano-, quien quiso ser el secretario general de la recién organizada regional, pero no llegó a la orilla.

La discordia

Finalmente, en noviembre fue ungido como titular de la regional Miguel Vivas, quien lidera desde hace más de una década el gremio que nuclea a los trabajadores de la industria de la alimentación, y Aladio quedó como secretario adjunto junto a otros cuatro líderes gremiales.

Fuentes de histórica militancia obrera apuntaron que era muy complejo ubicar al frente de la regional rosarina a un disidente del clan Moyano cuando uno de los integrantes del Triunvirato Nacional es un alfil del exdirigente camionero. Eso provocó que la mayoría acompañara como "candidato del consenso" a Vivas, que tiene diálogo fluido con todos los sectores.

20240401194224_camionerossf-convenio1 Sergio Aladio, titular de Camioneros Santa Fe, sindicato que en 2016 está por fuera de la Federación de Camioneros, en enfrentamiento con el histórico gobierno del clan Moyano.

En la actualidad, el movimiento obrero organizado del Gran Rosario convive con dos sindicatos camioneros. Por un lado está el Sindicato de Choferes y Camiones de Santa Fe, liderado por Juan Mateo Chulich (que responde a los Moyano) y por el otro el que comanda Aladio. La interna se remonta a 2014, cuando el entonces secretario general santafesino Marcelo Dainotto fue condenado a tres años de prisión por malversación de fondos.

Aladio fue elegido como titular en 2016, en una votación que estuvo atravesada por enfrentamientos entre las facciones, que llegaron a utilizar armas de fuego. Aunque Hugo Moyano ordenó la intervención de la regional camionera, la secretaría nacional moyanista nunca pudo sacarle la dirección del gremio a Aladio, con lo cual optaron por abrir otro sindicato para disputarle el liderazgo. Desde entonces, los puentes entre ambas organizaciones están cortados.

El monje negro

“El que empioja esto es Aladio”, sostuvieron voces al interior de la central sindical local. El líder camionero santafesino genera desconfianza por sus movimientos, como un encuentro privado del que participó con el exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca para escuchar sus argumentos sobre el proyecto de reforma laboral de entonces.

A finales de abril, el referente volvió a dar muestras de pragmatismo al organizar una capacitación sobre la Ley de Modernización Laboral junto a la Fundación Centro de Estudios e Investigación del Trabajo (FUCEIT).

La jornada contó con oradores como Alicia Vázquez (directora general de Asuntos Gremiales y Relación con Cámaras Empresariales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Horacio Bueno (subsecretario de Trabajo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Ignacio Forconi (asesor de la Sociedad Rural Argentina), Walter Andreozzi (abogado integrante de FISFE y vocal titular en la UIA), y los ministros santafesinos Roald Báscolo (de Trabajo) y Fabián Bastía (Gobierno).

Un dato político relevante es que Aladio se desempeña además como representante de las organizaciones sindicales en la mesa directiva del PJ Santa Fe.

Embed - Sindicato Camioneros Santa Fe on Instagram: " Se llevó a cabo la Jornada de Actualización sobre la Ley de Modernización Laboral 27.802, con la participación de destacados expositores y una gran convocatoria. Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, junto a FUCEIT, seguimos impulsando espacios de formación y debate que fortalecen el conocimiento y la defensa de los derechos de nuestros trabajadores. Agradecemos a todos los que formaron parte de esta jornada." View this post on Instagram

“Está cada vez más cerca de Pullaro. Por menos de eso, a Perotti le hicieron un expediente de expulsión”, agitó una autoridad sindical.

Otros le apuntan a la relación entre el dirigente sanlorencino y el senador de ese departamento y actor relevante en el peronismo santafesino, Armando Traferri.

“Todos los acuerdos que (Aladio) hace son en función de construir poder, pero hay que decir que ni él ni la CGT nacional tomaron como algo propio la pelea contra la reforma laboral. Por eso estamos en un problema”, sentenció un experimentado militante sindical.

La falta de oficialización de la Confederación General del Trabajo de Rosario abre las puertas a que los sindicatos que la integran exhiban una suerte de "objeción de conciencia" sobre algunos procedimientos y le resten poder de acción a la central obrera.

Al mismo tiempo, se atomizó la expresión gremial más combativa que tenía el Gran Rosario y que se nucleaba en el denominado Movimiento Sindical Rosarino.

"Ese espacio generaba presión y una cantidad de actividades que en la actualidad no se observan o se organizan mal y con poca jerarquía. El acto del 1° de mayo fue una lágrima”, sentenció un dirigente gremial molesto.

Sergio Aladio Armando Traferri inauguración camioneros Sergio Aladio, secretario adjunto de la CGT Rosario, y Armando Traferri, senador sanlorencino, en la inauguración de la sede del sindicato en San Lorenzo.

Una de las voces que siempre están presentes en los encuentros intersindicales puso paños fríos y afirmó a Letra P que hay voluntades alrededor de Sergio Aladio que acompañan la formalización de la regional. Otros, en cambio, lo ponen en duda.

"No veo voluntad para que se pueda regularizar en lo inmediato. En su momento, el acta de reorganización, en el congreso donde se nombraron las autoridades, se hizo firmar por un escribano, pero no todos los sindicatos firmaron. El libro de actas donde se estableció la reorganización lo tienen los muchachos de Camioneros”, cuestionaron los que ven en esa organización parte de los males que sufre hoy la central obrera local.

El desempleo en Rosario, por encima de la media nacional

Todo este conflicto se da en un marco angustiante. El INDEC ubicó la desocupación nacional en 7,8%, mientras que en el Gran Rosario midió 8,2%. Se trata de 58 mil personas que buscan trabajo sin encontrarlo, 10 mil más que en 2025.

A ese dato se suman la caída de hasta 22% en el ingreso de los trabajadores, según un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), la inscripción de 160 mil nuevos monotributistas y la caída de 603 mil nuevos trabajadores en la informalidad desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Frente a ese cuadro de situación tan complejo, desde el interior del universo sindical acusan que todo está “muy planchado” dentro de la CGT Rosario.