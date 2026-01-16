Santa Cruz: Vidal multó al gremio docente y tensionó el inicio del ciclo lectivo antes de las paritarias

La decisión del gobierno de Santa Cruz de aplicar una multa millonaria al principal gremio docente por no acatar una conciliación obligatoria en julio pasado tensionó el inicio del año. El equipo letrado de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) ya tiene lista la apelación a la resolución del Ministerio de Trabajo, un escrito que planean presentar en paralelo al pedido de reapertura de paritarias.

La administración del gobernador Claudio Vidal multó esta semana a Adosac con una suma de más de 126 millones de pesos. La “sanción grave” remite a julio de 2025, cuando el gremio llevó adelante medidas de fuerza mientras mantenía una negociación salarial con el Concejo Provincial de Educación y regía una conciliación obligatoria.

Si bien generó malestar, la sanción no afectará el inicio de clases, aseguró la dirigencia del gremio a Letra P , pero el calendario escolar podría no comenzar el 25 de febrero, como está previsto, “si hay despidos, si no devuelven los descuentos y si no hay aumentos en la paritaria”.

El año pasado la relación entre Vidal y el gremio docente fue de tensión permanente . En un contexto de reclamos por mejoras salariales y protestas, el 7 de julio de 2025 se dictó una conciliación obligatoria y se intimó a la Adosac a cesar de inmediato las medidas de acción directa para habilitar una instancia de negociación, según se lee en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Sin embargo, pese a estar notificado, el gremio realizó un paro de 48 horas entre el 7 y 8 de julio que tuvo un elevado grado de acatamiento y provocó la suspensión de clases en todos los niveles del sistema educativo de la provincia de la Patagonia sur.

Adosac La multa remite a una sanción por medidas de fuerza realizadas en julio de 2025.

La cartera laboral resolvió fijar el monto de la sanción en el equivalente a 100 sueldos de la categoría maestranza inicial “A”, lo que totaliza 126.714.480 pesos. Además, le otorgó a la Adosac un plazo de 48 horas para abonarla, a riesgo de avanzar por la vía judicial en caso de no acreditación del pago.

Reacción y pedido de paritarias

Junto al recurso de apelación, Adosac prepara el lanzamiento de una campaña nacional de solidaridad contra esta situación que, aseguran, sienta un precedente peligroso. “Si hacés un paro y te ponen una multa, no se puede hacer actividad gremial”, sostuvo en diálogo con este medio el secretario administrativo de Adosac, Miguel Pla.

Antes del fin de semana, el gremio -uno de los dos más numerosos de Santa Cruz, junto con ATE- tiene previsto presentar un pedido formal para que el gobierno de Vidal lo convoque a paritarias.

A lo largo de 2025 el gremio docente obtuvo un aumento del sueldo básico de 45,75%, casi 13 puntos por encima del 32,9% de inflación que arrojó el IPC Patagonia, que mide el INDEC. Ese incremento llevó el salario de un docente ingresante a 1.217.000 pesos.

Sin embargo, debido a los elevados costos de vida en Santa Cruz, Adosac no toma como referencia la canasta básica del INDEC, sino la que elabora la Universidad San Juan Bosco, que en su informe de noviembre ubicó esa variable en 1.630.000 pesos.

“Necesitamos la paritaria porque estamos teniendo sueldos por debajo de la línea de pobreza”, señaló Pla y explicó que, pese al crecimiento que se advierte el año pasado, los salarios “venían muy abajo”.

El inicio de clases

Junto con el aumento salarial que cubra esa canasta básica, el gremio exige que el gobierno garantice “la protección de los puestos de trabajo que prometió” durante las negociaciones del año pasado.

También reclaman la devolución de los días descontados por los paros realizados en octubre a los docentes que “ejercieron su legítimo derecho a huelga”.

Para la dirigencia de Adosc, estos tres puntos son requisitos a cumplir por el Ejecutivo para garantizar el inicio del año lectivo. Hasta entonces, “lo único que está garantizado es un conflicto” intenso.