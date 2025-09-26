Santa Cruz: con la jura de los nuevos vocales del TSJ, Claudio Vidal tensiona con la Justicia y la oposición.

El gobernador Claudio Vidal participó en el acto de jura de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) , Sergio Acevedo y José Antonio González Nora . Allí sostuvo que se trató de un “día histórico” y remarcó que la Justicia “debe trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz ”.

La ceremonia se llevó a cabo luego de que la Legislatura provincial haya ratificado los pliegos que envió el Ejecutivo y a pesar de que esta semana el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos dictó una medida cautelar que ordena a suspender por diez días el tratamiento de las ternas para cubrir vacantes.

En pie de guerra con el Poder Judicial santacruceño y avanzando en su cruzada contra el kirchnerismo , Vidal volvió a subrayar que la ampliación del TSJ y el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas son dos de los ejes más importantes de su gestión. “Queremos una justicia independiente, idónea y que deje de militar la política para dar respuestas a la sociedad”, afirmó.

“Vivimos en una Santa Cruz que fue considerada como una de las provincias más corruptas, donde desapareció gente”, fustigó el mandatario provincial y vinculó la falta de respuestas judiciales con índices de pobreza superiores al 50% en la provincia.

“Basta de los Bersanelli que creen que tienen más poder que la misma ley. Basta de los Fernando Basanta que quieren conducir la provincia desde la Justicia”, lanzó el gobernador que redobló la apuesta y dijo que fue elegido para terminar con esas prácticas y prometió seguir adelante “cueste lo que cueste”.

Gonzales Nora y Acevedo, vocales TSJ Santa Cruz José Antonio González Nora, jurando ante la mirada de Sergio Acevedo.

La semana pasada Vidal había calificado como “golpe judicial” el fallo del juez civil Marcelo Bersanelli, que frenó la ampliación del TSJ tras un amparo del gremio de judiciales, que protagonizó una protesta callejera en paralelo a la jura de los nuevos vocales. Esta semana, un fallo de la jueza Marcela Quintana, ordenó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz abstenerse de avanzar en la votación de los nuevos vocales.

En loop contra el kirchnerismo

En redes sociales, acusó a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner de operar “a través de sus jueces amigos”. En su denuncia “golpe”, el gobernador también apunta contra el exministro de Gobierno provincial durante la gestión de Alicia Kirchner y vocal del TSJ, Fernando Basanta. Pese a todo, el proceso avanzó.

La asunción se formalizó mediante una resolución de presidencia a cargo de Daniel Mariani, sin necesidad de contar con la firma del resto de los vocales. Con las designaciones de este viernes, el máximo tribunal santacruceño ya tiene siete integrantes. La Ley aprobada por la Legislatura establece una nueva composición de nueve.

La tensión en Santa Cruz

A un mes de las elecciones, la decisión de avanzar con el proceso con el que Vidal busca ampliar el TSJ provincial para “deskirchnerizarlo”, tensiona la situación política provincial. Como viene sucediendo desde hace tiempo en el debate nacional, oficialistas y opositores lanzan cuestionamientos cruzados en torno a lo que entienden como prácticas que pasan por alto la división de poderes.

Vidal a la cabeza de la asunción de los nuevos vocales del TSJ en Santa Cruz Claudio Vidal a la cabeza de la asunción de los nuevos vocales del TSJ en Santa Cruz.

Los trabajadores judiciales y la oposición apuntan a Vidal por avanzar pese a la cautelar y las advertencias de la propia Justicia, mientras que el oficialismo contesta que "el fallo de un juez de primera instancia no puede estar por encima de lo que decida la Legislatura" y advierten que la resolución de Bersanelli es “ilegal e inconstitucional”.

“Nuestro compromiso es con la educación, el trabajo, la producción y ahora con una justicia independiente. No me voy a rendir ni voy a bajar los brazos”, dijo Vidal en la ceremonia en la que pidió a los santacruceños a “tener paciencia y acompañar este proceso de cambios profundos”.