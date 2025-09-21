CRUZADA 2027

Claudio Vidal encontró a Dios en las urnas: evangelismo, poder y reelección en Santa Cruz

El gobernador suma pastores como aliados. Templos convertidos en red territorial. La Secretaría de Culto, brazo electoral. “Guerra religiosa” en ciernes.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
El gobernador Claudio Vidal, la secretaria de Culto provincial y una referente del evangelismo nacional

El gobernador Claudio Vidal, la secretaria de Culto provincial y una referente del evangelismo nacional

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, profundiza su vínculo con el evangelismo como parte de una estrategia que combina fe, gestión y proyección electoral. Desde el inicio de su mandato, bendecido por pastores, su relación con las iglesias evangélicas crece en un contexto donde la feligresía se expande y promete apoyo decisivo en las próximas elecciones.

Notas Relacionadas
José Daniel Álvarez y Claudio Vidal se preparan para la campaña en Santa Cruz. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Cruz: cómo es el plan de emergencia de Claudio Vidal para su primer desafío electoral como gobernador

Por  Letra P | Periodismo Político

La raíz de esa fe es familiar. Su madre, Regina Gómez, bautizada en una iglesia evangélica, lo marcó con un legado espiritual que él mismo reconoce. “Siempre me dice que cuando tenga miedo nombre a Dios, a Jesucristo. Es algo que lo practico y me resulta, sobre todo en momentos difíciles”, cuenta.

Esta influencia, que admite como decisiva, se tradujo en un estilo de liderazgo provincial en el que la religión ocupa un lugar central.

claudio-vidal-mama-regina
La madre de Claudio Vidal lo acercó al evangelismo

La madre de Claudio Vidal lo acercó al evangelismo

En lo cotidiano, Vidal cultiva una cercanía con pastores influyentes en la provincia. Entre ellos, Santos Bolívar, quien lo bendijo en su asunción y lo comparó con el rey Salomón, e Isaías Ascensión, conocido en Caleta Olivia por su prédica comunitaria.

Vidal también mantiene lazos con Patricia Ferreira y Roberto Moyes, referentes barriales con quienes comparte no sólo actos oficiales, sino encuentros privados de oración que, según su entorno, forman parte de la rutina semanal del mandatario.

Evangelismo y poder político

El gobernador santacruceño fue uno de los primeros en adherir al decreto nacional 486/2025, que otorga personería jurídica a los cultos no católicos. El gesto lo posicionó como aliado clave del evangelismo y reforzó la idea de que los templos no sólo son espacios de fe, sino, también, de contención social en barrios atravesados por la pobreza y la exclusión.

En paralelo, el evangelismo ganó legitimidad en el plano municipal. En noviembre de 2024, la Municipalidad de Río Gallegos, bajo la gestión del peronista Pablo Grasso, reconoció como “personalidades destacadas” a cinco pastores históricos: Emilio Figueroa (iglesia El Buen Pastor), Santos Bolívar (Cristo es la Respuesta), Segundo Gamín (Bet El “Casa de Dios”), Félix Cárcamo (Dios te Ama) y Víctor Salinas (Jesús es el Camino).

El acto mostró cómo distintas instituciones, más allá de las diferencias políticas entre Vidal y Grasso, avalan la centralidad de las iglesias evangélicas en la vida social santacruceña.

La Secretaría de Culto provincial, creada apenas asumió, refuerza esta estrategia. Con Mónica Pereyra al frente, la agenda incluye visitas a templos, diálogo con pastores y subsidios mensuales a las iglesias.

claudio vidal secretaria de culto santa cruz
Mónica Pereyra, secretaria de Culto de Claudio Vidal

Mónica Pereyra, secretaria de Culto de Claudio Vidal

El oficialismo incluso respaldó la candidatura de Daniel Álvarez, dirigente político de fe cristiana, confirmando que el evangelismo se consolida como un aliado electoral decisivo.

Guerra religiosa en ciernes

El tablero político provincial anticipa un choque inédito: el gobernador respaldó a un candidato evangélico para enfrentar en las elecciones del 26 de octubre al sacerdote católico Juan Carlos Molina, postulante a diputado nacional por Fuerza Santacruceña.

Con alta exposición mediática y ascendencia territorial, Molina ya se perfila como un potencial adversario para 2027, cuando Vidal buscará la reelección.

Cura candidato Juan Carlos Molina
Juan Carlos Molina, el cura candidato

Juan Carlos Molina, el cura candidato

Este eventual cruce marca una frontera clara: de un lado, un gobernador evangelista con base pastoral en expansión; del otro, un referente católico con aspiraciones políticas que podría disputar la conducción de la provincia. Es una “guerra religiosa” que, más allá del credo, desnuda cómo la fe se convierte en campo de batalla electoral en Santa Cruz.

La bendición del poder

En cada acto, Vidal recurre a la oración como recurso político y personal. No fue casual que en su asunción invitara a sus padres y a sus hijos al escenario en un gesto de comunión familiar, ni que pidiera públicamente que los pastores oraran por la provincia.

“Nada es imposible si creemos en Dios y trabajamos en conjunto”, repite como un mantra.

Su círculo íntimo lo confirma: la política de Vidal no se entiende sin la fe. Los pastores lo acompañan en los momentos de crisis, Regina Gómez sigue siendo su consejera espiritual y los templos funcionan como brazos territoriales de un proyecto que combina religión y poder; una cruzada que ya mira a 2027 con la bendición como bandera.

Temas
Notas Relacionadas
El pastor Jorge Ledesma, el apóstol Guillermo Maldonado, Javier Milei y Karina Milei
ENCONTRÓ LA LUZ (ELECTORAL)

Milei y el evangelismo del Chaco, entre la fe, la estrategia y el pecado de la justicia social

El Presidente suma a Ledesma, pastor de todos los gobernadores chaqueños, a su cruzada política espiritual. Bendición, críticas non sanctas y el voto cristiano.
Martín Llarroya en un encuentro con pastores y pastoras evangélicos de Córdoba.
Elecciones | 26 de octubre

Llaryora arrancó la campaña con una cumbre de 400 pastores de la iglesia evangélica

El gobernador entregó la personería religiosa y puso a uno de sus candidatos en el centro de la escena. Siciliano ponderó la labor social en tiempos difíciles.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y Toto Caputo evalúan alternativas para asumir compromisos de deuda. 
HASTA EL ÚLTIMO DÓLAR

Milei y Caputo se juegan a un salvataje de Trump para evitar el default de la deuda

Por  Lorena Hak
Javier Milei, en Córdoba. El Presidente pidió el voto para pintar de violeta el país en octubre.
OPERATIVO ¡SÍ, SE PUEDE!

Milei en Córdoba: sin plan B, el pánico es político, Schiaretti apreciado y arenga por un 26-O violeta

Por  Yanina Passero
Javier Milei y su candidato, Gonzalo Roca
EFECTO PALIZAS

Córdoba le falló a Milei: una convocatoria pobre expuso la crisis violeta en el intento de ¡Sí, se puede!

Por  Luis Zegarra
Post Convención: Maximiliano Pullaro, el dueño de la llave de la reelección en Santa Fe
LA NUEVA CARTA MAGNA

Post Convención: Pullaro, el dueño de la llave de la reelección en Santa Fe

Por  Gustavo Castro