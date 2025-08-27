CHAU LISTA SÁBANA

Santa Cruz: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Ocho listas competirán por tres bancas en Diputados. LLA aparece en la primera columna y el frente de Claudio Vidal, entre las dos opciones de la izquierda.

Por Letra P | Periodismo Político
En la sede del Juzgado Federal de Río Gallegos el sorteo se desarrolló ante la presencia de autoridades judiciales, apoderados partidarios y representantes de las fuerzas políticas.

El acto fue encabezado por el Juez Federal de Río Gallegos, con competencia electoral, Claudio Vázquez, que decidió excluir definitivamente al Partido UNIR de Diego Bavio por irregularidades en su conformación.

En los comicios del 26 de octubre, Santa Cruz pondrá en juego tres bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los diputados Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Gustavo González (Unión por la Patria) y Roxana Reyes (UCR).

La Libertad Avanza, primera en la lista

Según lo definió el sorteo, La Libertad Avanza ocupará la primer columna de la boleta única santacruceña. La lista de candidatos está encabezada allí por Jairo Guzmán. Le sigue el PRO, que lleva como principal aspirante a Leo Roquel.

Fuerza Santacruceña, la versión provincial de la alianza que a nivel nacional lidera el peronismo, aparecerá ocupando la tercera columna con la candidatura de Juan Carlos Molina a la cabeza.

En cuarto lugar aparecerá la opción de la Coalición Cívica – ARI, con Pedro Muñoz a la cabeza, mientras que la quinta columna será para el Proyecto Alternativo, que lidera Jorge Cruz.

El frente Por Santa Cruz, entre las listas de la izquierda

En la última parte de la boleta aparece el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, que lleva a Gabriela Ance como primera aspirante a la cámara baja.

En la anteúltima columna irrumpe el frente del gobernador Claudio Vidal, Por Santa Cruz, que tiene al jefe de gabinete provincial, José Daniel Álvarez, como principal candidato del espacio.

José Daniel Álvarez y Claudi Vidal Santa Cruz
José Daniel Álvarez junto a Claudio Vidal en Santa Cruz.

El Movimiento al Socialismo (MAS) cierra la boleta única que representará el salto para un cambio de sistema en Santa Cruz que en la última elección provincial votó con Ley de Lemas. El primer candidato del MAS es Jesús Mariano.

