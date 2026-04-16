San Martín: florecen candidatos del peronismo mientras se marchita la gestión del intendente Moreira

Al menos tres sectores del peronismo se preparan para competir internamente en 2027 contra el intendente de San Martín , Fernando Moreira. O en su defecto, contra quien defina su jefe político, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis , si es que considera que debe haber un cambio de figura.

Los nombres que comienzan a mencionarse para esa disputa son los de Hernán Letcher por el kirchnerismo, Leonardo Grosso por el Movimiento Evita y Juan Eslaiman por el Frente Renovador (FR). Si finalmente se mantienen, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán clave para ordenar la pelea en uno de los distritos más importantes de la Primera sección electoral.

El ministro de Axel Kicillof , que suena como uno de los posibles candidatos a la gobernación , no tendría intenciones de volver a la intendencia de San Martín. En ese marco, lo más probable es que apueste por la continuidad de Moreira en el cargo, quien podría presentarse por la reelección pese a la ley que les pone un tope, ya que no fue candidato en 2019, aunque asumió como interino en diciembre de ese año.

Cerca de Katopodis destacan que el jefe comunal, que además es presidente del PJ local, “es un buen gestor y un gran armador político que conoce bien San Martín”, pero patean la discusión electoral para más adelante: “Se va a dar el año que viene”, dicen.

Sin embargo, desde los otros sectores del peronismo apuntan que la imagen de Moreira “está desgastada” por un declive en la gestión y la imputación por “defraudación al Estado” en una causa por la cual se allanó el municipio y se le prohibió la salida del país. También diversas fuentes apuntan que aunque no hay ruptura, la relación entre Katopodis y el intendente “ya no es la misma”, algo que niegan cerca de ellos.

En ese marco, no son muchas las opciones que el ministro bonaerense tiene en el menú si el candidato no fuera Moreira. En el distrito se menciona a su esposa y secretaria para la integración educativa, cultural y deportiva, Nancy Cappelloni; al presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella, o al jefe de Gabinete, Andrés Alonso.

Hernán Letcher, el candidato de CFK

Una de las figuras que está decidida a competir por la intendencia es el economista Hernán Letcher, alineado con Cristina Fernández de Kirchner. Su sector tiene base en el Ateneo Néstor Kirchner del municipio, desde donde se organizan diversas actividades.

Si bien Letcher es más conocido por su perfil técnico y sus apariciones en los medios están vinculadas a la economía, viene llevando adelante desde hace tiempo en el municipio trabajo territorial. En los últimos días estuvo en el club Villa Bonich, entregando pelotas de fútbol, y camisetas en el club Camerún, acompañado por la diputada Julia Strada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hernán Letcher (@hernanletcher)

Ante la consulta de Letra P, en ese sector reconocen que buscarán competir pero también marcan que terminarán haciendo lo que CFK indique. Esperan que una PASO sea la herramienta para poder dirimir la interna con el oficialismo local. “En esa instancia nos puede ir bien”, se entusiasma una de las fuentes.

El Movimiento Evita va por la revancha

El dirigente del Evita Leo Grosso, también está dispuesto a competir como lo hizo en 2023 cuando en las PASO logró sacar más de 30 mil votos compitiendo contra el intendente, que obtuvo cerca del doble. Es más, en los próximos días el sector podría estar relanzando el frente “Futuro San Martín” con un plenario.

“Leo va a trabajar para competir, nos quedamos con la sangre en el ojo la última vez”, afirma alguien cercano al dirigente del Evita que agrega que en 2023 hicieron una muy buena elección, y que por eso se ganaron “el respeto” de otros sectores del peronismo local. Marca además que el dirigente tiene “muy buen diálogo” con todos los sectores y que es alguien que “tiende puentes”, por lo que podría generar una opción competitiva.

Leonardo Grosso

El Frente Renovador, a merced de las PASO y las reeleciones

El sector liderado por Sergio Massa también tiene aspiraciones en el distrito, su candidato es el concejal Juan Eslaiman, sin embargo, estarán atados a las definiciones que lleguen del tigrense una vez que se determinen las reglas del juego. “Nosotros dependemos mucho de si hay PASO y reelección”, indica un dirigente del distrito.

A diferencia de lo que marcan otros sectores en el FR creen que de mantenerse la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas Moreira no podría volver a ser candidato. Sostienen que “hay jurisprudencia” que indica que no podría. Que Moreira aunque no fue candidato a intendente en 2019 -fue Katopodis- para 2027 habría cumplido ocho años al frente de la intendencia. “Es un riesgo grande que corren si van con esa opción, cualquiera podría complicarte a último momento su candidatura con una presentación judicial”, advierten.

JUan Eslaiman y Sergio Massa

En ese contexto, en el FR explican que si hay PASO y el intendente no puede reelegir, hay más posibilidades de que puedan competir por la intendencia, sin esos factores lo ven más difícil. “Si no hay reelecciones y hay PASO, nosotros tenemos candidatos en un montón de municipios, pero si no, Sergio cuida mucho la unidad del peronismo así que sería otro escenario”, destacan, al tiempo que se muestran confiados en un trabajo “sostenido en el tiempo”. “Estamos armados y listos, pero somos verticalistas y ordenados”, resumió la fuente.