San Luis: Claudio Poggi se aleja del frente de los gobernadores y rumia un acuerdo con La Libertad Avanza

Claudio Poggi elige el silencio para tomar distancia del frente federal de los gobernadores, mientras camina hacia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza . Si bien en su entorno prima la cautela, el gobernador ya tomó una decisión. Su frente de gobierno, Ahora San Luis , no participará como espacio de las elecciones de octubre.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

“Personalmente creo que no tiene sentido y no creo conveniente la participación del frente provincial Ahora San Luis en estas elecciones nacionales para Diputados”, dijo el gobernador esta semana. Sin embargo, no dio demasiadas pistas respecto a los pasos seguir.