Claudio Poggi consolidó su liderazgo en San Luis y, sin La Libertad Avanza en cancha, le dio otro golpe al PJ

El frente oficialista de Claudio Poggi , Ahora San Luis , se impuso este domingo en las elecciones provinciales ante el Frente Justicialista de Alberto Rodríguez Saá por una diferencia consolidada de más de 20 puntos . Así, el gobernador ratificó el poderío de su armado transversal provincialista, que lo ubica como la principal referencia no peronista del distrito.

Como contracara, la elección significó un porrazo para el peronismo, que supo dominar la política provincial desde el regereso democrático. Luego de un proceso de reconstrucción en el que Rodríguez Saá decidió no abandonar la conducción del partido, el PJ continuó con su caída y perdió bancas y jefaturas comunales, cosechando aun más dudas sobre el rumbo del espacio en la provincia.

El propio Poggi planteó durante la campaña que la elección iba a funcionar como una especie de plebiscito de su gestión. La estrategia funcionó. “Este resultado significa que un porcentaje mayoritario de los sanluiseños que hoy fueron a votar dieron un voto de confianza al cambio que la mayoría eligió en 2023”, dijo durante los festejos en el bunker oficialista.

“Es un voto de respaldo al camino iniciado en estos 16 meses”, consideró Poggi, que, convencido de su agenda de reformas, se mostró muy satisfecho con el debut de la boleta única: según entiende, facilitó el proceso del que participó más del 60% del padrón electoral. En el Departamento Pringles llegó al 70%. “Hemos hecho un gran cambio institucional”, consideró.

Cumpliendo con el deber cívico. La Boleta Única Papel, un gran avance institucional para la Provincia de San Luis. pic.twitter.com/6vzYo7AhpE — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 11, 2025

Entre los distritos que elegían representantes de la cámara baja, Ahora San Luis se impuso en los departamentos J.M.Pueyrredón, Belgrano, Dupuy y Junin; mientras el Frente Jusiticialista ganó la elección en Pringles. Para el Senado, el oficialismo ganó en Belgrano, Pedernera, San Martín y en una elección muy reñida en el Departamento Ayacucho.

Además, se eligieron concejales e intendentes en Juana Koslay, Unión, Naschel, Luján y Los Manantiales. En todos esos municipios, ganaron los candidatos de Poggi. Lo mismo sucedió en Beazley, Nogolí y Renca, distritos en los que se elegían comisionados municipales y quedaron en manos del oficialismo. En La Calera tuvo lugar una de las grandes sorpresas de la jornada: ganó el candidato del mileísta Tercera Posición.

En su discurso, Poggi tuvo un párrafo aparte para las “muy buenas elecciones" que el oficialismo protagonizó "en todos los concejos deliberantes". Sin embargo, remarcó lo sucedio en la Ciudad de San Luis, donde el oficialismo se quedó con cuatro de las siete bancas en juego. "El intendente Gastón Hissa también tiene cuórum propio para poder gobernar". "Y lo mismo en Villa Mercedes, donde con el Intendente Maxi Frontera, con quien trabajamos codo a codo, de seis concejales ingresamos cuatro, una gran elección", celebró. Se trata de las dos ciudades más grandes de la provincia.

Otro porrazo electoral para el PJ

Las imágenes de un búnker de caras largas que se vació demasiado temprano representaron el clima de jornada para los partidarios del PJ, que no logra reacomodarse luego de la derrota que sufrió en 2023.

Alberto Rodríguez Saá vota.png Alberto Rodríguez Saá votó por la mañana en San Luis.

El peronismo puntano volvió a perder en distritos en los que no caía desde hacía cuatro décadas y su intención de convertirse en una especie de escudo para que Poggi no lograra avanzar con su agenda de reformas aparece naufragar ante el nuevo mapa legislativo que cementó la mayoría oficialista, que tendrá mayoría y cuórum propio en ambas cámaras.

"Hay que buscar el camino para salir de este monte lleno de espinas", dijo el histórico caudillo provincial cuando fue a votar en horas de la mañana. Todavía lejos de la conducción nacional del PJ, que comanda Cristina Fernández de Kirchner, el desafío inmediato asoma en la segunda quincena de agosto, cuando deben definirse los nombres del peronismo puntano para la elección nacional, en la que el distrito renovará tres bancas en el Congreso. Cuatro veces gobernador de San Luis y candidato a presidente en dos oportunidades, el exmandatario puso el horizonte un poco más allá. “La política es para transformar y en 2027 vamos a participar”, afirmó.

Los candidatos (que no fueron) de Javier Milei y la proyección hacia octubre

A diferencia de lo que sucedió en las otras elecciones del domingo, La Libertad Avanza no tuvo candidatos oficiales en la contienda puntana, lo que terminó favoreciendo al armado del gobernador, que fortaleció su perfil como referencia antiperonista.

El partido Tercera Posición, que tuvo como principal referente al diputado Carlos D’Alessandro, y la lista referenciada en Rodolfo Negri y la senadora Ivanna Arrascaeta, Viva La Libertad Carajo, se repartieron votos con una leve ventaja a favor del primero.

El dato no es menor de cara a la elección de octubre y la estrategia aliancista que empujan algunos sectores desde la Casa Rosada. Como ya contó Letra P, la idea de acercar posiciones con Poggi forma parte del menú de opciones del oficialismo libertario que en el propio gobierno de San Luis todavía no descartan.

El primer paso era la elección provincial. Poggi podrá ahora sentarse a una eventual mesa de negociaciones con una postura un poco más sólida. Desde el búnker reconoció que hay "buena disposición", reafirmó su “vocación multipartido” y aseveró que, desde lo personal, tiene una “relación institucional muy buena con el gobierno nacional”.

“Coincido en que no podemos volver atrás con el kirchnerismo y en el equilibrio presupuestario, pero no vamos a hacer nada que no le convenga a San Luis”, aseguró.