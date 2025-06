San Luis: para cuidar su vínculo con Milei, Poggi echó a Libres del Sur de la alianza gobernante

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mansillasanluis/status/1930456638550401533&partner=&hide_thread=false Carta abierta al Sr. Gobernador Claudio Poggi

EL QUE ES VIOLENTO Y ANTIDEMOCRÁTICO ES MILEI, NO LIBRES DEL SUR.



En el día de hoy usted ha determinado que nuestro partido, Libres del Sur, no forme más parte de la coalición de gobierno. Su argumento para ello ha sido que nuestra… — Joaquín Mansilla (@mansillasanluis) June 5, 2025

“Es, además, muy claro que nuestra consigna se refiere a que 'hay que echar a Milei' por las vías que la Constitución y las leyes habilitan a los ciudadanos que repudian con justas razones a un gobierno. Es decir, ejerciendo el derecho constitucional de movilizarnos pacíficamente en las calles, a través de un juicio político en el Congreso de la Nación o, por último, en las urnas. Todas instancias previstas y contempladas por nuestro sistema democrático”, escribió el dirigente que hasta el momento formó parte de la gestión provincial como director de Barrios Populares.

Cautela en La Libertad Avanza

La versiones sobre una aproximación entre Poggi y la conducción nacional de La Libertad Avanza circulan en los pasillos políticos puntanos desde hace ya tiempo. Durante los festejos por la victoria electoral en la provincia el propio gobernador reafirmó su “vocación multipartido” y aseveró que, en lo personal, tiene una “relación institucional muy buena con el gobierno nacional”.

“Coincido en que no podemos volver atrás con el kirchnerismo y en el equilibrio presupuestario, pero no vamos a hacer nada que no le convenga a San Luis”, agregó aquella noche en la que el partido del Presidente, que conduce Karina Milei, no presentó listas, aunque sí hubo referentes libertarios participando de la elección.

Uno de los referentes libertarios en la provincia es el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que pidió ser cauteloso a la hora de avanzar con los análisis sobre las gestualidades de Poggi. “Despacio Escuela”, advirtió en su cuenta en la red X.

Poggi separó de su gabinete a los representantes de Libres del Sur, tras las manifestaciones de sus militantes contra el presidente @JMilei. Aunque esta decisión podría parecer un gesto republicano, es bastante tardía y sería importante analizarla con cautela. Despacio Escuela — BartoloméAbdala (@AbdalaBartolome) June 5, 2025

“Aunque esta decisión podría parecer un gesto republicano, es bastante tardía”, aseguró Abdala que señaló que la decisión de expulsar a Libres del Sur de la estructura de gobierno es parte de una “maniobra de ‘purificar’ su gabinete que no es más que una estrategia política para ganar apoyo entre quienes respaldan al presidente Milei”.