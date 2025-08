Con el dólar cerca del techo, el FMI bajó la meta de reservas, Toto Caputo festejó y economistas dudan

NO SOY YO, SOS VOS

El FMI flexibiliza la meta, pero no todos celebran

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este jueves el desembolso de u$s 2.000 millones, a pesar de que Argentina no cumplió la meta de reservas (quedó alrededor de u$s 4.000 millones por debajo). El comunicado del organismo destacó los avances fiscales y medidas correctivas para acercar las reservas al objetivo.