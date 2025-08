Grito federal: Facundo Manes levanta la mano

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

El neurocientífico no oculta sus aspiraciones. Repite que tiene un proyecto para 2027 y una parada previa en las elecciones legislativas de este año lo puede mantener en la discusión pública. Incluso, en su entorno no descartan que pueda presentarse por la Ciudad de Buenos Aires , que elegirá bancas para Diputados y para el Senado. Manes es referente de la provincia, pero hace años que reside del otro lado de la General Paz.

Como sea, el diputado sabe que eso no puede lograrlo solo, acaso todavía tiene fresco el recuerdo de hace dos años cuando declinó su candidatura al sillón de Rivadavia a pocas horas del cierre de listas, sin apoyo interno en la UCR y con un puñado de vínculos que no le alcanzó para sostener su propósito. Quiere lustrar la chapa que consiguió en 2021 con más de 1.200.000 votos en las PASO frente a Diego Santilli .

Para ello, este año presentó el espacio Para adelante, con sectores de la UCR, el peronismo no K, ex-PRO, algo de la Coalición Cívica y el socialismo. Un par de días después se asociación con el exgobernador cordobés, Juan Schiaretti, y le dio forma a la avenida del medio que en el cierre de alianzas se tradujo en Somos Buenos Aires, una construcción difusa, sin una referencia general y con enojos y portazos en el armado de las listas que aún perduran. La presencia del cordobés en la nueva liga de gobernadores seduce a Manes.

Manes Schiaretti abrazo.jpeg Facundo Manes y Juan Schiaretti.

La foto del grito federal volvió a abrir los ojos del neurocientífico, empujado por un sector de la UCR para que sea la cabeza de la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, y que encontró en esa imagen joven con sueños de renovación política el espacio ideal para ofrecerse como la voz bonaerense del grito federal.

Los apoyos por fuera de la UCR

La hiper fragmentación que experimenta Somos no permite decir que el radicalismo impulsa a Manes, sino que una parte de ese partido trabaja para que el doctor encabece la boleta nacional en octubre. Apela a su nivel de conocimiento y a su postura siempre firme en contra del gobierno de Milei. Eso, sugieren en Grito federal, podría restarle puntos, siendo que los mandatarios no siempre se imponen como oposición dura a las leyes del Gobierno a través de sus representantes en el Congreso.

En su tropa admiten que se iniciaron conversaciones con el grupo de gobernadores de Grito federal, aunque estos prefieren esperar a que pasen las elecciones bonaerenses de septiembre antes que jugarse la vida por un representante de la provincia sin saber cuál será su realidad un mes después.

gobernadores-2071395 Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximilano Pullaro y Carlos Sadir.

La nueva liga de gobernadores no tiene definido cómo serán las construcciones electorales provinciales, ya que las realidades de cada uno son diferentes. Lo único que tienen claro es que querrán competir en octubre y, como dijo Torres, poner un candidato a presidente en 2027. Sostienen, eso sí, que mantendrán la línea de no ir a los extremos, algo con lo que Manes coincide, aunque eso no alcanza para estrechar manos.

Facundo Manes vs. Florencio Randazzo

Manes tiene un rival interno en la carrera a octubre que juega en la orilla del peronismo: Florencio Randazzo. El exministro del interior es el presidente del partido Hacemos, de Schiaretti, y fue candidato a vicepresidente del cordobés en 2023. Amabos aparecen juntos en la instantánea promocional de Somos el día del cierre de listas. En una de las fotos, ya que hubo otra en la que está la mayor representación del radicalismo, algo de la Coalición Cívica y otros dirigentes.

Manes Schiaretti 1.webp Una de las fotos de la presentación de Somos, con Facundo Manes y Florencio Randazzo.

El nebuloso planeta Somos tiene en esos dos dirigentes bonaerenses a exponentes conocidos de la política nacional con chances de encabezar la boleta. Más allá de lo que pase en octubre, Manes sigue en busca de socios que apuntalen su figura y que lo hagan de manera sostenida en el tiempo. Podría haber sido Somos, aunque la disconformidad en el cierre de listas y las pujas que aún perduran hacen que el neurocientífico empiece a mirar para otro lado.