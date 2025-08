Miguel Galuccio y Trafigura ponen los dólares para que un exceo de YPF rescate a la petrolera Aconcagua

Miguel Galuccio , el dueño de Vista Energy , y la comercializadora mundial de hidrocarburos Trafigura , aportaron u$s 36 millones a Tango Energy SAU , la empresa que fundó Pablo Iuliano , el ex ceo de YPF durante el gobierno de Alberto Fernández , para que se quede con el 90% de la pyme de petróleo convencional, Aconcagua Energía , que entró en default.

Si al menos el 90% de los inversionistas y proveedores de Aconcagua -que incluyen desde particulares hasta bancos como Nación , Galicia , Provincia , Supervielle , Santander e ICBC - acepta las formas de repago que ofrece la empresa, se destrabará el default de aproximadamente u$s 200 millones.

En este escenario, Tango Energy SAU, la firma de Iuliano, con el respaldo en dólares de Galuccio y Trafigura, tendrá el control estratégico y el 90% de la compañía. Y sus fundadores, los dos ex YPF Diego Trabucco y Javier Basso se quedarán con sólo el 10% del capital accionario de Aconcagua.

Aconcagua tiene deuda con Trafigura y con Galuccio, quien tiene la titularidad de la concesión de estos campos petroleros, pero no opera ni invierte. Ambos capitalizaron a Tango Energy y empoderaron a Iuliano.

aconcagua energía Miguel Galuccio y Trafigura rescatan Aconcagua Energía

La negociación del Galuccio fue dura, sólo cedió en extender el plazo hasta 2029 para que le paguen el 50% de los barriles de petróleo y los metros cúbicos de gas que le deben.

Miguel Galuccio, el puente financiero

“Iuliano había intentado acceder a áreas petroleras convencionales a través del Plan Andes de YPF y, ahora, Galuccio le tendió el puente financiero para que se quede con Aconcagua”, le explicó a Letra P una fuente del sector y agregó: “El desafío es muy grande y por eso, es lo que más repaga".

Iuliano creó la empresa con el capital mínimo en 2024 y estaba buscando oportunidades. Es un experto de la formación geológica de Vaca Muerta, tiene medalla de oro en extracción no convencional: el fracking. Desarrolló Loma Campana, el primer yacimiento de shale oil de YPF en Vaca Muerta, cuando el ceo era Galuccio.

Para Tecpetrol de Techint, también desarrolló Fortín de Piedra, otro gigante en Vaca Muerte, pero de gas. Luego, en 2022 asumió como ceo de YPF, hasta el fin del mandato albertista.

YPF-Pablo-Iuliano-Aconcagua Con los dólares de Miguel Galuccio, Pablo Iuliano se quedó con Aconcagua

“Aconcagua hizo una apuesta a crecer en el convencional en un mal momento. Previamente y con viento a favor también quiso incursionar en energías renovables y tampoco le fue bien. El combo negativo le jugó en contra a Aconcagua y no pudo cumplir sus compromisos con Vista y Trafigura, sus acreedores, que, entiendo, terminaron tomando el control de la empresa a través de Tango Energy que conduce Iuliano”, aseguró a Letra P Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi".

Aconcagua en default

Aconcagua se quedó sin respuestas después de que fracasó el lanzamiento de una Obligación Negociable (ON) por u$s 250 millones, en la Bolsa de Nueva York, para refinanciar deuda de corto plazo emitida por aproximadamente u$s 200 millones.

Querían extender los plazos de esta deuda que habían tomado en el mercado interno, condicionados porque aún no habían negociado con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la extensión de la concesión de los campos que vencían en 2026, por los que pusieron otros u$s 27 millones.

Era el default financiero o parar toda la producción de la empresa, despedir a la gente y liquidar todo. De la información que surgió de la llamada con accionistas y de la comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se infiere que fue el tiempo y la oportunidad que terminaron con el descalce de Aconcagua.

La empresa fue a pedir plata en el momento en que el precio del barril de petróleo cayó de u$s 75 a u$s 65 dólares en menos de un mes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles masivos a las importaciones. Y cuando miró el mercado interno, los procesos de default de Agrofina, El Surco, Los Grobo y Albanesi borraron las alternativas.

Miguel Galuccio se fue a Vaca Muerta

Aconcagua le compró seis áreas de operación convencional a Vista Energy cuando el Mago Galuccio definió ser una empresa 100% Vaca Muerta y abandonó esa forma de operatoria convencional.

Trabucco y Basso pagaron u$s 27,5 millones de contado y acordaron completar la compra, entregando la producción por cuatro millones de barriles de petróleo y 300 metros cúbicos de gas.

aconcagua 2 Los fundadores de Aconcagua Energía se quedaron con apenas el 10% de las acciones de su empresa

Con Trafigura, Aconcagua firmó un acuerdo de provisión de petróleo que la multinacional pagó por adelantado, por esto es el receptor de 60% de la producción total de Aconcagua.

A Vista también le deben la mitad de la materia prima y el dato es que, si la empresa se paralizaba, Galuccio podría haber ejecutado el contrato por incumplimientos y recuperar los campos petroleros, porque la operación de venta se concretaba en el momento en que Aconcagua no pagase los compromisos. Aconcagua hizo también una gran inversión en equipamiento operativo.

Son campos petroleros que se explotan de modo convencional, áreas maduras o en declino, lo contrario a Vaca Muerta de Neuquén. Allí se deben aplicar técnicas de recuperación “secundaria”, aumentar la presión de los viejos pozos con inyección de agua, para barrer y hacer emerger el petróleo.

La recuperación “terciaria” implica agregar polímeros al agua que se inyecta para ejercer más presión para traer el petróleo a la superficie.

Galuccio 1.jpg Miguel Galuccio, de Vista, se concentra en Vaca Muerta

De allí ya se fueron los grandes jugadores, como YPF, Vista y Tecpetrol, y se quedaron las pymes petroleras que, a fuerza de agilidad y eficiencia, tienen que hacer rentable la extracción del petróleo que queda.

Son inversiones menores a las de Vaca Muerta. Allí un pozo nuevo puede costar u$s 4 millones y en la piedra madre u$s 18. La rentabilidad también es muy ajustada.

Rabinovich detalló que “el precio del petróleo tiende estructuralmente a la baja en el largo plazo. Es abundante y la demanda está condicionada por renovables y nuevas tecnologías. La tendencia es la baja y esto indudablemente afecta a nuestra vida industria”.