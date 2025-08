Neuquén: Gloria Ruiz ensaya un regreso para escapar del exilio político al que la condenó la Legislatura

Con las elecciones en cuenta regresiva, la ex vicegobernadora de Neuquén , Gloria Ruiz , ensaya un regreso a la arena política tras ser destituida por la Legislatura provincial en un juicio político que la acusó de "inhabilidad moral". La compañera de fórmula de Rolando Figueroa en 2023 será candidata a diputada por el partido Desarrollo Ciudadano .

“Fue una jugada para disciplinar y aislar”, aseguran en su entorno. “Gloria incomodaba porque no se callaba. Lo hizo cuando enfrentó al MPN siendo intendenta y lo repitió dentro del gobierno de Figueroa”, sostienen. En ese sentido, su candidatura actual tiene una carga simbólica fuerte en la provincia porque parte del regreso de Ruiz consiste en reponer su legitimidad pública y denunciar lo que considera una persecución política.

Desde Desarrollo Ciudadano, el espacio que fundó y lidera, aseguraron a Letra P que la lista de candidatos a diputados y senadores está conformada por “gente de trabajo que nunca bancó la corrupción ni la manipulación”.

Llegar al Congreso, o eventualmente convertirse en protagonista en la pelea electoral, le permitiría a Ruiz volver al ruedo político a pesar de su vergonzosa salida. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que la vecina de Plottier no tiene chance de conseguir los votos que necesita para hacerlo.

Una candidatura fuera de época en la Patagonia

En el entorno del gobernador observan la jugada de Ruiz con cierto asombro. Entienden que las pruebas que recogió la investigación que derivó en la destitución de la exvicegobernadora son lo suficientemente contundentes como para no dejar lugar a dudas respecto a su culpabilidad. En ese plano también empiezan a atajarse ante una campaña en que la ahora candidata desplegará una estrategia en la que se mostrará como víctima de una operación en su contra. Como lo hizo desde el primer momento.

Seguiré buscando justicia y daré batalla en todos los frentes.



La verdad de las injusticias que están enquistadas en la política neuquina será mí lucha inquebrantable.



Hoy la corrupción quedó dentro del poder. pic.twitter.com/KTdeS63ZoE — Gloria Argentina Ruiz (@GloriaARuizok) December 20, 2024

Confiados en una batalla polarizada contra La Libertad Avanza, entienden que la candidatura no será bien recibida por el grueso del electorado. A tono con la era libertaria, creen que la exintendenta de Plottier no lee que el ánimo social no contempla la posibilidad de acercarse a espacios cuyos referentes están relacionados con hechos de corrupción.

Por esas razones, tampoco entienden que la candidatura de Ruiz represente una amenaza, más allá del artificio mediático que puede generar el anuncio de su regreso. No más de tres puntos, dicen mientras proyectan el eventual apoyo que podría recoger la excompañera de fórmula de Figueroa.

De todos modos, avisan, no creen ser perjudicados por eso apoyos a la vicegobernadora destituida. Hace rato que ya los dejaron de contar entre los suyos.

Quiénes acompañan a Ruiz en las elecciones de octubre

Las listas que Desarrollo Ciudadano presentó ante la Justicia Electoral están conformadas por Ruiz como primera candidata a diputada , seguida por Carlos Roberto Cides y Laura Rosana Nievas. Como suplentes figuran Emmanuel Santiago Reynolds, Otilia Silvia Castillo Nuñez y Armando de la Cruz Gonzalez.

El segundo de Ruiz, Cides, se presente en sus redes sociales como “creador digital”, oficio que demuestra con varios videos subidos en los que se encargó de hablar sobre el MPN y sus diferentes acciones y también, días atrás ya anunciaba su llegada a la candidatura.

“A ponerse en modo campaña que en breve estaremos recorriendo para visitarlos. Hagan fuerte el boca a boca, en el MPN no había candidato y los del MPN no votamos a los candidatos de Figueroa. Nos estamos armando y saldremos todos juntos los propios y extraños pero contra Figueroa y sus perros”, anunció ante sus casi dos mil seguidores en Facebook.

La lista de senadores está liderada por Marisa Torres San Juan, una dirigente de la iglesia evangélica que fue dos veces concejala en Plottier por el partido Movimiento Ciudadano Activa, tiempo en el que se encargó de revisar todas las ordenanzas que salían de ese cuerpo y que nunca se calló nada. Su alto perfil hizo que le generó varios cruces con sus compañeros de recinto, sobre todo los opositores, que en muchas oportunidades se quedan mirándola con cara más que rara.

Finalizado su paso por el Concejo Deliberante, Torres San Juan siguió a Ruiz hasta la Legislatura donde ocupó un cargo muy cercano a la vicegobernación, que también concluyó con el arribo de Zulma Reina.

La lista la completa Luis Alberto Vázquez. Los suplentes son Luis Aroldo César e Israelita Fuentealba.

Marisa Torres San Juan concejal Plottier Marisa Torres San Juan, candidata a senadora.

Aunque pueda parecer testimonial, la boleta de Desarrollo Ciudadano está diseñada para incomodar. Con nombres que vienen de los márgenes de la política tradicional y un discurso de ruptura, el espacio que lidera Ruiz quiere volver a instalar una agenda que se aparta tanto del MPN como de La Nequinidad de sus excompañeros.

En ese camino, más que conquistar una banca, su objetivo inmediato parece ser reinstalarse como una voz disidente y dejar claro que, pese a la destitución, no piensa irse en silencio.