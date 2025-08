Toto Caputo sumó 2,7 millones de dólares en sus cuentas en el exterior en 2024

El año pasado, el ministro de Economía, Toto Caputo , sumó más de 2,7 millones de dólares al balance de sus nueve cuentas en el exterior. Según su última declaración jurada, presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), el funcionario pasó de declarar u$s 3.054.433 a fines de 2023 a u$s 5.753.246 al cierre de 2024.

image La foto patrimonial de las nueve cuentas de Toto Caputo en 2022, antes de ser ministro.

Para esa conversión, se utiliza el tipo de cambio oficial del último día hábil del año. Por eso, si bien Caputo dejó de aclararlo, es posible calcular la cantidad de dólares que representan los valores asentados en moneda nacional. De esta forma, en 2022, tenía en esas nueve cuentas un total de u$s 470.172, mientras que a fines de 2023 fueron u$s 3.054.433, meses antes de asumir como ministro. El año pasado, Letra P quiso conocer la explicación oficial sobre ese incremento, pero Economía no brindó ninguna respuesta.

Según su última presentación, Caputo cerró 2024 con u$s 5.753.246. En esta ocasión, sí aclaró que mantiene dos cuentas corrientes en Estados Unidos. Precisamente son las que contienen la mayor cantidad de esos fondos: en una de ellas consignó que tenía $1.533.004.200 (casi u$s 1,5 millones a un dólar de $ 1.035) y en otra, $4.018.483.336 (más de u$s 3,8 millones)

image Las cuentas en el exterior, pesificadas, en 2024.

Caputo no sólo tiene dinero en el extranjero. Su patrimonio se compone también de nueve inmuebles en el país: cocheras, terrenos, dos departamentos, una casa en un country en Villa La Angostura y un campo en Alberdi); un yate, tres automotores, un cuatriciclo y ocho cuentas en el país.

Además, el ministro declaró participación en las firmas Sacha Rupaska S.A, Palmeral Chico y Anker Latinoamericana (su exconsultora); además de títulos públicos. De su cartera accionaria, igual, su mayor inversión es el exterior: $ 1.870.751.871 en Ancora Investment Limited.

El ministro también tiene deudas con el HSBC, Anker, American Express, VISA y Mastercard, por cuotas. Pero la más importante es con Flavio Caputo, director de Caputo Hermanos, la empresa allanada en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner: tiene que devolverle $ 185.839.874.

Comprá, campeón

A diferencia de la época de Cambiemos, cuando Mauricio Macri repatrió unos fondos que tenía en el Merrill Lynch como señal de confianza en su modelo económico, pasos que el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, siguió a medias, la administración libertaria se jacta de mantener su patrimonio dolarizado. El propio Caputo cruzó, el año pasado, al periodista Ari Lijalad en Twitter por sus cuentas en el exterior: "Mi plata me la gané trabajando en el sector privado, rompiéndome el alma, y la reporto como corresponde”.

image Tuit de Toto Caputo de julio de 2024.

Economía quiere que los argentinos pongan en movimiento los dólares sin declarar para dinaminzar la actividad. Para eso, eliminó reportes de información a ARCA y elevó los montos mínimos a partir de los cuales los bancos y otros agentes deben reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones sospechosas.

Poco después, el mismo Caputo promocionó la adquisición de dólares, al defender el tipo de cambio flotante de bandas. "Comprá, no te la pierdas, campeón", arengó ante un auditorio de empresarios. Este jueves, la divisa norteamericana llegó a $ 1.380 y cerró julio con una suba del 13,6%.