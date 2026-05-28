Libertarios vs. Federales

Córdoba: De Loredo acusó a Llaryora de usar la zona fría para tapar el fracaso de los gasoductos

El radical dijo que la mitad de la provincia sigue sin acceso al servicio pese a la millonaria inversión. También cargó contra el costo de la electricidad.

Por Letra P | Periodismo Político
Rodrigo de Loredo recorre la provincia de Córdoba con la campaña del teléfono rojo

Rodrigo de Loredo recorre la provincia de Córdoba con la campaña del teléfono rojo

El candidato a gobernador Rodrigo de Loredo acusó a Martín Llaryora de “politizar” el cambio del régimen nacional de subsidios del gas para evitar explicar por qué gran parte de la población de Córdoba sigue sin acceso a la red natural. El dirigente radical realizó las críticas durante una recorrida por el interior provincial.

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Yanina Passero

“El peronismo enterró en gasoductos más de 900 millones de dólares y prometió que el 95% de la gente tendría ese servicio, pero la verdad es que la mitad de los cordobeses no tiene gas”, expresó.

“Llaryora siempre hace lo mismo: se pavonea con temas nacionales porque no tiene respuestas a los problemas históricos que tiene Córdoba”, sostuvo el exdiputado. Además, afirmó que la ciudadanía votó al gobernador “para que solucione lo que hace falta en la provincia”.

Las críticas a Martín Llaryora

El legislador también apuntó contra los costos de los servicios públicos en la provincia, en línea con la estrategia de la UCR en el recinto. Según indicó, las familias sin acceso a gas natural pagaban “tres o cuatro veces más” por el gas envasado.

Además, criticó a la empresa de energía provincial (EPEC) por el valor de la energía eléctrica. “Si se calefaccionan con energía eléctrica reciben una factura carísima porque EPEC vende la energía más cara del país”, enfatizó.

Las declaraciones formaron parte de la gira política que el candidato a gobernador realizó por distintos departamentos del sur provincial. En ese marco, recorrió localidades de Río Cuarto y Calamuchita junto a referentes territoriales y dirigentes opositores.

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Rodrigo de Loredo se reuni&oacute;n con referencias de la Sociedad Rural de R&iacute;o Cuarto, en el sur de C&oacute;rdoba

Rodrigo de Loredo se reunión con referencias de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en el sur de Córdoba

En Río Cuarto, mantuvo una reunión con la comisión directiva de la Sociedad Rural de Río Cuarto, encabezada por Heraldo Moyetta. Allí, los productores plantearon inquietudes vinculadas con la presión impositiva provincial, el financiamiento de los consorcios camineros y canaleros y la inseguridad rural.

La gira política de Rodrigo de Loredo en el interior provincial

Durante el encuentro, De Loredo se comprometió a impulsar iniciativas legislativas para transparentar el reparto de fondos destinados a los consorcios y reforzar las herramientas contra el delito rural.

Más tarde, el diputado visitó Alcira Gigena, donde se reunió con intendentes, dirigentes y legisladores provinciales. Participaron la intendenta Nanci Foresto; Roberto Casari, de Vicuña Mackenna; Federico Soto, de Berrotarán; Romina Aguirre, de Elena; Walter Perrone, de Coronel Baigorria; y Sergio Gómez, de Monte de los Gauchos, entre otros referentes territoriales.

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Rodrigo de Loredo continu&oacute; su campa&ntilde;a provincial por el sur de C&oacute;rdoba

Rodrigo de Loredo continuó su campaña provincial por el sur de Córdoba

La agenda continuó en el departamento Calamuchita. En Villa General Belgrano, el dirigente radical encabezó otra reunión política junto a intendentes, concejales y legisladores provinciales de distintas localidades de la región.

Participaron Raquel Melica, de La Cruz; Gabriela Campilia, de Las Bajadas; Romina Cejas, de Lutti; Fernando Moiso, de Yacanto; y los concejales Estanislao Eraso, de Santa Rosa, y Alejandra Tosco, de Villa del Dique, además de dirigentes y referentes regionales.

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