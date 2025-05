Gustavo Sáenz: "Los gobernadores hemos reafirmado nuestro liderazgo"

-Usted llegó a la gobernación después de ganar en 2015 la capital, donde vota reside el 42% del electorado. ¿Cuánto le preocupa la derrota en la ciudad?

-Lo mismo pasó en Rosario. En los grandes centros urbanos se ha nacionalizado la elección. No así en el área metropolitana de la provincia. Han ganado por cuatro puntos en la capital. Seguramente habrá que analizar qué es lo que ha sucedido. Cada elección es un mensaje, que tenemos que escuchar, pero si vamos al recuento final el 43% total de los votos fue para el oficialismo y el 23% para La Libertad Avanza. Ellos también tienen que hacer un análisis: en la última elección, Milei fue el más votado con 60%. Bajaron 40 puntos. Los votos son de Milei y no de quienes lo representan.

-¿Habló con el Presidente?

-Chateé con Karina Milei, con Guillermo Francos y con Toto Caputo, con quienes tengo una buena relación. Me felicitaron por la elección. No analizamos en particular la Capital, que es algo que tenemos que hacer nosotros. Ganamos las elecciones por 20 puntos. Esa lectura ayer no se hizo.

-¿Qué se pudo haber mejorado en la Capital para ganar?

-Nosotros nos debemos una reflexión. Un análisis más profundo de lo que está sucediendo. No nos gusta perder. El 42% del electorado es de Salta Capital y el otro 58%, corresponde al resto de la provincia. El intendente (Guillermo Durand) tendrá que rever algunas cuestiones y ver qué hacemos a futuro.

Gustavo Sáenz y su relación con la Casa Rosada

-¿Cómo será la relación con el Gobierno, que fue una oposición dura en Salta?

-Uno siempre plantea acompañar al Gobierno, ayudarlo a sancionar leyes para que puedan desarrollar su programa de gobierno. Dialogar, consensuar sin atacar a nadie. Sin insultos. En Salta no recibimos reciprocidad de los representantes del partido libertario. Al contrario: todo es insulto, ataque y descalificación. En definitiva, es una forma de manejarse que tienen ellos aquí. Yo no la comparto. El gobierno nacional lidera, conduce y tendrá que hablar con sus representantes.

¿Le hizo saber su malestar al Gobierno?

-Sí y le mostré la fuerte campaña en las redes sociales de la última semana en mi contra, vinculándome con cuestiones que no tengo nada que ver, cuando ni era candidato.

IMG_20250511_101415098_HDR (1).jpg Gustavo Sáenz, durante su votación.

-Usted tiene tres diputados que responden a Salta y fueron funcionales al Gobierno en temas sensibles como el caso $Libra. ¿Algo puede cambiar?

-Intervengo con los diputados cuando veo que es necesario. Después, por respeto a ellos, los dejo que hablen y hagan acuerdos. Nada puede cambiar si hay respeto mutuo. Para mí, la palabra es fundamental. Creemos, con los gobernadores, que no se está respetando y eso no le hace bien a la política y al sistema. Si uno le da herramientas al Gobierno para que pueda crecer, tiene que atender nuestras necesidades en el norte. Necesitamos una mirada federal, que haya obras de infraestructura para que podamos crecer.

-¿No hay reciprocidad?

-Los representantes políticos de LLA en la campaña dijeron “somos los candidatos de Milei”. Resultó en la Capital, donde hubo una elección de sellos y un mensaje para cambiar algunas cosas que hay que saber leer. Con todo, lo importante, y esto está hablado con el gobernador de Jujuy (Carlos Sadir), es que seguimos reafirmando nuestro liderazgo en cada una de las provincias. Hemos ganado por márgenes importantes. Eso hay que saber leer.

-¿Va a participar del armado en las elecciones nacionales?

-Vamos a conversar la próxima semana. Ahora vienen las elecciones en la Capital Federal. Si gana Leandro Santoro, van a decir que ganan en todo el país.

El futuro en Salta

-¿Se imagina buscando otra reelección en 2027 y enfrentando a La Libertad Avanza?

-Ya me enfrenté a todo el mundo. En 2015 fui candidato a intendente contra el PRO y el kirchnerismo. Fui candidato a gobernador contra todos los senadores y diputados.

-¿Buscará otro mandato?

-No sé, falta mucho. Quiero terminar con este mandato que me comprometí con la gente. Trato de no hacer futurología.

-¿En octubre se imagina teniendo candidatos propios?

-Siempre fui de acordar con los distintos gobiernos, porque entiendo que necesitan legisladores, pero siempre aclaro que hay un límite, que son los intereses de Salta.

-¿Le gustaría que el candidato fuera el intendente de la Ciudad?

-No creo en los herederos. Creo que los lugares se ganan trabajando y mostrando lo que ha hecho cada uno o mostrando capacidad. Esto no es una monarquía.

-¿Por qué Milei ganó las presidenciales en Salta y su imagen logró ubicar a la primera minoría?

-Habría que preguntarle a los salteños. Les resultará un buen candidato, no lo sé.

IMG-20250512-WA0000.jpg El festejo de Gustavo Saénz, gobernador de Salta.

-¿No identifica cuáles son los intereses de su electorado?

-Lo votan por cansancio, por una esperanza a algo distinto, a un cambio radical de la forma de hacer política. Los que gobernamos tenemos la obligación de mostrarle al Presidente que hay decisiones que se toman desde el poder central que afectan a las provincias, sobre todo a las del norte. Salta tiene un potencial enorme, pero si el Estado nacional no acompaña es difícil tener rutas, acueductos.

Pelea por la recaudación

-¿Qué opina de la reforma impositiva que propone Toto Caputo?

-Es una discusión que se tiene que dar en los próximos días. Vamos a llamar a una reunión con gobernadores y ministros. No tiene que ser unilateral, sin coordinar con las provincias, porque a algunas les afecta mucho, del NEA y del NOA. En el Pacto de Mayo se incluyó como un punto para discutir y creo que es el momento de hacerlo, porque a ninguno de los gobernadores nos gusta ir a pedir limosna.

-¿Milei pide bajar impuestos a las provincias?

-Negocia siempre bajar impuestos coparticipables. El de los combustibles lo pagamos todos los argentinos y tiene que destinarse para arreglar las rutas nacionales de todo el país y no se ve. Al subsidio al transporte en todo el país lo cortaron desde el primer día y el AMBA lo sigue teniendo. No es justo. Si nos dan el manejo de rutas nacionales con los recursos, está todo bien. La Casa Rosada nos debe plata del consenso fiscal de 2023 y sigue cobrando el impuesto al cheque.

-¿Una reforma del IVA lo obligaría a bajar impuestos?

-No podemos seguir subiendo impuestos, tasas, aumentando, la gente pide la reducción. Hay una cantidad de impuestos que asusta a la gente para invertir. Hay que ponerse de acuerdo.

-¿Y si achica el gasto?

-Lo estamos haciendo. No nos queda otra, porque al recibir menos partidas, priorizaremos la salud, la educación y la seguridad.

La pelea con CFK

-¿Puede revertir la situación del PJ?

-¿Cómo hago? La mayoría de los congresales son de Buenos Aires. No podemos cambiar la historia de alguien que con autoritarismo pretende disciplinar. El PJ es un partido que era parte de nuestro frente. Ahora no metieron ni un concejal. A nosotros nos intervinieron el PJ porque nuestros diputados acompañaban las medidas del gobierno nacional. Me parece una medida arbitraria del kirchnerismo, que nos dejó sin partido un mes antes de las elecciones. Creamos otro frente, Vamos Salta, y ganamos bien.

-¿Habló con Cristina Fernández de Kirchner?

-No hablé con ella. Ni cuando era presidenta, vice, ni presidenta del PJ. Le diría que ya es tiempo de renovación.

Voto Gustavo Sáenz.jpg El gobernador Gustavo Sáenz votó en una escuela de la capital provincial

-¿En 2027 se imagina en un frente opositor nacional?

-Sí, me imagino. No me imagino el candidato, pero quiero que al Presidente le vaya bien. Soy de los que está convencido de que la elección termina y hay que acompañar. Lamentablemente, no es lo que piensa mucha gente. Hay que ver las propuestas y qué le puede hacer bien a Salta. Si logramos instalar la necesidad que tenemos de que haya infraestructura necesaria y el Gobierno puede darnos herramientas, lo vamos a acompañar.

-¿Qué le diría a Mauricio Macri?

-A Macri, lo mismo que a Cristina: que se junten a charlar de cómo les fue, que reconozcan los errores. Tienen consejos para dar.

-¿Y a Milei?

-Que escuche. Creo fundamental la humildad en los dirigentes. Somos seres humanos. Es importante que haya una mesa en la que todos dejemos los egos de lado.