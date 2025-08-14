Jujuy: el mileísmo llega partido en tres y Carlos Sadir define los nombres para apuntar a un triunfo

Jujuy presenta un escenario de dispersión política de cara a las elecciones del 26 de octubre, en las que la provincia pone en juego tres bancas en la Cámara de Diputados. El frente oficialista Jujuy Crece parece correr con ventaja al haber conservado unido al espacio que le permitiera ganar los comicios provinciales de este año y también por la fragmentación de sus principales rivales: el peronismo y La Libertad Avanza .

A horas de que venza el plazo para presentar postulaciones, en el oficialismo jujeño está casi descartada la candidatura de Gerardo Morales , quien lidera su espacio político junto con el gobernador radical Carlos Sadir . Sin embargo, en los últimos días circularon encuestas en las redes sociales con mediciones de la imagen del exgobernador.

En la grilla de posibles postulantes oficialistas están la diputada y exministra Natalia Sarapura ; el diputado provincial Adriano Morone , que encabezó la nómina oficialista y ganó los comicios provinciales de mayo; y el secretario de Energía provincial, Mario Pizarro . Sarapura termina su mandato el 10 de diciembre. La definición de la nómina final se guarda como un secreto bajo siete llaves. El radicalismo jujeño y sus aliados apuestan a un triunfo y a consolidar el espacio Provincias Unidas para disputar poder nacional en 2027 .

“UN GRITO FEDERAL” Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina. Todos, el gobierno nacional y… pic.twitter.com/OQLk6dtavA

El mileísmo se dividió en tres grupos distintos. La línea que mantiene el sello y color violetas es capitaneada por el senador Ezequiel Atauche con el acompañamiento del diputado Manuel Quintar . Kevin Ballesty , que se postuló en mayo a la Legislatura en el primer lugar , sería el nombre elegido por este sector para encabezar la nómina en octubre. Este frente sumó el acompañamiento del Movimiento Popular Jujeño , una fuerza con historia en la política comarcana.

Dos espacios que apoyan a la Casa Rosada, pero mantienen disidencias con las estrategias locales libertarias se presentarán por separado y dividirán la oferta mileísta. Son el Frente Transformación Libertaria y el Frente Liberal . Ambas fuerzas compitieron con magros resultados en mayo a nivel provincial y podrían repetir a sus aspirantes: Rubén Sánchez y Raúl Attie , respectivamente.

En los comicios locales del 11 de mayo y a pesar del drenaje de estos dos espacios disidentes, La Libertad Avanza alcanzó el segundo lugar en una provincia con fuerte raigambre peronista y radical.

Peronismo en un laberinto sin fin

En el peronismo jujeño, en tanto, las internas no tienen fin. El distrito local del partido sigue intervenido bajo las figuras de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, quienes responden a Cristina Fernández de Kirchner. En mayo, la diáspora pejotista presentó varias listas y el resultado terminó en un fracaso histórico. El escenario no cambió hacia octubre. El PJ intervenido, junto a fuerzas kirchneristas, conformó el frente Fuerza Patria, que postularía a la diputada Leila Chaer, que también finaliza su mandato en diciembre. Este sector incluye al diputado Guillermo Snopek.

En la otra vereda peronista aparece el frente Primero Jujuy Avanza, que reúne a varios referentes políticos del justicialismo local como el extitular del PJ Rubén Rivarola, Carlos Haquim, Oscar Perassi y Santiago Hammud.

Haquim, cercano entonces al massismo, fue vicegobernador del radical Morales en su primer mandato. Perassi se desempeñó como ministro de Gobierno hasta que quedó desplazado tras pedir más participación en la alianza que gobierna la “Tacita de plata” desde 2015.

Quienes también disputarán la elección en Jujuy son las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda, que ponen en juego la banca que ocupa Alejandro Vilca. El sindicalista es uno de los nombres en danza para encabezar la nómina, pero el debate aún no está cerrado entre los tres partidos que integran la alianza que lleva el color rojo.