Salta: Sáenz lanza un ajuste y se despega de la diputada de LLA que usó pasajes del Congreso para su hijo

Los viajes que la diputada libertaria Gabriela Flores fondeó para su hijo con pasajes del Congreso reordenan la discusión política en Salta . La vocera del gobierno de Gustavo Sáenz apuntó contra la diputada en el mismo momento en que la Provincia anuncia un decreto de austeridad que prohíbe ese tipo de prácticas.

Mientras la diputada libertaria insiste en que el uso de pasajes oficiales para su hijo “no es un delito”, la vocera provincial Paula Benavides eligió exponer la contradicción con una frase que rápidamente se volvió eje del debate político en el norte grande . Los recursos que hoy se recortan “no iban destinados a viajes al extranjero ni a pagarle los vuelos al hijo de la diputada libertaria que estudia en Buenos Aires, pobrecito”, lanzó.

El mensaje que no parece referir sólo a la salteña sino también a Manuel Adorni , el jefe de gabinete en el ojo de la tormenta cuyo derrotero comenzó cuando se conoció que había subido al avión presidencial a su esposa para que lo acompañe a un viaje oficial a Nueva York .

La ironía no fue casual. El gobierno de Sáenz quiere centrar su discurso en las razones del ajuste, el costo y la legitimidad. De hecho, a lo largo de toda la conferencia, Benavides repasó cada uno de los puntos en los que la quita de recursos nacionales impactan en el día a día de los salteños.

En la conferencia en Casa de Gobierno , Benavides detalló el alcance del decreto firmado por Sáenz. Se trata de congelamiento de salarios de la plana política, suspensión de contrataciones, control estricto del gasto público y, sobre todo, la prohibición de viajes al exterior salvo casos excepcionales.

Embed - Salta implementa un decreto de austeridad por 180 días ante la caída de la coparticipación

La justificación oficial se debe a la caída de la coparticipación, lo que los obliga a ordenar las cuentas. La vocera contrapuso el ajuste provincial con la política nacional de Javier Milei, a la que describió como una “motosierra sin dirección”, frente a un “bisturí” que busca no impactar en los sectores más vulnerables.

En ese marco, el señalamiento a Flores no fue un desliz, sino un mensaje. Mientras el gobierno provincial busca construir legitimidad sobre la idea de austeridad “hacia adentro”, el caso de la diputada libertaria aparece como la contracara, dónde se da el uso de recursos públicos en beneficio personal en medio de un contexto social restrictivo.

La Libertad Avanza suma escándalos

La intervención de Benavides no discute la legalidad, que es el terreno donde Flores se planta, sino el sentido del gasto público. Ahí es donde también había puesto el foco la concejala oficialista Malvina Gareca, que cuestionó con dureza a Flores en la última sesión del Concejo Deliberante de Salta.

Consultada por Letra P habla abiertamente de “impunidad” y la contradicción estructural entre el discurso libertario y sus prácticas. Para Gareca, el problema no es si el uso de pasajes configura delito, sino que quienes llegaron con una bandera moral terminan replicando aquello que cuestionaban.

Para la concejala, “a muchísimas familias se les hace muy cuesta arriba viajar por salud o trabajo”, por lo que el uso de recursos públicos para fines personales “genera más indignación todavía”.

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Gareca amplía el marco hacia otros casos que, a su entender, configuran un patrón: los viajes en la órbita de Adorni, la causa por la criptomoneda $LIBRA, los cuestionamientos por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y el viaje a Dubái de dirigentes libertarios, entre ellos, la salteña Emilia Orozco. “Hay una sensación de que pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada”, sintetiza.

La concejala dice que la legisladora “debería dar respuestas a la gente que la votó” en lugar de enfocarse en quienes opinan sobre su accionar. “Yo no tengo por qué darle explicaciones de por qué opino lo que opino”, remarcó, ante el contraataque de la diputada, que entiende como una forma de desplazar el eje de la discusión.

La economía real como telón de fondo

La vocera también aportó un dato clave para entender la dimensión del conflicto: la eliminación de programas nacionales como Volver al Trabajo implica un retiro de miles de millones de pesos de la economía local, afectando directamente a los sectores más vulnerables y al comercio de cercanía.

En ese marco, la estrategia de apuntar contra los viajes del hijo de Flores es una construcción discursiva que busca contrastar dos usos posibles de los recursos. Por un lado, el vinculado a la subsistencia cotidiana y, por el otro, el asociado a privilegios.

Mientras tanto, Flores se mantiene firme en su postura. Insiste en que no hubo irregularidad y que su salida de la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventud, que se oficializó tras la escalada de cuestionamientos en su contra, responde exclusivamente a acuerdos legislativos, según dijo a Letra P.

Con todo, la acumulación de episodios y la reacción frente a las críticas empiezan a erosionar el núcleo identitario de La Libertad Avanza, que exceden las órbitas de quienes transitan la Casa Rosada y empiezan a sumarse desde las provincias.