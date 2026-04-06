Javier Milei respaldó a Manuel Adorni con álbum de fotos, pero el gabinete prefiere el silencio

Javier Milei encabezó este lunes en la Casa Rosada dos actividades institucionales, una junto a su par chileno José Antonio Kast y otra junto a todo su gabinete. En ambas, el Presidente sentó a su derecha al jefe de Gabinete Manuel Adorni , a quien busca sostener en el cargo pese a la avanzada judicial por sus inconsistencias patrimoniales.

La última vez que el mandatario había reunido a sus ministros fue el 24 de febrero, mucho antes de la primera polémica judicial del vocero presidencial.

La idea inicial de la cúpula libertaria era que el ministro coordinador fuera la cabeza de las reuniones de esta jornada, sin embargo, en las últimas horas se confirmó la presencia del líder libertario. La decisión se tomó porque uno de los grandes objetivos del oficialismo es potenciar la imagen global de Milei, a partir de este nuevo encuentro con Kast, pero también para dejar en claro puertas adentro que apoya a Adorni.

Del encuentro participaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei ; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem ; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , y la totalidad de los ministros: Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Toto Caputo (Economía); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

La reunión comenzó a las 12, minutos después del encuentro de Milei y Kast, y duró más de dos horas. Sin embargo, ninguno de los ministros dio declaraciones a la prensa y tres de ellos, consultados por Letra P, evitaron hablar sobre la causa que involucra al jefe de Gabinete.

El resto de la agenda de Javier Milei

Dos horas antes de la reunión de gabinete, el jefe de Estado recibió a su par chileno José Antonio Kast en el despacho presidencial a lo largo de una hora y media. Con este segundo encuentro, después de la participación de Milei en la ceremonia formal de asunción de Kast a principios de marzo, ambos líderes buscaron mostrar una sinergia ideológica en la región.

Kast y Milei en la Casa Rosada

Además de las coincidencias políticas respecto al alineamiento a Estados Unidos, Argentina y Chile buscarán a futuro reforzar la colaboración económica, tecnológica y energética. En el encuentro bilateral también estuvieron distintos ministros de los dos países, como Adorni, Toto Caputo y Quirno, por el lado argentino, y Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad) y Martín Arrau (Obras Públicas), por el sector chileno.

Salven al vocero

Con ambas reuniones, el primera mandatario buscó no sólo retomar la iniciativa política, sino también respaldar a su jefe de Gabinete, quien desde hace unas tres semanas es duramente cuestionado por la oposición por sus inconsistencias patrimoniales y sus dos viajes al exterior, uno a Estados Unidos junto a su esposa en un vuelo oficial, y otro a Uruguay, en un vuelo privado.

Según pudo saber este medio, el Presidente y la secretaria general son quienes más respaldan al jefe de los ministros, aunque hay otras posturas dentro de la mesa política de Balcarce 50 que creen que Adorni debería dar un paso al costado. Es probable que esta semana sea clave para el futuro del funcionario karinista, sobre todo porque varios integrantes del oficialismo estarán atentos a cómo avanzará la causa en su contra. Este miércoles está prevista la declaración de la escribana que intervino en la escritura del departamento de Adorni en Caballito, quien además ingreso múltiples veces a la Casa Rosada.