Jorge Macri pone en la ACUMAR a un funcionario cercano para caminar la provincia

Jorge Macri designó como representante porteño en la ACUMAR a Sergio Iacovino , un técnico con larga trayectoria en el PRO porteño y en territorio bonaerense, que tuvo un paso fugaz por la administración de La Libertad Avanza . Desde allí, el jefe de Gobierno porteño podrá construir vínculos con 15 municipios bonaerenses de la tercera sección electoral, un territorio vinculado históricamente al peronismo.

El visto bueno de la cúpula del PRO para diluirse en las listas de La Libertad Avanza dejó un tendal de heridos y generó que en los distritos donde se aceptó el pacto, quedaran huérfanos centenares de referentes que no acordaban con la estrategia sellada a nivel provincial y ahora buscan su lugar bajo el sol amarillo.

El escándalo provocado por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad torció el clima interno en el macrismo y el sector que fue más reticente al acuerdo electoral, empezó a sentir la debacle oficialista como una reivindicación y la oportunidad de reconstruir una opción de derecha moderada.

Además de María Eugenia Vidal , la figura principal de este grupo es el alcalde porteño, que comenzó a ver en la multitud de caídos del mapa una posible la cantera donde elegir cuadros y dirigentes para fortalecer su gestión y espacio interno. En las últimas horas, realizó un movimiento que refuerza esa hipótesis: la designación de Iacovino como representante de la administración porteña en el ACUMAR (la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo).

Iacovino no es un desconocido del PRO, al contrario, es un reconocido cuadro que siempre mantuvo el bajo perfil y que ostenta múltiples terminales en el macrismo. Durante años fue la mano derecha de Valenzuela en Tres de Febrero, donde llegó a presidir el Concejo Deliberante local, aunque también ocupó espacios en las gestiones porteñas de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta .

Sin embargo, su llegada a la actual gestión se le adjudican a Cesar Torres, uno de los principales operadores de Jorge Macri, que salió eyectado del gobierno, al menos formalmente, tras las elecciones de mayo en las que el PRO cosechó magros 15 puntos y quedó en tercer lugar.

La confianza mutua con Valenzuela, un pionero en cerrar filas con los libertarios, le valió el desembarco en la administración de Javier Milei como subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica, pero su inclusión en la lista de candidatos a legisladores porteños, en el puesto 12 de la lista encabezada por Silvia Lospennato que enfrentó a Manuel Adorni, le valió la expulsión de ese cargo.

ACUMAR y la rosca bonaerense

Fogueado en la política bonaerense por su experiencia en Tres de Febrero, Iacovino representará a la Ciudad ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, el organismo encargado de gestionar esa cuenca hídrica. Pero sobre todo, será un puntal de Macri para entablar relaciones con los representantes de quince municipios de la tercera sección electoral, un territorio vinculado históricamente al peronismo.

Pero también con el gobierno bonaerense y nacional, dos actores con los que hasta ahora no logró encauzar la relación.