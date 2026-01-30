Chau subsidios: Javier Milei vuelve a ajustar las facturas eléctricas y sube hasta un 20% la tarifa de gas

A solo 24 horas de haber aprobado los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur con aplicación retroactiva al 16 de enero, que marcaron el inicio de la quita de subsidios , el gobierno de Javier Milei oficializó nuevas subas en las tarifas de electricidad y gas . Las facturas del fluido registrarán aumentos de hasta 20%, junto con la eliminación de beneficios.

Por medio de las resoluciones 45 y 46, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE ) estableció que los hogares que continúan recibiendo subsidios pasarán a pagar por los kilovatios hora (kWh) bonificados entre un 0,2% y 30% menos respecto de los valores que estuvieron vigentes hasta mediados de enero. La medida forma parte del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que impulsa la gestión libertaria.

En el caso de los usuarios residenciales subsidiados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no superen los 300 kWh de consumo mensual, quienes pertenecían al segmento N2 de bajos recursos abonarán entre 0,2% y 0,4% menos por el precio de la energía que integra el cargo variable de las facturas.

Para los hogares que estaban categorizados como N3, correspondientes a sectores medios, la baja en el valor del kWh subsidiado frente a las tarifas vigentes hasta el 15 de enero será más significativa y oscilará entre el 17% y el 30%, según el nivel de consumo.

El escenario cambia de manera drástica para los hogares que pierdan el acceso a los subsidios. En esos casos, los usuarios de la región metropolitana pasarán a pagar entre 62% y 142% más por los kWh que consuman.

Para los ex N2, los aumentos derivados de la eliminación del subsidio en el cargo variable irán del 88% al 142%, mientras que para los ex N3 las subas se ubicarán entre el 62% y el 93% respecto de las tarifas vigentes a comienzos del año.

Tal como había anticipado Letra P, los cuadros tarifarios aprobados de manera retroactiva al 16 de enero y con vigencia limitada a 15 días habían incluido un beneficio transitorio para los hogares de clase media y bajos ingresos que permanecieron dentro del universo de usuarios subsidiados.

El fin de los alivios transitorios

Ese alivio se explicó por la combinación de compensaciones de base y una bonificación extraordinaria inicial del 25% que dispuso el Gobierno para amortiguar el impacto del nuevo esquema de subsidios. Gracias a ese mecanismo, durante la segunda quincena de enero los valores de la energía para los hogares subsidiados mostraron reducciones que oscilaron entre el 11% y el 57%.

Con las nuevas tarifas que comenzarán a regir en febrero, esas rebajas se achican de manera significativa. Las reducciones en los kWh subsidiados quedarán limitadas a un rango de entre 0,2% y 30%, dependiendo del nivel de consumo, lo que anticipa facturas sensiblemente más elevadas.

Gas: aumentos de hasta 20% antes del invierno

En paralelo al ajuste en el servicio eléctrico, el Gobierno avanzó con la actualización de las tarifas de gas natural. Las subas aprobadas para las distribuidoras alcanzan hasta el 20% y se aplicarán a partir de febrero, justo antes del período de mayor consumo estacional.

En el caso de Metrogas, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, el cargo fijo de las boletas registrará un incremento promedio del 3%. A su vez, el valor del metro cúbico de gas en ocho de las nueve categorías residenciales pasará de $229,65 a $276,27.

Para los hogares de mayores consumos, el precio del gas se elevará de $358,12 a $408,91 por metro cúbico, lo que tendrá un impacto directo en las facturas invernales.

Los argumentos oficiales para el ajuste

La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, justificó el aumento del gas en la incidencia de cuatro factores: la cuota mensual de ajuste de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ), la actualización por inflación para evitar el atraso tarifario, la implementación del esquema de subsidios focalizados y la entrada en vigencia del nuevo precio anual unificado del gas.

Según la visión oficial, en las primeras cuatro categorías residenciales —que concentran cerca del 70% de los usuarios a nivel nacional— los aumentos finales oscilarán entre $960 y $6400. En tanto, para las cinco categorías de mayor consumo, las subas se ubicarán entre $2900 y $11.300.

Menos subsidios y ayuda transitoria

A los incrementos tarifarios se suma la eliminación de los subsidios del 65% y 50% sobre el precio del gas que tenían los hogares N2 y N3, respectivamente. A partir de febrero, solo quedará vigente una asistencia estatal extraordinaria equivalente al 22,5% del valor del gas.

Ese subsidio residual se irá reduciendo de manera gradual hasta desaparecer hacia fines de este año. No obstante, para el período de mayor consumo, que va de abril a septiembre, el Gobierno prevé reinstalar un subsidio transitorio del 50% con el objetivo de contener el impacto social del ajuste.

Nuevos topes de consumo subsidiado

En el servicio eléctrico también se introdujeron cambios relevantes en los bloques de consumo bonificados. Hasta fines de 2024, los hogares N2 contaban con 350 kWh mensuales subsidiados, mientras que los N3 tenían un tope de 250 kWh durante todo el año.

boletas.jpg El Gobierno dispuso reconfiguración de subsidios y aumentos en luz y gas

Con el nuevo esquema, esos bloques se unifican en un único límite de 300 kWh mensuales para todos los usuarios subsidiados durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre el tope subsidiado caerá a solo 150 kWh.

Todo consumo que supere esos límites será facturado al precio pleno que pagan los usuarios de altos ingresos.

El nuevo régimen de subsidios energéticos

Los cuadros tarifarios aprobados para Edenor, Edesur y las distribuidoras de gas se inscriben en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplazó el esquema de segmentación vigente desde 2022 y redujo las categorías de usuarios a solo dos: hogares de altos ingresos y hogares con subsidios.

Solo continuarán recibiendo asistencia estatal aquellos hogares cuyos ingresos familiares no superen el umbral de tres Canastas Básicas Totales (CBT), actualmente fijado en $3,92 millones mensuales. Hasta ahora, el límite era de 3,5 CBT, equivalente a unos $4,5 millones.

Se mantienen, además, los criterios de exclusión vinculados a la tenencia de múltiples inmuebles, aeronaves, embarcaciones de lujo, vehículos de hasta tres años de antigüedad o activos societarios que evidencien una elevada capacidad económica.

Los hogares que estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) serán migrados de manera automática al nuevo ReSEF, con la posibilidad de actualizar su información económica en cualquier momento. Energía, no obstante, continuará cruzando datos con otros organismos del Estado para definir quiénes seguirán recibiendo asistencia tarifaria.