VII Cumbre Transatlántica

José Antonio Kast participará en la Cumbre por la libertad de Expresión en el Parlamento Europeo

El evento reunirá en Bruselas a líderes políticos y cívicos de más de 35 países y a miembros de tres grandes partidos europeos: ECR, PfE y EPP.

En su primer viaje a Europa desde que fue electo presidente de Chile, José Antonio Kast tendrá como primer destino Bruselas para participar de la VII Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo el próximo 3 de febrero. El evento reunirá a representantes políticos, líderes cívicos y expertos de América, África y Europa para un diálogo sobre los desafíos que enfrenta hoy el ejercicio de la libertad de expresión.

Kast brindará la última ponencia, considerada la principal, acompañado de Mateusz Morawiecki, presidente de European Conservatives and Reformists Party (Reformistas y Conservadores Europeos – ECR), Santiago Abascal, presidente de Patriots for Europe (Patriotas por Europa - PfE), Kinga Gal, vicepresidente de PfE y Stephen Bartulica, miembro del Parlamento Europeo y presidente de Political Network for Values (Red Política por los Valores – PnfV). La cumbre recibirá delegados de más de 35 países y a miembros de tres grandes grupos parlamentarios europeos: ECR, PfE, y European People's Party (Partido Popular Europeo - EPP).

La presencia de José Antonio Kast en la Cumbre

"Es un honor y una gran alegría recibirlo. Esperamos que la Cumbre contribuya a una cultura política que garantice un futuro en el que se respete el diálogo y el debate abierto y José Antonio encarna esa cultura política de forma clara: firmeza en los principios, talante integrador, y apertura para escuchar y para trabajar con todos”, afirma el diputado Stephen Bartulica, anfitrión del evento.

Además, “la presencia de José Antonio en la Cumbre refleja su compromiso indiscutible y constante con los valores que son el cimiento de la Civilización Occidental. Él es un promotor constante del respeto a la dignidad humana, del fortalecimiento de la familia, de la protección a la vida y de la salvaguarda de las libertades fundamentales”, subraya.

Kast fue presidente de PNfV de 2022 a 2024, periodo en el que hizo crecer la red y amplió su impacto incentivando sinergias. Para Bartulica, la aplastante victoria que Kast obtuvo en Chile, así como el modelo político que construyó en su país, son relevantes para los conservadores y para todos aquellos que entienden la política como servicio. “Desde diversos países de tres continentes observamos con gran interés la transformación que viene impulsando y que ya trasciende las fronteras de su país", afirmó.

Una cumbre por la libertad

Bajo el título: “Libertad de expresión versus discurso controlado", la Cumbre es coorganizada por PNfV y el grupo parlamentario ECR, y cuenta también con la colaboración de PfE.

Bartulica advierte que "en varios países — e incluso en regiones enteras como Europa — avanza de forma preocupante una tendencia que restringe la libertad de expresión y pretende imponer un discurso único. El asesinato de Charlie Kirk, por ejemplo, evidenció los graves desafíos que enfrentan quienes defienden abiertamente la dignidad humana y las libertades fundamentales”.

“La libertad de expresión no es un privilegio que se otorga, sino un derecho, anterior al Estado, que debe ser reconocido y protegido; es uno de los fundamentos de toda sociedad verdaderamente democrática. Sin libertad para hablar, debatir y disentir, el resto de los derechos se debilitan y la democracia pierde su fundamento”, dice.

El diputado croata recuerda que el derecho a manifestar de forma pacífica y respetuosa las propias convicciones es patrimonio de todos, como está explícitamente reconocido y consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Estamos convencidos de que la tendencia que amenaza la libertad de expresión no es irreversible si damos una respuesta conjunta; para ello es que hemos convocado esta cumbre”, concluyó.

