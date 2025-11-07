Máximo Kirchner quiere seguir al frente del PJ bonaerense y acusa a Axel Kicillof de romper un acuerdo con CFK

Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

La continuidad de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires se convirtió en un nuevo punto de conflicto en la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Mientras que los intendentes que militan en el kicillofismo quieren un cambio en la conducción, en el cristinismo impulsan la renovación del mandato y acusan al gobernador de romper un acuerdo con la expresidenta.

Como contó Letra P, los sectores alineados con Kicillof ya anunciaron que buscarán desplazar de la conducción del partido a Kirchner. El mandato del hijo de la expresidenta vence el 18 de diciembre, pero en el kicillofismo y el cristinismo hay acuerdo para que la elección de las nuevas autoridades se concrete en 2026. Posiblemente, las conversaciones se aceleren a fines de febrero, una vez que haya pasado la temporada de rosca en la Legislatura bonaerense.

Kirchner ya tiene definido que peleará por la reelección, ya sea en el marco de un acuerdo que defina una lista única, como sucedió en 2021, o vía elecciones internas. Ahora, suma un nuevo factor de presión para Kicillof. En el entorno del diputado aseguran que su continuidad al frente del PJ bonaerense fue parte de las negociaciones en las que se definió el armado de la lista para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que se celebraron el 7 de septiembre.

La nueva conducción del partido será encabezada por Máximo Kirchner, acompañado por las vicepresidentas @magariovero y @marielfmoreno1 pic.twitter.com/szBa9XT3gv — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) December 22, 2021 Según explican en el camporismo, Kicillof puso el tema sobre la mesa en la conversación con Máximo Kirchner y con Sergio Massa, primero, y luego lo refrendó en la conversación telefónica que tuvo con Cristina al mediodía del sábado 19 de julio. La charla duró dos horas y fue más que áspera. En el massismo ratifican la versión, aunque prefieren mantenerse al margen del pase de facturas entre sus socios por incumplimientos mutuos. "Tema ajeno. Que se ocupen ellos", apuntan.

Kirchner asegura que, como parte del "toma y daca" de las negociaciones, el gobernador le manifestó que él debía "seguir al mando del PJ" después de diciembre. Según esa versión, eso destrabó, en parte, la definición del armado de la boleta, que tenía como principal discusión quién encabezaría la lista en la Primera y en la Tercera secciones electorales. Finalmente, Kicillof logró imponer a Gabriel Katopodis y a Verónica Magario en esos lugares, respectivamente.

La desmentida de Axel Kicillof En el entorno de Kicillof lo niegan. "No hubo ningún compromiso respecto de PJ. No se mencionó ese tema", dicen. Y recuerdan que la conversación entre el gobernador y Cristina terminó sin ninguna resolución sobre Katopodis y Magario. De hecho, la expresidenta rechazaba las dos candidaturas. Kicillof no dijo nada en público, pero deja hacer a los suyos, que ya anunciaron que van por el partido. En el cristinismo le reprochan que no les imponga a los intendentes las condiciones que, según ratifican, acordó en privado con Cristina. Por el contrario, el gobernador ve con buenos ojos que los intendentes recuperen el PJ, la herramienta electoral que contiene al peronismo. "Necesitamos un PJ dinámico y comprometido con el gobierno de la provincia", dijo esta semana el ministro Andrés Larroque. En La Plata afirman que Kicillof no tiene ninguna voluntad de reemplazar en ese lugar a Kirchner, y que el territorio definirá la futura conducción.

