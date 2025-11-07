Presupuesto 2026: Axel Kicillof ata el fondo municipal al endeudamiento y los intendentes salen al cruce

Las negociaciones por el Presupuesto 2026 que envió Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense no comenzaron, pero ya hay un punto de discordia: intendentes de casi todas las tribus -opositores y peronistas- plantean que el fondo para los municipios no esté atado al endeudamiento solicitado por el gobernador , sino que sea un monto fijo y con actualización.

En el texto que se conoció esta semana, la administración bonaerense propuso la creación de un fondo destinado a las intendencias representado en el 8% de la deuda que la Legislatura le autorice a tomar. Kicillof solicitó 1.990 millones de dólares, por lo que las intendencias recibirían algo así como 160 millones de la moneda estadounidense.

No obstante, intendentes de la oposición, y también algunos peronistas no alineados a la conducción del gobernador, plantearon que el monto asignado no debe estar acoplado a lo que el parlamento le autorice, no sólo porque eso puede modificarse, sino porque luego no hay certezas de que la provincia finalmente tome la totalidad de la deuda durante el ejercicio 2026.

El intendente de Tres de Febrero (La Libertad Avanza) , Diego Valenzuela , señaló que “este fondo no debería estar atado a la votación del endeudamiento, porque si no, suena como extorsivo”. Sin embargo, lo que hace más ruido en esa tribu es el acople a la toma de deuda: “Nuestros legisladores van a aprobar el presupuesto pero si hay un monto fijo, los peronistas quieren lo mismo”, le confió a Letra P un intendente radical.

Este lunes, al terminar la presentación que hizo Kicillof del presupuesto 2026 en La Plata, la jefa comunal de Quilmes y referente de La Cámpora , Mayra Mendoza , apuntó: “Me vine con un cuadernito para anotar todo porque quería ver números. Hay números de otros ítems pero no del Fondo de Fortalecimiento para municipios”. La afirmación no fue casual, ya que es una de las representantes del kirchnerismo que el año pasado jugó fuerte esa carta del fondo para intendencias del Presupuesto 2025 que nunca se aprobó.

Asistimos a la presentación del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año 2026 por parte del gobernador, @Kicillofok.



Los y las bonaerenses esperan de sus representantes un debate serio acerca de sus necesidades y aspiraciones, en el marco del ajuste brutal que… — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) November 3, 2025

Otro intendente radical se mantuvo en la misma línea: “Si luego (la provincia) no toma deuda o la toma de manera parcial, no nos sirve”. Además, los alcaldes plantean la necesidad de utilizar esos fondos libremente para las urgencias con las que deban cumplir, y no destinarlos solamente para inversión, como prevé el texto. En algunos casos, como los intendentes radicales, afirman que por las deudas atrasadas del Ejecutivo con las intendencias, deberían usar los fondos para pagar sueldos y posiblemente los aguinaldos.

En el kicillofismo, no obstante, sí aceptarían esa modalidad: un jefe comunal del MDF señaló que “bienvenido sea ese 8%” y pidió que la Legislatura “acompañe al gobernador que es el único que nos está cuidando del Gobierno de (Javier) Milei”.

Valenzuela.png Diego Valenzuela. La Libertad Avanza.

Qué dice la ley que presentó Axel Kicillof

El artículo 3 del proyecto de endeudamiento 3 sostiene que “se crea, con cargo al endeudamiento previsto, el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para el ejercicio 2026. Los municipios que adhieran podrán utilizar esos recursos exclusivamente para inversión, no para gastos corrientes. El 8% de los recursos obtenidos será destinado automáticamente al fondo, cuya distribución se realizará según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la Ley 10.559”.

Antes, el texto que también presentó el ministro de Hacienda, Pablo López, en la Legislatura, aclara: “En ningún caso el Municipio podrá utilizar los fondos percibidos para financiar gastos corrientes”. El titular de la cartera recibirá el próximo lunes a los jefes comunales de la UCR, que llegarán a La Plata con otros reclamos: los atrasos en los pagos a fondos correspondientes a la descentralización de recursos, IPS, IOMA y los Juegos Bonaerenses. Seguramente haya espacio, además, para abordar este tema.