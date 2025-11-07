Toto Caputo y el cepo al dólar: el Círculo Rojo reclama el fin de las restricciones cambiarias para invertir

El cepo al dólar en la era Javier Milei y Toto Caputo

Toto Caputo enfrenta el dilema de liberar el cepo para empresas sin desatar más presión sobre el dólar . El Círculo Rojo comenzó a levantar la voz, "porque están dadas las condiciones para avanzar" en ese sentido y reactivar la economía . Pero con el tipo de cambio oficial cerca del techo de la banda, la tensión por más demanda genera cautela.

En abril, el Gobierno flexibilizó el cepo para las personas, pero mantuvo restricciones que impiden a las empresas acceder a dólares para girar dividendos y efectuar otros pagos al exterior.

Tras el triunfo electoral de Javier Milei, el cepo que todavía impide a las empresas acceder libremente al mercado de divisas se convirtió en uno de los temas más urgentes del frente financiero. Tanto la Cámara Argentina de Comercio ( CAC ) como analistas de mercado coinciden en que levantar esas restricciones sería un paso clave para reactivar las inversiones y el crédito corporativo .

“Esperamos que, dado el lineamiento del Gobierno y levantado el cepo para las personas, el mercado cambiario se normalice en todos los aspectos en no mucho tiempo más. Con el apoyo político logrado en octubre, que llevó calma al mercado, sumado al respaldo explícito del Tesoro estadounidense, es necesario que en algún momento la totalidad del cepo desaparezca. Las condiciones mejoraron para avanzar en ese sentido”, señalaron fuentes de la CAC ante una consulta de Letra P .

Desde Estados Unidos, Milei ratificó que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá hasta 2027 y que se ampliarán gradualmente “hasta volverse irrelevantes”. Sin embargo, en la práctica, la apreciación real del peso dentro de esas bandas complica la acumulación de reservas y limita el margen del Banco Central para liberar el mercado.

Dólar Reservas FMI Dólar Reservas FMI El dólar se escapa, y evidencia la desconfianza del mercado en el plan económico.

Para analistas de Roma Equity Research, el momento de avanzar llegó. “Mejor momento para sacar totalmente el cepo a personas jurídicas no hay. Es ahora. Ni hablar de la restricción cruzada”, plantearon en redes sociales el pasado 26 de octubre.

El argumento es que la estabilidad cambiaria lograda en los últimos meses, junto con la caída de la inflación, debería ser el punto de partida para liberar gradualmente las operaciones corporativas. Sin embargo, en el Gobierno temen que una apertura total dispare la demanda reprimida de dólares por parte de empresas que hoy operan bajo regímenes especiales o utilizan mecanismos financieros para dolarizarse de forma indirecta.

El financiamiento empresarial, atrapado

El cepo también condiciona el financiamiento local de las compañías, incluso en un contexto de brecha cambiaria prácticamente nula.

En el mercado señalan que los inversores siguen diferenciando entre los títulos emitidos en “dólares reales” y los bonos atados al tipo de cambio (dólar linked). Esa diferencia desalienta la emisión de deuda corporativa: con brecha cero, el inversor percibe que puede perder si el tipo de cambio vuelve a moverse, y las empresas se quedan sin instrumentos atractivos para financiarse, tal como explica el perfil especializado Juancito Nieve en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NieveJuancito/status/1985842340557185415&partner=&hide_thread=false El cepo limita mucho el financiamiento local de empresas.

Las pymes son las más afectadas. Desde fines de 2024, muchas tienen el acceso al mercado de capitales prácticamente cerrado. Emitir deuda en dólares duros (hard dollar) resulta difícil, mientras que las colocaciones en pesos continúan siendo muy costosas. En los despachos financieros plantean que sería clave que el Banco Central permita a los bancos avalar obligaciones negociables en dólares, lo que facilitaría el regreso de las emisiones.

Bandas en tensión y reservas al límite

Según Portfolio Personal Inversiones, las declaraciones de Milei sobre la continuidad del sistema cambiario refuerzan la credibilidad oficial, pero la realidad muestra un límite. “El tipo de cambio oficial quedó a menos del 3% del techo de la banda, lo que tensiona la acumulación de reservas del sector público”, explicaron.

La consultora estima que el techo de la banda se aprecia 0,8% real por mes, mientras la inflación local mantiene su ritmo. “Lejos de volverse irrelevantes, las bandas pesan más cada mes”, advierte el informe.

A esto se suma la presión del calendario financiero: el Tesoro tuvo que comprar cerca de u$s 700 millones para pagar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), justo cuando el dólar oficial se acerca a su límite superior. “La apuesta del Gobierno es que un fuerte ingreso de capitales permita recomponer reservas sin romper el techo de la banda”, agregó la consultora.

Max Capital remarca que las bandas cambiarias siguen siendo el principal foco de atención entre los inversores. “Ante el riesgo de intervenciones en el techo, cuando el Gobierno debería estar acumulando reservas, las presiones se mantienen. Sin ingresos adicionales de capital y con una inflación de no transables que podría acelerarse, el esquema cambiario podría requerir ajustes hacia el segundo trimestre de 2025”, señala.

banco central.jpg Toto Caputo refuerza las reservas del Banco Central

En paralelo, el acuerdo con el FMI exige sumar u$s 8500 millones a las reservas antes de fin de año y otros u$s 12.700 millones hacia junio de 2026, lo que limita el margen de maniobra para flexibilizar el acceso al dólar.

El rulo financiero y el desafío de controlar la demanda

En medio de la corrida cambiaria preelectoral, el Banco Central debió frenar el llamado “rulo financiero”, un mecanismo que permitió a las empresas sortear el cepo mediante operaciones cruzadas en el mercado de capitales.

Esta semana se conocieron datos oficiales que indican que por esa vía se canalizaron unos u$s 12.000 millones en apenas seis meses, hasta que la autoridad monetaria decidió cerrar la operatoria.

El episodio dejó en evidencia la fuerte demanda latente de divisas que existe entre las compañías, muchas de las cuales buscan cobertura frente a la apreciación del peso.