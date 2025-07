Rosario: Pablo Javkin no se deja correr y le niega un encuentro mano a mano a Juan Monteverde

Entendiendo que no hay situaciones extraordinarias que demanden un mano a mano con Monteverde pese a haber sido el candidato más votado en los comicios del domingo pasado, en el gobierno de Javkin analizan cuándo y cómo reunirse. Lo que sí resaltan las fuentes consultadas por Letra P es que será en términos institucionales y con las distintas expresiones que lograron un escaño el pasado 29 de junio. "Es el intendente el que convoca, no al revés", remarcan.

JavkinMonteverde.jpg Pablo Javkin y Juan Monteverde, en la trastienda del debate de 2019 // Foto: Rosario3

"No es el momento. No va a ser sólo con él", dijo Javkin a Cadena 3 Rosario este miércoles, desde Madrid, donde participa de un Foro de alcaldes. Una señal clara de que cuando llegue el momento (“Más cerca de que asuman", agregó) no será mano a mano, algo no descartado de todos modos a futuro.