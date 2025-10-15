ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Romina Diez puso en duda que LLA logre el 26-O las bancas necesarias para sostener los vetos de Milei

La diputada reconoció que La Libertad Avanza podría no reunir los votos para avanzar con reformas y cuidar la motosierra frente a un Congreso "golpista".

La diputada por La Libertad Avanza Romina Diez expresó durante un acto en Rosario sus dudas sobre la posibilidad de que el oficialismo logre la primera minoría legislativa en las elecciones 2025 y el número suficiente para sostener los vetos presidenciales y avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno.

Diez señaló que, aunque el espacio libertario aspira a fortalecer su representación parlamentaria, el escenario electoral no garantiza un dominio suficiente en el Congreso. “No sé si vamos a llegar a esa primera minoría, pero vamos a estar cerca”, afirmó, subrayando la necesidad de alcanzar una buena cantidad de bancas para negociar con mayor fortaleza y avnazar con las reformas que se propone el Ejecutivo.

Las dificultades para blindar al Gobierno en el Congreso

Durante un acto en el que participó parte del equipo económico que comanda Toto Caputo, la legisladora santafesina explicó que alcanzar la primera minoría es fundamental para evitar que la oposición bloquee la agenda del Ejecutivo. “Me imagino a dónde va tu pregunta: si ya tenemos asegurados los vetos. Creo que vamos a estar cerca, pero va a depender mucho de esta elección”, aceptó frente a un auditorio libertario.

"No te puedo asegurar esa posición de primera minoría, pero sí que vamos a estar en una posición de negociación mucho más fuerte", proyectó.

La diputada advirtió que el resultado del 26 de octubre definirá la gobernabilidad del país. “Cuando decimos que esta elección es diferente y que nos jugamos todo, es esto. Esta elección no es para volver a elegir a nuestro Presidente, pero sí darle la legitimidad y las herramientas para que realmente gobierne. Si no volvemos al desastre que nos dejaron”, alertó.

Diez y el ataque contra un Congreso "golpista"

Diez remarcó que la oposición ha mostrado una actitud “insólita” en el Parlamento, al promover proyectos que —según dijo— aumentan el gasto público con fines electorales. “Es el Congreso más golpista, creo, de la historia", aseguró aludiendo a las tensiones con los bloques que buscan frenar las políticas de Javier Milei.

“Siempre van por el lado de una causa noble para tratar de romper el equilibrio fiscal y todo el programa de gobierno que tanto costó. Hoy somos el milagro argentino”, afirmó.

La diputada destacó que un mayor peso legislativo oficialista le permitirá a Milei avanzar con cambios estructurales, entre ellos la reforma laboral, a la que consideró “un punto de inflexión en la Argentina”.

“En Santa Fe tenemos el 90 por ciento de PyMEs. Todas podrían contratar a una persona más si no existiese la industria del juicio laboral y tantas barreras que son una barrera de entrada al trabajo”, concluyó.

