Con fotos viejas, Ricardo López Murphy redobla la apuesta para quedarse con el voto macrista porteño

Ricardo López Murphy y Mauricio Macri.

Con una campaña low cost y de baja intensidad, Ricardo López Murphy quiere consolidarse como referente para el segmento de ex votantes del PRO y de Juntos por el Cambio. En modo millennial -en su entorno aseguran que no existe un community manager en su equipo-, el economista desplegó una campaña digital arriesgada y cargada de ironía que lo mantiene en la conversación pública.

El último movimiento fue mostrarse con Mauricio Macri asegurando que "todos sabemos que el gato vota por el bulldog", posteando una foto vieja en la que aparecen ambos dirigentes. La chicana venía a cuenta del reposteo de un artículo de La Política Online en el que se asegura que el expresidente no acordó con Javier Milei los términos de su participación en los cierres de campaña de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1978539716237549696&partner=&hide_thread=false Todos sabemos que el gato va a votar al bulldog. https://t.co/mmyhu0B0to pic.twitter.com/rUkjqDLsyO — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 15, 2025

En un escenario en el que la candidatura de Alejandro Fargosi no arranca -hay encuestas que incluso lo colocan en torno a los 25 puntos, algo que dejaría afuera del Congreso al primer macrista de la lista, Fernando de Andreis- López Murphy quiere captar el apoyo del votante PRO que no simpatiza con La Libertad Avanza. Con una campaña emotiva en redes sociales, busca asumirse como representante de la derecha republicana que en esta elección dejó vacante Horacio Rodríguez Larreta.

Rápido de reflejos, el diputado inscribió en la Justicia electoral el sello Potencia BA y será la única opción con el color amarillo, tonalidad históricamente ligada al macrismo, en la Boleta Única de Papel (BUP). La estrategia continuó en las redes sociales, donde publica recurrentemente fotos que lo muestran junto a la cúpula del PRO en los albores de la creación de Cambiemos y destacando su relación de amistad con los fundadores de ese partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1970588507006771248&partner=&hide_thread=false Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas.



En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta.



Gracias @NachoTorresCH. En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro. pic.twitter.com/WlHrq7SF4D — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) September 23, 2025 Ricardo López Murphy y la interna de Provincias Unidas Otro de los movimientos del líder de Potencia BA fue postear foto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que escenificó una toma de distancia de la posición de Provincias Unidas que este miércoles realizó un acto de cierre en el que el presidente de la UCR, Martín Lousteau, fue uno de los participantes. Un tuit sencillo, con una foto con el gobernador de Chubut, Torres, y un mensaje de tres oraciones fue suficiente para crispar los ánimos en el radicalismo porteño que lleva a Lousteau como candidato a diputado en representación de Provincias Unidad. "Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas. En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta. En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro", disparó el Bulldog desde su cuenta personal para intentar emparentarse con la renovación política en las provincias.

