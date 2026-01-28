Rogelio Frigerio sumó a un exintendente vecinalista de Cerrito como número dos de Vialidad en Entre Ríos

José Palacios y Exequiel Donda , cuando el primero era intendente de Cerrito y el segundo de San Benito . Hoy se reencuentran en el gobierno de Rogelio Frigerio .

Rogelio Frigerio decidió designar como número dos del área provincial de Vialidad a José Palacios . Se trata de un dirigente vecinalista que fue intendente de Cerrito , una ciudad situada a 25 minutos de Paraná . El área vial es particularmente sensible para Entre Ríos , con una trama deteriorada de caminos de ripio y de tierra, pero imprescindible para la producción agropecuaria.

El hasta ahora secretario de Gobierno de Cerrito asumirá en reemplazo del dirigente ruralista Alfredo Bel , que había dado el portazo en diciembre de 2025 por diferencias con el titular de Vialidad, Exequiel Donda . Junto a los cambios en el gabinete que días atrás adelantó Letra P , esta nueva incorporación apunta a optimizar la eficiencia de la gestión en la segunda parte del gobierno de Frigerio.

Palacios fue intendente de Cerrito entre 2019 y 2023 por el vecinalismo. Antes de llegar a la jefatura comunal, se desempeñó como viceintendente y, tras dejar el Ejecutivo local, ocupaba el cargo de secretario de Gobierno hasta la designación en Vialidad. Palacios forma parte de un espacio vecinalista que tiene como particularidad definir en asambleas abiertas de la ciudadanía a quienes se postularán para cargos electivos por dicha fuerza, un esquema poco habitual en la política entrerriana.

Contador público nacional, Palacios conoce a Donda porque ambos compartieron tareas como asesores del dirigente radical Hugo Appelhans durante su gestión como intendente de Villa Urquiza , entre finales de 2006 y 2007.

Ese recorrido previo y el conocimiento del paño político explican su desembarco en un área sensible de la administración provincial, en medio del reordenamiento interno.

Vecinalistas en el gobierno de Rogelio Frigerio

El vecinalismo gobierna diez ciudades de Entre Ríos, aunque en una de ellas ganó con la boleta de Juntos. En las elecciones locales de 2015 ganó en 13 localidades; triunfó en 15 en 2019 y cayó a nueve en 2023.

Tras los comicios de 2023 que llevaron a Frigerio a la Casa Gris, el vecinalismo había asomado como un aliado clave del gobernador. Entre otros temas, el principal apoyo del espacio apuntaló el proceso que derivó en la sanción de la reforma política, que prevé un viejo reclamo vecinalista: el sistema de boleta única de papel.

Rogelio Frigerio e intendentes del Vecinalismo en Cerrito julio de 2024.jpeg El gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de Diputados Gustavo Hein e intendentes vecinalista de Entre Ríos en un encuentro en Cerrito. Foto de archivo.

Durante ese proceso se incorporó Oscar Toledo a la secretaría de Gobiernos Locales, que depende del ministerio de Gobierno y Trabajo, al mando de Manuel Troncoso, uno de los principales pescadores de adherentes al proyecto frigerista. Toledo, también vecinalista, fue intendente de Oro Verde, una de las ciudades que componen el Gran Paraná, y ofició de nexo con el sector durante esta reforma y otros temas nodales para la Casa Gris.

Sin definirse nunca de manera orgánica por el PJ o por Juntos (o antes por la UCR), el vecinalismo tendió a recostarse en el oficialismo de turno por necesidades financieras de las gestiones locales, más allá de las preferencias ideológicas de cada dirigente. Esa diferenciación respecto de las estructuras partidarias tradicionales les permitió construir una imagen de buenos administradores y gestores honestos, dos atributos valorados por la Casa Gris, según señalaron fuentes del gobierno provincial.

Los desafíos para Vialidad en Entre Ríos

Entre Ríos cuenta con una red vial de más de 27.000 kilómetros. Descontadas las rutas nacionales que operan bajo el dominio de Vialidad Nacional o de concesiones, el 85% corresponde a caminos naturales o de tierra, todos ellos de mantenimiento complejo y de alto costo para el Estado provincial.

El resto de la trama vial provincial está compuesto por caminos de ripio o broza y, en menor medida, por rutas pavimentadas. La estructura operativa de Vialidad a nivel provincial está organizada en una delegación zonal en cada uno de los 17 departamentos en los que se divide administrativamente la provincia, con la excepción de Paraná, que por su extensión cuenta con tres zonales.

En el organismo explicaron que trabajan en la mejora de los procesos administrativos y en la posibilidad de llegar a tiempo con las tareas de mantenimiento. En paralelo, un proyecto que propuso la creación de consorcios camineros obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados y continua su tratamiento en comisiones del Senado. La iniciativa apunta a los caminos primarios y secundarios, de tierra y ripio, y busca permitir un esquema de trabajo más holgado para el área en aquellas zonas donde los consorcios no se conformen.

Discusiones políticas en torno a Vialidad

El diputado peronista Guillermo Michel había denunciado que en 2025 no se ejecutó más del 52% del presupuesto de Vialidad provincial. Sin desconocer el problema, el senador provincial oficialista Rubén Dal Molín atribuyó la situación a un “problema estructural”.

En un contexto de reclamos que se agudizan cuando se levanta la cosecha y en periodos de lluvias, Palacios comienza esta nueva etapa en la gestión de la red de caminos de la provincia.