Rogelio Frigerio denunció la presencia de dispositivos de espionaje en oficinas de la Casa Gris

Rogelio Frigerio denunció espionaje al interior de la Casa Gris, sede del gobierno de Entre Ríos.
Rogelio Frigerio denunció este miércoles la presencia de dispositivos de espionaje al interior de su despacho en la Casa Gris. En un comunicado oficial, el gobierno provincial sostuvo que encontró instrumentos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.
Según se informó oficialmente, el gobierno entrerriano dispuso “de manera inmediata” la presentación de una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron los dispositivos y con qué finalidad. Al mismo tiempo, ordenó el inicio de una investigación administrativa interna para determinar “responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado”.
En el comunicado, el Ejecutivo señaló que “este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.
“Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó. Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, sostiene el texto.
A fondo en Entre Ríos
El equipo de gestión de Frigerio aseguró que irá “hasta el fondo” para determinar quiénes pusieron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida.
“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, indicaron.