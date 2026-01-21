Rogelio Frigerio denunció la presencia de dispositivos de espionaje en oficinas de la Casa Gris

Rogelio Frigerio denunció espionaje al interior de la Casa Gris, sede del gobierno de Entre Ríos.

Rogelio Frigerio denunció este miércoles la presencia de dispositivos de espionaje al interior de su despacho en la Casa Gris. En un comunicado oficial, el gobierno provincial sostuvo que encontró instrumentos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.

Según se informó oficialmente, el gobierno entrerriano dispuso “de manera inmediata” la presentación de una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron los dispositivos y con qué finalidad. Al mismo tiempo, ordenó el inicio de una investigación administrativa interna para determinar “responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado”.

El mensaje de Rogelio Frigerio Tras conocerse la denuncia, el gobernador publicó en las redes sociales fotos de los dispositivos encontrados. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, apuntó.

Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia.



Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes.



En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 21, 2026 En el comunicado, el Ejecutivo señaló que “este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.

WhatsApp Image 2026-01-21 at 16.42.11 (1) “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó. Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, sostiene el texto.

A fondo en Entre Ríos El equipo de gestión de Frigerio aseguró que irá “hasta el fondo” para determinar quiénes pusieron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida. WhatsApp Image 2026-01-21 at 16.42.11 “La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, indicaron.

