ENTRE RÍOS  

Rogelio Frigerio denunció la presencia de dispositivos de espionaje en oficinas de la Casa Gris

El gobierno provincial encontró instrumentos de grabación de audio y video ocultos en despachos oficiales, incluido el del gobernador.

Por Letra P | Periodismo Político
Rogelio Frigerio denunció espionaje al interior de la Casa Gris, sede del gobierno de Entre Ríos.&nbsp;

Rogelio Frigerio denunció espionaje al interior de la Casa Gris, sede del gobierno de Entre Ríos. 

Rogelio Frigerio denunció este miércoles la presencia de dispositivos de espionaje al interior de su despacho en la Casa Gris. En un comunicado oficial, el gobierno provincial sostuvo que encontró instrumentos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.

Notas Relacionadas
Hockey, libros y cordero. La diputada provincial Gabriela Lena (UCR) pasa el verano en su Chajarí natal. 
LA POLÍTICA EN OJOTAS

Gabriela Lena: "La UCR de Entre Ríos tiene que recuperar su identidad"

Por  Laura Terenzano

Según se informó oficialmente, el gobierno entrerriano dispuso “de manera inmediata” la presentación de una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron los dispositivos y con qué finalidad. Al mismo tiempo, ordenó el inicio de una investigación administrativa interna para determinar “responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado”.

El mensaje de Rogelio Frigerio

Tras conocerse la denuncia, el gobernador publicó en las redes sociales fotos de los dispositivos encontrados. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2014065454902337779&partner=&hide_thread=false

En el comunicado, el Ejecutivo señaló que “este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.

WhatsApp Image 2026-01-21 at 16.42.11 (1)

“Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó. Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, sostiene el texto.

A fondo en Entre Ríos

El equipo de gestión de Frigerio aseguró que irá “hasta el fondo” para determinar quiénes pusieron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida.

WhatsApp Image 2026-01-21 at 16.42.11

“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, indicaron.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei recibió el miércoles en la Quinta de Olivos a representantes de Las Fuerzas del Cielo de Entre Ríos.
TERRITORIALES VS. DIGITALES

Los jinetes de las Fuerzas del Cielo de Entre Ríos llegaron hasta la Quinta de Olivos

Tras el desfile en Diamante, Javier Milei los convocó y les dio su respaldo. La agrupación había sufrido el desaire de las autoridades libertarias locales.
Rogelio Frigerio en una reunión de Gabinete.
TEMPORADA DE CAMBIOS

Frigerio empoderó a Boleas en Economía y sumó a Nancy Ballejos a su gabinete

El ministro absorbe Energía y Transporte. La titular del PRO va a Desarrollo Humano. Jugada de ajedrez en Industria. Todas las movidas, una por una.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei, Donald Trump y Larry Fink en Davos
LOS PERFILES DEL PODER

Milei en Davos, en busca de los financistas que necesita el modelo

Por  Esteban Rafele
Escoltado por el vicepresidente J. D. Vance y por el canciller Marco Rubio, Donald Trump coloca la bandera estadounidense en Groenlandia, según un montaje publicado en las redes sociales por el presidente y por las cuentas oficiales de la Casa Blanca.
NUEVO (DES)ORDEN MUNDIAL

El choque entre Trump y Europa estalló en el Foro de Davos

Por  Marcelo Falak
La carne duplicó al IPC y seguirá impulsando la inflación.
LA HISTORIA SIN FIN

La suba del precio de la carne duplicó a la inflación en 2025 y este año volverá a calentar el IPC

Por  Lorena Hak
Jerónimo, Sola y Argüello, el triunvirato de conducción de la CGT, presionados por la reforma laboral
LA PROTESTA

Reforma laboral: crece la presión de los gremios a la CGT para que active medidas contra Milei

Por  José Maldonado