Apertura de sesiones en Entre Ríos: faltazo peronista, un libertario que mira al 27 y la puja por el micrófono

Detrás de escena en Entre Ríos . Adán Bahl y Guillermo Michel esperando que termine de hablar ante la prensa Mauricio Colello .

Mucho calor y nubes que amenazaban con más lluvia formaron la postal de Paraná para el discurso de inicio de sesiones ordinarias en Entre Ríos. Rogelio Frigerio habló este miércoles ante un salón colmado de funcionarios y sin protestas en calles. En el detrás de escena, se florearon los legisladores nacionales del PJ , con críticas a la Casa Gris .

El más duro fue Gustavo Bordet. Dijo que su sucesor habló con “datos falsos” y “un relato que no coincide con la realidad”. El senador Adán Bahl y el diputado Guillermo Michel se trenzaron en una inusual disputa con el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello , por el uso de la palabra ante la prensa. Un intercambio que quedará para el anecdotario de las asambleas legislativas. Quizás la ausencia más llamativa fue la del senador provincial por Concepción del Uruguay , Martín Oliva , que está de salida en la presidencia del bloque del peronismo . Quien se prueba el traje para sucederlo ofició de vocero.

Un legislador libertario entró sonriente y marcó posición, no sobre el discurso de Frigerio si no sobre las elecciones de 2027: avisó que quiere a La Libertad Avanza ( LLA ) compitiendo sola. Un funcionario, quizás precavido de la extensión del discurso de 31 páginas, prefirió no ocupar su lugar al frente y se quedó rezagado. “Así no me ven. Yo me voy antes de que termine”, confió alegre.

Una vez finalizado el discurso del gobernador llegó el momento de rigor: aquel en el que cada dirigente se acerca a la prensa presente para dar su parecer. El área de comunicación provincial había organizado un lugar específico para eso. Hasta allí fue Colello , mano derecha de Frigerio. También se dirigieron al mismo lugar Bahl y Michel . Los tres llegaron juntos y se dio un momento de moderada tensión. “A mí no me van a decir que no hable”, disparó el exintendente de Paraná luego de que le explicaran que iba a hablar primero el funcionario provincial.

Hubo un tire y afloje en el que Colello ofreció que hablasen todos juntos. Los legisladores se replegaron, aunque lo hicieron murmurando. “El oficialismo ha querido monopolizar la palabra, algo nunca visto en la provincia”, denunció Michel cuando le llegó el turno ante el micrófono. El inusual altercado siguió siendo comidilla para varios, inclusive cuando ya quedaban pocas figuras en el Centro Provincial de Convenciones.

Presidente del bloque PJ se busca

En la sesión preparatoria del Senado provincial el peronismo no comunicó novedades en cuanto a la presidencia de su bloque, pero trascendió que si bien Oliva continúa siendo el jefe de la bancada, en la primera sesión ordinaria de este período anunciarán el nuevo mandamás. Letra P anticipó que Víctor Sanzberro y Marcelo Berthet son las opciones que pican en punta.

Cosso. Sanzberro. Berthet plp Lo senadores del PJ Juan Pablo Cosso, Víctor Sanzberro y Marcelo Berthet.

A juzgar por cómo se movió este miércoles, oficiando de vocero absoluto de la bancada, será Sanzberro, el hombre del departamento Victoria, quien tendrá la responsabilidad de comandar a los ocho senadores peronistas. “El que conduzca tiene que conducir sobre los ocho”, refirió un colaborador estrecho del bloque. La apreciación aparentemente obvia no es azarosa. Los senadores ganan en su territorio para llegar a la Cámara alta, y con esos votos acarrean “egos que los hacen difíciles de arrear”, razonó otra fuente. Finalizado el evento, Sanzberro y “El Tero” Berthet seguían conversando, seguramente sobre el futuro del bloque.

Un libertario que mira al 2027

En la previa, el diputado provincial Roque Fleitas se permitió una referencia a la coyuntura electoral. “Era una alianza electoral y ya terminó”, refirió ante Letra P respecto del pacto entre Juntos y LLA para las últimas legislativas. “El ´27 es otra carrera y vamos a trabajar para presentar una fuerza propia”, dijo, locuaz, el presidente del partido violeta en la provincia.

Fleitas plp El diputado libertario y presidente de LLA en la provincia, Roque Fleitas.

Además, anticipó que tiene en carpeta un proyecto de ley para eliminar o suspender las PASO provinciales. Lo va a presentar en tres meses. Con una media sonrisa y caminando solo, Fleitas entró a la Asamblea.

Aplausos moderados

En los casi ochenta minutos de discurso, Frigerio fue aplaudido en 22 oportunidades. De modo escueto la mayoría de las veces. Un poco por el ritmo de lectura, constante y rápido. Otro por el tono, monocorde excepto sobre el final. Quizás el momento con mayor respuesta del público llegó cuando el gobernador instó a reivindicar la figura del promotor de la unidad nacional, Justo José de Urquiza.

La sala estaba dispuesta en dos espacios. El primero, desde donde la vicegobernadora Alicia Aluani presidió la asamblea legislativa. Allí estuvieron los ministros, los legisladores provinciales y nacionales, los secretarios, los intendentes y otros funcionarios de primera y segunda línea. Detrás de una cinta, junto a la prensa, colmaron la sala con funcionarios, colaboradores y Community Managers. "Muchos CMs", reconoció un funcionario que daba crédito del enjambre de celulares que seguía a funcionarios de bajo rango y a legisladores poco conocidos. La intención fue completar espacios para que no quedara ningún blanco en las fotos.