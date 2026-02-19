Tucumán: Osvaldo Jaldo conformará una mesa de trabajo con la industria para sostener el empleo y la producción

Tucumán: Osvaldo Jaldo acordó con la UIA conformar una mesa de trabajo para sostener el empleo y la producción

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , acordó con la cúpula de la Unión Industrial de la provincia (UIT) la conformación de una mesa de trabajo conjunto para defender la actividad productiva, durante una reunión que se celebró este jueves en la Casa de Gobierno tucumana.

Horas antes del debate en la Cámara de Diputados de la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada y en medio del paro general motorizado en todo el país por la CGT , Jaldo recibió en su despacho a la dirigencia fabril acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro de Economía y Producción de la provincia, Daniel Abad .

En representación de la UIT asistieron su presidente, Jorge Rocchia Ferro (Azúcar); la vicepresidenta, Florencia Andriani (Metalmecánica); el secretario, Santiago Bonatti (Textil); el prosecretario, Horacio Paz (Sal); el tesorero, Fernando Carrera (Citrus); y a Gerardo Andriani (Metalmecánica), Roberto Arano (Azúcar), Luciana Zamora (Citrus), Álvaro Gautero (Municiones) y Germán Cardozo (Textil), quienes integran la comisión directiva.

"Acordamos conformar una mesa de trabajo reducida y operativa para sostener la producción y defender cada puesto de trabajo. Creemos firmemente que el Estado y el sector privado deben trabajar codo a codo para garantizar la continuidad de nuestras industrias, acompañando con herramientas concretas y el respaldo legislativo necesario", sostuvo el gobernador tucumano tras el encuentro en un mensaje que publicó en redes sociales.

"Sabemos que vivimos tiempos de caída del consumo, dificultades financieras y fuerte impacto de las importaciones en las economías regionales", señaló Jaldo y argumentó: "Por eso debemos cuidar el equilibrio fiscal de la provincia, preservando la paz social y cumpliendo con las obligaciones que hoy Tucumán asumió para sostener la educación, el transporte y la atención de nuestros jubilados".

"Situaciones difíciles"

Tras el encuentro, el vicegobernador Acevedo consideró a la reunión como "altamente positiva" en "momentos en donde nadie puede decir que no estamos atravesando situaciones difíciles en la industria, no tan solo Tucumán sino en Argentina".

"Quienes generan las riquezas en la provincia y en la nación son las empresas privadas y como Estado tenemos que apoyar y brindar las condiciones necesarias para que se siga sosteniendo muchas industrias que hoy tienen dificultades”, añadió Acevedo, con el impacto fresco del anuncio de cierre de la firma FATE, un hecho que genera “mucha preocupación", apuntó.

Acevedo puntualizó que la mesa de trabajo conjunta entre el gobierno tucumano y el sector industrial servirá también para apuntalar el impulso de nuevas leyes que respalden "acciones que toma el Poder Ejecutivo, que muchas veces necesita tomar algunas determinaciones para beneficiar a algunas empresas en la actividad para sustentarlas".

“Hay una caída del consumo muy sostenida desde hace tiempo. Eso implica que la coparticipación provincial se reduzca. Si nosotros también tomamos actitudes que reduzcan los ingresos provinciales, hay que mantener un fino equilibrio porque la provincia se hizo cargo, como todos ustedes saben, de compromisos y de erogaciones que antes lo hacía la Nación y que lo hace ahora el gobierno provincial, como el Incentivo Docente, el subsidio al transporte, como la atención que estamos dando a los jubilados”, agregó Acevedo.

La voz de la industria en Tucumán

Por su parte, el presidente de la UIT, Rocchia Ferro, expresó que “fue un muy buen encuentro" y marcó diferencias entre la provincia y las políticas del gobierno nacional. "Planteamos cuál era la necesidad del sector a nivel provincial, porque entendemos que a nivel nacional estamos bastante descuidados. A nivel nacional no están pensando para nada en el norte”, lanzó.

“Tenemos seis o siete plantas textiles que han cerrado, tenemos el Celusal que anda con inconvenientes, la metalúrgica, entre otras. En este momento no hay ningún tipo de apoyo de la Nación hacia nosotros. Cuando digo nosotros, es todo el norte argentino”, sumó el empresario.

En relación con la política comercial, Rocchia Ferro opinó que “a nivel nacional hay una importación indiscriminada, se importa todo, al punto de que hay una empresa muy importante que produce pollos que se llama Tres Arroyos que está cerrando por el pollo que acaba de entrar de Brasil. Hay una empresa tucumana que está produciendo lima y no puede vender en el mercado local por la inundación de lima de parte de Brasil” y recordó que “hay 26.000 establecimientos, entre chiquitos y grandes, que han cerrado”.