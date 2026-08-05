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Río Negro: en Washington, Weretilneck busca cerrar un acuerdo con el BID por U$S 145 millones

El préstamo se perfila como uno de los mayores desembolsos de financiamiento internacional obtenidos por la provincia en los últimos años. Para qué se usará.

Por Letra P | Periodismo Político
Río Negro: Alberto Weretilneck enfrenta una parada clave en Washington.

Río Negro: Alberto Weretilneck enfrenta una parada clave en Washington.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, comezó su gira en Estados Unidos acompañado por una delegación de funcionarios para participar de una reunión con el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington. El objetivo de firmar un acuerdo por dos créditos de 145 millones de dólares, que serán destinados a programas productivos y equipamiento en Salud.

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Una vez en el país norteamericano, el mandatario de la Patagonia protagonizará una agitada agenda de encuentros con miembros del organismo para justificar las iniciativas, que ya superaron un riguroso proceso de evaluación y se ganaron la aprobación del gobierno nacional.

La financiación implica un crédito de 85 millones de dólares para obras de riego, electrificación rural y prevención de incendios; y otro de 60 millones de dólares para equipamiento, tecnología y modernización de hospitales. Ambos serán destinados a cinco proyectos estratégicos para distintas regiones.

Inversión en el sistema sanitario de Río Negro

La iniciativa para mejorar el sistema sanitario alcanza a 36 hospitales y 191 centros de salud, lo que permitirá optimizar la atención para más de 7000 profesionales. Además, se incorporarán herramientas para la telesalud, que facilitan el acceso a consultas en zonas alejadas y reducen las distancias en una provincia de gran extensión.

El plan también incluye la adquisición de tecnología biomédica para áreas críticas, como terapias intensivas, quirófanos y servicios de diagnóstico. Fuentes oficiales señalaron que la provincia quedará posicionada entre las más avanzadas del país en materia de salud digital.

Las obras planificadas por Alberto Weretilneck

Entre los proyectos se destacan, también, la modernización del sistema de riego del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), obras en Guardia Mitre y la ampliación de áreas productivas en Margen Norte y Negro Muerto. Estas iniciativas buscan mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir costos para productores.

El esquema contempla, además, herramientas para la gestión del riesgo agropecuario, con medidas frente a sequías, nevadas y prevención de incendios. A su vez, se incluye financiamiento para mallas antigranizo, una demanda histórica del sector frutícola.

Quiénes van al encuentro con el BID

De gira por los despachos porteños, Weretilneck firmó semanas atrás junto a Toto Caputo la autorización final para el crédito del BID. De concretarse, el préstamo se podría convertir en uno de los mayores aportes de financiamiento internacional para Río Negro de los últimos años.

Ahora, en Washington serán parte del encuentro el mandatario provincial, además de los ministros de Economía, Gabriel Sánchez; el de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; y el de Salud, Demetrio Thalasselis; además de la secretaria de Energía, Andrea Confini; y el Director Ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (Upcefe), Martín Camiña.

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