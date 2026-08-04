Río Negro: el pase a planta de 4200 estatales pone a prueba la mayoría de Weretilneck en la Legislatura

La Legislatura de Río Negro inició una semana que puede marcar un punto de inflexión para la gestión de Alberto Weretilneck . El proyecto de ley para habilitar el pase a planta permanente de unos 4200 trabajadores estatales llegará al recinto el próximo jueves, pero antes atravesará un intenso recorrido parlamentario, con más sobresaltos que los imaginados.

Las comisiones empezaron a analizar el proyecto este lunes junto a otras iniciativas, como la que propone la prohibición sobre cierres de escuelas y de residencias en localidades de hasta 2000 habitantes. Su camino continuará en plenario de comisiones, el miércoles será el turno de Labor Parlamentaria y finalmente el jueves desembarcará en la sesión ordinaria convocada por el vicegobernador Pedro Pesatti .

Aunque el gobernador Weretilneck ya asumió su compromiso con la conducción ATE , el tratamiento legislativo es un paso necesario que aparece con complicaciones que no se imaginaban tiempo atrás. Según pudo saber Letra P , el escenario dista del de otras discusiones impulsadas por el Ejecutivo provincial, cuando las iniciativas oficiales lograban aprobarse por unanimidad o con amplias mayorías. El mapa parlamentario cambió y el oficialismo deberá encacarar una negociación más amplia.

El cambio de clima no es casual. Durante los últimos meses la oposición logró consolidar un funcionamiento mucho más coordinado dentro del recinto, mientras Juntos Somos Río Negro experimentó algunos desprendimientos que, de hecho, comenzaron con legisladores que empezaron a jugar a la par de los bloques opositores.

El principal frente de conflicto para el oficialismo proviene de los bloques de La Libertad Avanza y Cambia Río Negro , el espacio que responde al aliado libertario Aníbal Tortoriello , que ya adelantaron su rechazo al pase a planta permanente. Entre ambos reúnen actualmente 7 legisladores y la posibilidad de que Daniel Sanguineti , un exoficialista y allegado a la exgobernadora, Arabela Carreras , sume a ese grupo díscolo.

Ambos espacios mantienen aún una disputa institucional con Juntos Somos Río Negro por el reconocimiento formal de sus bancadas dentro de la Legislatura. La tensión volvió a quedar expuesta este lunes, cuando el presidente del bloque oficialista, Facundo López, descartó nuevamente cualquier posibilidad de habilitar esa formalización. "Esta sesión no y nunca. El tema ya se trató, se resolvió", sostuvo al ser consultado por medios provinciales. "Ni La Libertad Avanza ni Cambia Río Negro tuvieron participación en la elección. Son partidos que se crearon con posterioridad", agregó ratificando una postura que se expone cada vez que la oposición intenta retomar el debate.

La discusión excede una cuestión reglamentaria. Para la oposición, la negativa oficialista representa un intento por limitar su peso político dentro de la Legislatura. Para el oficialismo, en cambio, reconocer esos bloques implicaría modificar el esquema surgido de las elecciones de 2023. Más allá de eso, los votos de los legisladores siguen dependiendo de la voluntad individual de cada representante y la sumatoria final no reconoce pertenencias.

El pase a planta y el pase de factura a Weretilneck

En la previa al debate en el recinto, los sectores opositores acusan a la iniciativa de tener un "fuerte componente electoral" y recuerdan que el propio Weretilneck rechazó en 2023 una medida de características similares que su antecesora, Arabela Carreras., también había arreglado con Rodolfo Aguiar, hoy titular de ATE a nivel nacional.

Para la oposición, el cambio de postura tiene que ver con las elecciones provinciales del año próximo. Rechazando esos señalamientos, el gobierno provincial sostiene que el proyecto forma parte del proceso de reorganización administrativa anunciado por Weretilneck y que no implica nuevas incorporaciones sino la regularización de personal que ya presta funciones dentro del Estado.

Un recinto más fragmentado

Juntos Somos Río Negro confía en que el proyecto se aprobará, pero el poroteo de esta semana será la antesala de las dificultades que el oficialismo podría enfrentar en los próximos tratamientos legislativos.

En número, el bloque verde que responde al gobernador cuenta con 17 legisladores propios y apuesta al acompañamiento de sus aliados tradicionales. Entre ellos aparece Primero Río Negro, espacio fundado por Ariel Rivero, que este jueves respaldaría el pase a plante a través del voto de la legisladora Yolanda Mansilla.

También se descuenta el acompañamiento de los cuatro votos de la Coalición Cívica -ARI y los dos de la UCR. Sobre esos 24 votos se recuesta la tranquilidad del oficialismo aunque existen dudas respecto del comportamiento del bloque PRO, otro espacio que Juntos Somos Río Negro suele contar entre sus aliados. Según fuentes consultadas por Letra P, los cuatro legisladores que conduce Juan Martín analizan no acompañar la iniciativa oficialista.

La Legislatura de Río Negro.

Del otro lado, el rechazo parece consolidarse. El bloque Cambia Río Negro, presidido por Patricia Mc Kidd, votará en contra. Lo mismo ocurriría con el bloque libertario encabezado por César Domínguez, que recientemente incorporó a la exoficialista Marcela González Abdala y que también integra Martina Lacour y Daniel Sanguinetti, que se fue del oficalismo con coqueteando con Cambia Río Negro. Sumados al PRO, el rechazo alcanzaría inicialmente 12 votos.

La encerrona del peronismo

El bloque que puede terminar definiendo el resultado es Vamos con Todos, presidido por José Luis Berros. Sus cinco integrantes preparan observaciones al proyecto y todavía no resolvieron cuál será su posición definitiva, pero por una cuestión histórica en defensa de los derechos de los trabajadores se descuenta que esta vez votarán a favor de la iniciativa planteada por Weretilneck, aunque podría incluir algunas objeciones al proyecto original.

En la misma encerrona se encuentra el bloque PJ-Nuevo Encuentro, conducido por Daniel Belloso, otro de los sectores peronistas que se reconocen en la verede opositora y que cuenta con cinco votos en el recinto.

Se descuenta que eso no sucederá, pero el dato político que parece instalarse es que el oficialismo ya no contará con mayorías holgadas y hasta podría necesitar por primera vez en mucho tiempo de los votos de la oposición más dura para lograr avanzar con una iniciativa central para la gestión.

Una agenda legislativa cargada en Río Negro

La sesión del jueves también marcará el regreso pleno de la actividad parlamentaria luego del receso invernal. Desde la última sesión del 11 de junio, ingresaron más de 20 proyectos entre iniciativas legislativas, declaraciones, comunicaciones y pedidos de informes.

Plenario de comisiones de la Legislatura de Río Negro.

Entre las propuestas se encuentran la creación de una fiscalía con asiento en San Antonio Oeste impulsada por César Domínguez, un proyecto de Luciano Delgado Sempé para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad, la adhesión al manual nacional para radares promovida por la Coalición Cívica ARI y un pedido de informes conjunto sobre el alquiler de un helicóptero para socavar la temporada de incendios. La oposición sospecha que hubo sobreprecios y advierte sobre un gasto de casi 7 millones de dólares.

Mientras tanto, el gobierno también termina de definir el resto del paquete legislativo prometido por Weretilneck bajo el eje de la "desburocratización del Estado". Además del pase a planta permanente, podrían ingresar en las próximas semanas y en las siguientes sesiones la denominada Ley de Tasas para fortalecer financieramente a las comisiones de fomento, reformas vinculadas a la coparticipación municipal, cambios para la comercialización de carnes de especies silvestres y beneficios impositivos para el turismo internacional.