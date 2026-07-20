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ACEFALÍA

El único intendente libertario de Río Negro espera que un guiño de la Justicia deje sin efecto su suspensión

La Corte provincial rechazó la cautelar, pero analizó la cuestión de fondo. El Concejo ya prepara el cambio de mando. El sucesor tiene casi listo el gabinete.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
Marcelo Roman, intendente suspendido de Allen, la localidad de Río Negro

Marcelo Roman, intendente suspendido de Allen, la localidad de Río Negro

La crisis institucional de Allen ingresó en una etapa decisiva. Marcelo Román, el único intendente libertario de Río Negro busca zafar de la suspensión que definió el Concejo Deliberante, mientras la oposición ya prepara el cambio de mando. Por el momento, la ciudad del departamento General Roca vive una acefalía de hecho, que da forma al conflicto institucional más resonante de la provincia.

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El conflicto se aceleró luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara la medida cautelar presentada por el intendente suspedido, aunque todavía debe definir sobre la cuestión de fondo. Eso si, con Román fuera del municipio. El jefe comunal también intentó vetar la ordenanza que dispuso su apartamiento preventivo, aunque el Concejo Deliberante rechazó el ingreso de la documentación por considerar que ya no posee facultades para ejercer actos propios del Poder Ejecutivo.

Román sostiene que la ordenanza todavía no quedó firme y que conserva todas las atribuciones como intendente, pero el bloque mayoritario del Concejo considera que la suspensión produce efectos desde el momento mismo de su aprobación y que cualquier acto firmado por el mandatario carece de validez. La discusión ya dejó de ser exclusivamente jurídica porque ahora también refleja una fuerte disputa por el poder dentro de una ciudad clave del Alto Valle.

El conflicto también golpea a La Libertad Avanza en Río Negro. Román es el único intendente violeta de la provincia y uno de los pocos del país. Su situación judicial ocurre en momentos en que el espacio intenta consolidar una estructura territorial de cara a las elecciones de 2027. Lo que comenzó como una investigación penal por presunto peculado y administración fraudulenta terminó derivando en una crisis política que mantiene paralizado al municipio y expone la fragilidad institucional de la gestión.

El nuevo intendente espera asumir el viernes

Mientras el expediente continúa su recorrido judicial, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, avanza silenciosamente en la conformación del futuro gobierno municipal.

El radical le cconfirmó a Letra P que espera asumir formalmente la conducción del Ejecutivo el próximo viernes 24 de julio cuando, según la interpretación jurídica del legislativo, quedarán cumplidos todos los plazos previstos por la Carta Orgánica para la sustitución del intendente suspendido.

Fabían Figueroa, próximo intendente de la ciudad de Allen en reemplazo al suspendido, Mercelo Roman.

Fabían Figueroa, próximo intendente de la ciudad de Allen en reemplazo al suspendido, Mercelo Roman.

"Voy a asumir con tranquilidad. Ya vengo preparando cómo será el equipo de Gobierno. Ni bien ocurra el día que asuma nos ponemos a trabajar para destrabar muchos conflictos que tiene el municipio y nos enfocaremos en ordenar la administración y terminar las obras inconclusas", aseguró Figueroa a este medio. Aunque evitó dar nombres, lo que queda claro es que el desembarco está listo.

La expectativa es que el cambio de mando permita descomprimir una crisis que ya lleva varias semanas y que mantiene prácticamente paralizada la administración municipal. El objetivo inmediato, aseguran, será normalizar el funcionamiento del Ejecutivo y retomar obras y servicios que quedaron demorados por el enfrentamiento institucional.

Un veto que el Concejo Deliberante nunca reconoció

Convencido de que la suspensión aún no quedó firme, Román fue al Concejo Deliberante acompañado por funcionarios de su gabinete y los concejales Antonio Sepúlveda, Analía Martínez y Valeria Bezic para presentar el veto contra la ordenanza que dispuso su apartamiento preventivo. El intendente sostiene que la Carta Orgánica Municipal no contempla excepciones y que cualquier ordenanza puede ser observada por el Poder Ejecutivo.

La respuesta del cuerpo Legislativo local que será presidido por Guillermo Penessi de Juntos Somos Río Negro, fue negativa. No aceptó la documentación, porque interpreta que Román dejó de tener legitimidad para ejercer las facultades propias del cargo desde el momento en que quedó suspendido. Para los concejales, aceptar el veto implicaría desconocer la propia decisión adoptada por mayoría y abrir una contradicción jurídica dentro del funcionamiento del municipio.

De aquí en más, el poder se repartirá entre el radicalismo de Figueroa que responde al legislador Ariel Bernatene, y el Juntos Somos Río Negro de Alberto Weretilneck. Ambos partidos entiende que Allen es una ciudad clave en la explotación de hidrocarburos, la joya productiva de la Argentina libertaria.

Guillermo Penessi, próximo presidente del Concejo deliberante de Allen.

Guillermo Penessi, próximo presidente del Concejo deliberante de Allen.

Lejos de retroceder, el intendente decidió redoblar la apuesta. Remitió el veto mediante carta documento, correo electrónico oficial y lo entregó además a los concejales de su bloque para que intenten incorporarlo al expediente legislativo. También anunció que el rechazo del Concejo será incorporado como un nuevo argumento dentro del planteo de inconstitucionalidad que actualmente analiza el STJ.

El reloj judicial corre y el margen político se reduce

El rechazo de la cautelar por parte del STJ modificó el escenario político. Si bien el máximo tribunal todavía no resolvió la cuestión de fondo, mantuvo vigente la presunción de legalidad de la ordenanza y habilitó la feria judicial para acelerar el trámite, enviando además el expediente a la Procuración General para que emita dictamen.

La estrategia de Román continúa siendo demostrar que el artículo 109 de la Carta Orgánica fue aplicado de manera incorrecta y que la suspensión carece de sustento jurídico. Su defensa insiste en que la figura procesal utilizada por el Concejo perdió vigencia tras la reforma del Código Procesal Penal y sostiene que sólo una sentencia definitiva podrá determinar la validez de la ordenanza.

Lorena Villaverde, Sebastián Pareja y Marcelo Román. La Libertad Avanza se reordena en Río Negro luego de su triunfo.

Lorena Villaverde, Sebastián Pareja y Marcelo Román. La Libertad Avanza se reordena en Río Negro luego de su triunfo.

Sin embargo, dentro del Concejo el análisis político es muy diferente. Allí entienden que la resolución judicial dejó sin efecto cualquier posibilidad de que el intendente recupere rápidamente el control del Ejecutivo y consideran que el municipio necesita recuperar funcionamiento administrativo cuanto antes. Esa lectura comenzó a acelerar los tiempos del recambio institucional.

Con ese escenario, Allen se acerca a una definición que excede a sus protagonistas. El desenlace marcará el futuro político de Marcelo Román, pondrá a prueba la solidez institucional de la Carta Orgánica municipal y tendrá consecuencias para el armado provincial de La Libertad Avanza, que observa cómo su único intendente en Río Negro enfrenta la crisis más delicada desde que llegó al poder.

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