ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La ruta de Enzo Fullone en Río Negro: de militar la motosierra como jefe de Vialidad a ser candidato de Milei

Soldado de Lorena Villaverde, administra el organismo en una provincia en emergencia vial. La campaña contra el Estado desde el Estado. Va por el Senado.

Letra P | Germán Hernández
Por Germán Hernández
Enzo Fullone, candidato a senador por La Libertad Avanza y jefe del Distrito 20° Río Negro de Vialidad Nacional.&nbsp;

Al no existir una normativa que impida la posibilidad de hacer campaña y gestionar, el funcionario libertario buscará mostrar lo hecho durante un año y cuatro meses de gestión en el organismo vial que controla las rutas nacionales en territorio rionegrino y que la Casa Rosada dispuso eliminar del organigrama del Estado. La Patagonia es una de las regiones del país donde más se escuchan los reclamos por el pésimo estado las carreteras que dependen de la órbita nacional.

Su candidatura a senador no es más que otro voto de confianza que le da su mentora política, luego de que en marzo, tras la conformación del partido, Villaverde le asignara el manejo de la tesorería.

Empresario del Alto Valle, Fullone atraviesa su primera experiencia como funcionario. Su zona de confort siempre estuvo en el sector privado. Fue coordinador de marketing central de los siete casinos que hay en Río Negro. Además es administrador de empresas y técnico superior en petróleo.

Declaraciones cruzadas con Alberto Weretilneck

A principios de junio, el funcionario libertario recogió el guante y contestó a la queja del gobernador por el estado de las rutas nacionales que atraviesan suelo provincial. Con tono mileísta, Fullone habló de “cinismo extremo” por parte del líder de Juntos Somos Río Negro. Gracias a estas declaraciones fue conocido por el núcleo libertario que atiende en Buenos Aires, un antes y un después en su accionar político.

De allí en más fue sumado a la onda violeta. En las redes sociales repostea las publicaciones de los trolls que son adjudicados a Santiago Caputo, además de compartir los mensajes de las personalidades del Gobierno. No escribe, sólo repostea.

Compartió, además, el mensaje del ministro Federico Sturzenegger, anunciando la disolución de varios organismos, incluyendo Vialidad Nacional donde él es jefe de un distrito.

La Reestructuración en Vialidad Nacional en Río Negro

Días antes de que diferentes amparos frenaran la disolución del organismo, Fullone explicaba a la prensa que la idea principal era sumar más operarios en las rutas y recortar “la duplicidad de tareas administrativas”.

Según pudo saber Letra P, en Río Negro los trabajadores de Vialidad Nacional son 155. Aunque el funcionario libertario tiene su oficina en General Roca, la sede central del ente está en Viedma, la capital rionegrina. Allí se concentra el grueso del personal.

Fullone siempre prefirió gestionar desde su terruño. Cuando Villaverde no está en el Congreso y vuelve al Alto Valle, pueden afinar la discusión partidaria.

El feedback con Benegas Lynch

En junio, el diputado Bertie Benegas Lynch visitó Río Negro. En la visita, Fullone pudo hacer un acercamiento político al expositor liberal. Para el jefe del Distrito 20° de Vialidad Nacional, Bertie es “un referente de las ideas de la libertad y del cambio profundo que necesita nuestro país”. Ya en campaña, este miércoles Benegas Lynch subió la misma foto a sus redes sociales. Un feedback que al rionegrino le da un espaldarazo nacional.

fullone benegas lynch
Fullone con Benegas Lynch.

Cuando viaja a Buenos Aires por sus funciones, busca volver a la provincia con una foto bajo el brazo. Con Sebastián Pareja, el armador bonaerense de La Libertad Avanza o con el ministro de Economía, “el crack de Toto Caputo, que viene domando la inflación como un verdadero titán”. Con este último se fotografió en los festejos por el triunfo de Manuel Adorni en tierra porteña.

Comienza la campaña en Río Negro

A menos de una semana de que comience oficialmente la campaña electoral, puertas adentro del Distrito 20° se especula si Enzo Fullone delegará su jefatura. En este marco, también se baraja la posibilidad de que el responsable de cubrir ese lugar le corresponda a alguna persona que ocupe un puesto jerárquico, con referencia en los trabajadores. El empresario roquense tiene que recorrer la provincia y bajar el mantra violeta rionegrino: "Lore es Milei".

