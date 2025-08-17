CIERRE DE LISTAS

Río Negro: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

La provincia gobernada por Alberto Weretilneck renueva sus tres senadores y dos de sus cinco bancas de diputados. Todos los candidatos tras el cierre de listas.

Por Letra P | Periodismo Político
La cúpula del frente Juntos Defendemos Río Negro en un acto llevado a cabo el último viernes en Bariloche.

La cúpula del frente Juntos Defendemos Río Negro en un acto llevado a cabo el último viernes en Bariloche.

Río Negro pondrá en juego sus tres bancas en la Cámara de Senadores y dos de los cinco representantes que la provincia de la Patagonia tiene en Diputados. Será una elección crucial para el partido del gobernador Alberto Weretilneck. El peronismo y La Libertad Avanza favoritos por el arrastre nacional.

En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Río Negro.

La lista de Juntos Defendemos Río Negro

Senadores

  • Facundo López
  • Andrea Confini

Diputados

  • Juan Pablo Muena
  • María Eugenia Paillapi

La lista de La Libertad Avanza

Senadores

  • Lorena Villaverde
  • Enzo Fullone

Diputados

  • Aníbal Tortoriello
  • Ailén Costa

La lista de Fuerza Patria

Senadores

  • Martín Soria
  • Ana Marks

Diputados

  • Adriana Serquis
  • Leandro Costa Brutten

La lista de Primero Río Negro

Senadores

  • Ariel Rivero
Diputados

  • Gabriela Fernández
La lista del PRO

Senadores

  • Juan Martín
  • Claudia Bértora

Diputados

  • Martina Lacour
  • Gastón Varela

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

Senadores

  • Alhue Gavuzzo
  • Rafael Maigua

Diputados

  • Paula Roxana Gramajo
  • Gabriel Adrián Musa

La lista del Nuevo Mas

Senadores

  • Mónica Martín
  • Aurelio Vázquez

Diputados

  • Aquiles Aqañazco Nieto
  • Micaela Fernández

Qué se juega en Río Negro

En los comicios del 26 de octubre, Río Negro pondrá en juego las tres bancas que tiene en el Senado y dos de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los senadores Martín Doñate (La Cámpora), Silvina García Larraburu (peronismo) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Por su parte, los representantes de la Cámara Baja que dejan sus bancas son Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Aníbal Tortoriello (PRO).

