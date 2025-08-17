Río Negro: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

La cúpula del frente Juntos Defendemos Río Negro en un acto llevado a cabo el último viernes en Bariloche.
Río Negro pondrá en juego sus tres bancas en la Cámara de Senadores y dos de los cinco representantes que la provincia de la Patagonia tiene en Diputados. Será una elección crucial para el partido del gobernadorAlberto Weretilneck. El peronismo y La Libertad Avanza favoritos por el arrastre nacional.
En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Río Negro.
La lista de Juntos Defendemos Río Negro
Senadores
Facundo López
Andrea Confini
Diputados
Juan Pablo Muena
María Eugenia Paillapi
La lista de La Libertad Avanza
Senadores
Lorena Villaverde
Enzo Fullone
Diputados
Aníbal Tortoriello
Ailén Costa
La lista de Fuerza Patria
Senadores
Martín Soria
Ana Marks
Diputados
Adriana Serquis
Leandro Costa Brutten
La lista de Primero Río Negro
Senadores
Ariel Rivero
xxxxxxxx
Diputados
Gabriela Fernández
Xxxxx
La lista del PRO
Senadores
Juan Martín
Claudia Bértora
Diputados
Martina Lacour
Gastón Varela
La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)
Senadores
Alhue Gavuzzo
Rafael Maigua
Diputados
Paula Roxana Gramajo
Gabriel Adrián Musa
La lista del Nuevo Mas
Senadores
Mónica Martín
Aurelio Vázquez
Diputados
Aquiles Aqañazco Nieto
Micaela Fernández
Qué se juega en Río Negro
En los comicios del 26 de octubre, Río Negro pondrá en juego las tres bancas que tiene en el Senado y dos de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los senadores Martín Doñate (La Cámpora), Silvina García Larraburu (peronismo) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
Por su parte, los representantes de la Cámara Baja que dejan sus bancas son Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Aníbal Tortoriello (PRO).