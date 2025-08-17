Río Negro: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

La cúpula del frente Juntos Defendemos Río Negro en un acto llevado a cabo el último viernes en Bariloche.

Río Negro pondrá en juego sus tres bancas en la Cámara de Senadores y dos de los cinco representantes que la provincia de la Patagonia tiene en Diputados . Será una elección crucial para el partido del gobernador Alberto Weretilneck . El peronismo y La Libertad Avanza favoritos por el arrastre nacional.

La reciente ruptura del PRO con el frente de La Libertad Avanza, y la presentación en soledad del libertario Ariel Rivero , favorecen la acumulación de votos del partido provincial.

En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Río Negro .

Diputados

Juan Pablo Muena

María Eugenia Paillapi

La lista de La Libertad Avanza

Senadores

Lorena Villaverde

Enzo Fullone

Diputados

Aníbal Tortoriello

Ailén Costa

La lista de Fuerza Patria

Senadores

Martín Soria

Ana Marks

Diputados

Adriana Serquis

Leandro Costa Brutten

La lista de Primero Río Negro

Senadores

Ariel Rivero

Diputados

Gabriela Fernández

La lista del PRO

Senadores

Juan Martín

Claudia Bértora

Diputados

Martina Lacour

Gastón Varela

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

Senadores

Alhue Gavuzzo

Rafael Maigua

Diputados

Paula Roxana Gramajo

Gabriel Adrián Musa

La lista del Nuevo Mas

Senadores

Mónica Martín

Aurelio Vázquez

Diputados

Aquiles Aqañazco Nieto

Micaela Fernández

Qué se juega en Río Negro

En los comicios del 26 de octubre, Río Negro pondrá en juego las tres bancas que tiene en el Senado y dos de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre los senadores Martín Doñate (La Cámpora), Silvina García Larraburu (peronismo) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Por su parte, los representantes de la Cámara Baja que dejan sus bancas son Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Aníbal Tortoriello (PRO).