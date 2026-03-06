Interna en el socialismo: un sector bonaerense podría disputar la conducción nacional del partido

La agrupación Usina Socialista , con base en la provincia de Buenos Aires y referenciada en el dirigente platense Marcelo Galland , analiza presentar una lista este año para la renovación de autoridades del Partido Socialista a nivel nacional. El espacio plantea abrir el debate interno y discutir la estrategia política frente al gobierno de Javier Milei .

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes partidarias, Usina Socialista, que actualmente conduce el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, analiza impulsar una lista propia en caso de que no se abra una instancia más amplia de diálogo político sobre la integración de la futura conducción partidaria.

El espacio tiene una sociedad política en territorio bonaerense con el dirigente platense Galland, presidente del Concejo Deliberante de La Plata desde que Julio Alak volvió a ser intendente. De hecho, en la Capital Bonaerense el socialismo forma parte de la gestión del jefe comunal.

El armado reúne a militantes y dirigentes de distintas ciudades -además de La Plata-, como Baradero, Junín, Zárate y La Matanza. En ese esquema también se destacan el dirigente Carlos Ajamil , actual secretario general adjunto del socialismo bonaerense, y Rodrigo García Otero , referente del espacio en el norte de la provincia.

Fuentes del sector señalaron que el crecimiento político del espacio en Buenos Aires -donde logró imponerse en la última elección interna partidaria- lo posiciona como uno de los actores con mayor capacidad de articulación territorial dentro del socialismo argentino.

Malestar por el armado nacional

El eventual lanzamiento de una lista estaría vinculado con el proceso de definición de autoridades partidarias que se desarrolla a nivel nacional. Distintas voces del espacio sostienen que hasta el momento no habría existido una convocatoria formal al sector bonaerense para participar de las conversaciones sobre la integración de la futura conducción.

Históricamente, la estructura nacional del socialismo estuvo fuertemente influenciada por los sectores vinculados a la provincia de Santa Fe, donde el partido tuvo sus principales experiencias de gobierno.

El crecimiento del sector también se reflejaría en su inserción territorial en la capital bonaerense. En la reciente asunción de autoridades del socialismo de La Plata, el acto contó con la presencia de Alak, mientras que el gobernador Axel Kicillof envió un mensaje de respaldo. En el espacio interpretan esos gestos como parte del diálogo político que el socialismo platense mantiene con el oficialismo provincial.

En ese contexto, dirigentes cercanos a Usina Socialista consideran que el escenario actual podría abrir una discusión más amplia sobre el rumbo político del partido y su estrategia nacional.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 16.58.31

Debate político y estrategia opositora

Dentro del espacio que impulsa la discusión interna sostienen que el socialismo debería enfocarse en construir una alternativa política clara frente al gobierno de Milei. Según explican, el debate no sólo debería darse hacia afuera del partido sino también en su vida interna, con mayores instancias de deliberación política y participación militante.

Entre los ejes que el sector considera prioritarios aparecen la necesidad de fortalecer la organización territorial del partido, impulsar plenarios federales y actualizar la discusión programática del socialismo en temas como desarrollo productivo, educación, ambiente y trabajo. También plantean que el partido debería consolidar una estrategia política orientada a ampliar su presencia en gobiernos locales y construir una alternativa progresista con vocación de mayoría.

Apoyos desde otras provincias

En el entorno del espacio aseguran que una eventual lista para disputar la conducción nacional podría contar con el acompañamiento de dirigentes de distintas provincias, aunque por el momento no hay definiciones públicas. El planteo, explican, apunta a fortalecer el carácter federal del partido y a promover una discusión política más amplia sobre su posicionamiento en el escenario nacional.

Por ahora, el escenario permanece abierto. Mientras continúan las conversaciones entre distintos sectores del socialismo, en Usina Socialista sostienen que la decisión final dependerá de cómo evolucione el diálogo interno en las próximas semanas.