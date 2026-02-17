Rogelio Frigerio inaugura el año legislativo en Entre Ríos: las claves de su discurso

Rogelio Frigerio trabaja junto a su grupo más cercano en el trazo fino del discurso que este miércoles dará inicio al 147 período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos . Los ejes serán seguridad, educación y salud, y la atención estará puesta en el anuncio de la reforma previsional y la promesa de obras viales con financiamiento internacional.

Según supo Letra P , el gobernador ordenará su discurso con una mirada de futuro. Repasará lo que considera logros de gestión durante los primeros dos años de gobierno, pero dejará atrás las referencias al punto de partida, enfocando en lo que consideran "avances". En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, en febrero de 2024, el gobernador había usado la palabra “oscuridad” para referenciar la pesada herencia de su antecesor Gustavo Bordet .

Para la cita de este año, que será durante el mediodía en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná , Frigerio se tomará hasta el último minuto para ajustar detalles y modificar palabras. Un clásico: sus colaboradores saben que se mete en su oficina y no hay chances de interrumpirlo. Por eso, no hay seguridad respecto de si habrá o no mención a la reforma de la Constitución, que el gobierno sugiere y deja trascender aunque todavía no le dio forma concreta en un anuncio.

El tramo económico/financiero del discurso será relevante en sí y también porque, en definitiva, oficiará de articulador con otros temas importantes del mensaje en particular y de la proyección de la gestión gubernamental en general que quiere hacer el gobernador. Primero el marco: este es el peor momento de la historia reciente de Entre Ríos y de Argentina en lo que a recaudación se refiere. Época de vacas flacas. En ese sentido, Frigerio va a destacar "la salud financiera de la provincia" como consecuencia del equilibrio que logró "al pasar de ser una provincia deficitaria a ser una provincia equilibrada", según enuncian desde su entorno.

En este contexto, subrayará que su gobierno logró cumplir en tiempo y forma con todos los compromisos y que lo seguirá haciendo. Entre las obligaciones se cuenta lo más cercano: salarios y jubilaciones, los gastos inelásticos que tanto preocupan a Economía. También mencionará los vencimientos de deuda, fundamentalmente los compromisos en dólares, que trabajan en reperfilar luego del aval legislativo a la operatoria y para lo que el gobernador viajó junto al ministro de Economía a Estados Unidos a fines de enero. “Los plazos que comprometemos, los cumplimos”, dirá en el párrafo referido a la obra pública.

Después del freno en la obra pública dispuesto por la Casa Gris al comienzo de la gestión, el gobierno hablará ahora de la reactivación en un 100%, haciendo énfasis en el cumplimiento de los plazos. Al respecto, Frigerio marcará las planificaciones específicas y el respaldo económico para construirlas. La obra pública es un punto particularmente sensible porque el gobernador debe hacer equilibrio entre el discurso paleolibertario de su aliado en la Casa Rosada y las necesidades de una provincia con déficit de infraestructura que solo se puede saldar con inversión estatal.

La apuesta para lograr lo que denominará como una “revolución de obra pública” está dada fundamentalmente en lo que se espera conseguir con fines específicos de los organismos multilaterales de crédito. La cifra que ojea el gobierno es de unos 300 millones de dólares, que serán volcados prácticamente en su totalidad a rutas. “Los caminos son una de las quejas más importantes o déficit que tenemos en materia de infraestructura provincial”, reconoció un funcionario. Además de la trama vial, el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, había mencionado la cifra de 70 millones de dólares para infraestructura escolar. Otra área sensible.

Reforma previsional, sí. ¿Constitucional?

Durante el primer semestre de gestión, el frigerismo convocó a un “pacto previsional”. Sabía que sin modificaciones el sistema estallaría en dos años. Aceleró las micro reformas que había iniciado Bordet y revirtió la tendencia del creciente déficit, además del reclamo a ANSES por fondos adeudados. Por el tenor de las modificaciones que se requieren, ahora la pelota deberá pasar necesariamente por la Legislatura. La consigna será defender el 82% móvil para los jubilados, pero modificando edades de jubilación y algunos regímenes especiales. Prometen llevar adelante "los cambios y reformas que tengamos que hacer para garantizar el 82% móvil y darle sustentabilidad en el tiempo". Este es un tema espinoso en la relación con los sindicatos, con los que a la par deberá discutir salarios.

Respecto de una eventual reforma constitucional, el gobierno no lo menciona como tema para esta apertura de sesiones ordinarias, aunque es un tópico que sobrevuela desde que el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Tronocoso, defendiera la necesidad de la unicameralidad. Este año volvió al centro de la agenda luego de la reunión que tuvieron Frigerio y Bordet en la que el gobernador mencionó el tópico. Está claro que es un deseo del gobierno, resta despejar si evalúa viable dar también esta batalla.