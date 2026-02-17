CONGRESO

Gustavo Sáenz rechazó la reducción salarial por enfermedad en la reforma laboral

Innovación Federal no apoyará en la Cámara de Diputados el recorte de haberes por accidentes o enfermedades inculpables en el proyecto de ley.

El salteño Gustavo Sáenz.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que los diputados de Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no acompañarán la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo incluida en la reforma laboral que debate el Congreso Nacional.

El mandatario provincial anticipó la postura de esos bloques frente al artículo 44 del proyecto, que propone reducir al 50% o 75% las remuneraciones de los empleados que atraviesen accidentes o enfermedades inculpables. La iniciativa forma parte del paquete de cambios que impulsa el oficialismo para actualizar el régimen laboral.

Sáenz fue contundente al cuestionar el alcance de la medida y sostuvo que el sistema legal debe garantizar protección en contextos de vulnerabilidad. “Nadie elige accidentarse o enfermarse”, afirmó, y remarcó que el marco normativo no puede transformarse en un castigo económico para quienes atraviesan situaciones de salud adversas.

Reforma laboral y salarios: el rechazo a la reducción de haberes

El artículo en discusión establece que los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral percibirían solo una parte de su salario habitual. La propuesta fija una compensación equivalente al 50% o al 75% de los haberes, según el caso.

Para el gobernador salteño, la dirigencia política debe actuar con responsabilidad ante este tipo de reformas estructurales. “Tenemos la responsabilidad y la obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley, evitando a toda costa generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, expresó.

En ese sentido, consideró que si la inclusión de ese artículo respondió a un error técnico o político, corresponde revisarlo. “Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo”, planteó, en referencia directa al apartado cuestionado.

La postura de los bloques referenciados en las provincias del norte y del centro del país adquiere relevancia en un escenario legislativo ajustado, donde cada voto resulta determinante para la aprobación o modificación de los artículos más sensibles del proyecto.

Innovación Federal y el debate en el Congreso

Desde Innovación Federal remarcaron que la prioridad es resguardar los ingresos de los trabajadores y evitar retrocesos en materia de derechos laborales. El espacio integra un esquema parlamentario que suele desempeñar un rol clave en negociaciones de alto impacto político.

Sáenz insistió en la necesidad de alcanzar consensos amplios que fortalezcan el sistema laboral argentino bajo criterios de justicia y equidad. Reiteró que su función y la de sus representantes en el Parlamento es velar por los intereses de los salteños y del conjunto de los trabajadores.

El gobernador sostuvo que cada modificación normativa debe consolidar la confianza social y no erosionar la protección vigente. En un contexto de debate profundo sobre el rumbo de la legislación laboral, la definición de estos bloques podría incidir en la redacción final de la reforma.

