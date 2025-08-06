ANALÍA RATNER

Quién es la dirigente de Rosario que pega el salto para bancar la reelección de Sergio Palazzo

De familia sindical y larga historia de militancia, deja el liderazgo del gremio en la Cuna de la Bandera para sumarse al armado del oficialismo bancario.

Letra P | Manuel Parola
Por Manuel Parola
Quién es Analía Ratner, la dirigente gremial de Rosario que juega con Sergio Palazzo en las elecciones de La Bancaria

Quién es Analía Ratner, la dirigente gremial de Rosario que juega con Sergio Palazzo en las elecciones de La Bancaria

La lista de unidad con la que el secretario general de Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, continuará al frente del gremio en las elecciones de este jueves lleva una novedad: la candidata a secretaria General Adjunta Alterna es la rosarina Analía Ratner, actual secretaria general de La Bancaria Rosario.

Notas Relacionadas
María Eugenia Schmuck se lanzó a la sucesión de Pablo Javkin con un guiño de Maximiliano Pullaro.
EL FUTURO YA LLEGÓ

Schmuck se cortó sola y apuró su lanzamiento a la intendencia de Rosario

Por  Lucio Di Giuseppe

Cerca de 70 mil afiliados de todo el país irán a las urnas este jueves con la certeza de que Sergio Palazzo estará por cuatro años más al frente de la Asociación Bancaria puesto que su lista, la Celeste y Blanca, será la única propuesta.

Quién es Analía Ratner

De familia con historia sindical y combativa, extracto peronista y fluida relación con diferentes espacios del progresismo y el justicialismo, Ratner es la primera rosarina en integrar una fórmula nacional del gremio. La titular de la seccional en la Cuna de la Bandera entiende esta invitación de Palazzo como un reconocimiento al trabajo sostenido y colectivo que el sindicato viene realizando en Rosario.

Palazzo Ratner La Bancaria

El recambio de nombres de la cordobesa Roxana Lungo por el de Ratner apuesta a sostener un perfil federal del secretariado general del gremio y refrendar una historia de arraigo sindical, de base y con una mirada política pragmática como la que caracteriza a La Bancaria Rosario, con uno de los perfiles más combativos del país.

En ese esquema, Rosario no solo suma a Ratner: el secretario de Acción Gremial, Matías Layús, irá al Consejo Directivo Nacional y Paz Georgiadis, delegada del Banco Nación, será congresal suplente ante la CGT, consolidando una representación plural y con peso territorial en las terminales más importantes del país.

Una historia sindical en Rosario

El apellido Ratner se repite en otro gremio importante de la ciudad: Antonio, líder histórico del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, es su padre. Su infancia se completa con la presencia de una madre docente, hoy jubilada, con importante actividad sindical y con una abuela muy presente que la cuidaba cuando sus padres no estaban en casa.

Su actividad laboral en el sector comenzó en 2003, como vendedora de seguros en las puntas de línea de colectivo para el Banco Municipal, actualmente la única banca municipal del país, a través de una empresa tercerizada. La joven estudiante de Derecho fue oficializada en su trabajo tres años después, tras la mediación de la comisión interna del banco.

Ya en el banco, su interés y cercanía con la comisión siguió creciendo hasta llegar a integrarla en 2010. Cuatro años después pasaría a ser electa como la primera titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la seccional. En 2018, siete meses después de que Mauricio Macri anunciara la toma del empréstito al Fondo Monetario Internacional, Analía fue ungida como secretaria general de La Bancaria Rosario.

La Bancaria autoridades Analia Ratner

Construcción política

La candidata definió a Sergio Palazzo como “un referente nacional que dignificó el trabajo bancario y enfrentó los intentos de vaciamiento sin especular”, en diálogo con Letra P. En comunicación constante con él, lo considera “el candidato indiscutible” y defiende su gestión tanto gremial como parlamentaria.

En los siete años que lleva dirigiendo el sindicato, la militante bancaria construyó un nexo con todos los sectores del progresismo y del peronismo vernáculo, con una participación de dirigentes de diferente pelaje político: desde radicales históricos hasta peronistas y militantes de origen socialistas. “Nuestro rol es gremial y nos sentamos a hablar con quien tengamos que hablar”, aseguró a este medio.

Aunque con militancia peronista, Ratner tiene cercanía con la legisladora provincial Clara García, con quien comparte la militancia social, feminista y de derechos de las mujeres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioOPalazzo/status/1950168411968884787&partner=&hide_thread=false

Otro dato de color: en 2018, uno de los nombres que apadrinaron y acompañaron la candidatura de Analía Ratner fue el entonces subsecretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Luis «Palito» Ortega, quien también ocupó el mismo cargo en La Bancaria.

Rosario combativa

En los últimos años, la seccional Rosario se posicionó como una de las más activas del país. Ratner fue una de las voces más firmes contra la privatización del Banco Nación, denunciando las intenciones del gobierno de Javier Milei de convertir el banco en sociedad anónima a principios de año.

Por otro lado, uno de los puntos claves de su discurso en los últimos meses es la puesta en discusión de los riesgos de automatización que se aceleraron con la crisis sanitaria de Covid-19. En lugar de resistir la tecnología, La Bancaria Rosario impulsó programas de educación financiera y capacitación y reconversión laboral, tanto para los trabajadores como también para sus grupos familiares.

La líder sindical esgrimió que su candidatura “es una muestra de federalismo y de que la lucha construye futuro” en las ciudades del interior del país y desde las centrales obreras, en un contexto donde los derechos laborales y la organización del movimiento obrero, están en disputa.

Temas
Notas Relacionadas
La Libertad Avanza de Santa Fe estuvo revolucionada por un par de horas.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: una filtración aumenta la desconfianza dentro de La Libertad Avanza a días del cierre de listas

Una reunión secreta con constructores privados salió a la luz. Por qué se enojó -y desenojó- Romina Diez. Las hipótesis detrás de la fuga y los celos internos.
Diario de la Convención de Santa Fe, día 16: el debate por la autonomía revela una pelea por millones de pesos
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 16: el debate por la autonomía revela una pelea por millones de pesos

Los bloques opositores impulsan fijar un alza en la coparticipación a los municipios y comunas en la reforma constitucional. Los números de la discusión.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Recalculando. Javier Milei huele problemas.
DESVENTURAS EN EL PAÍS-JARDÍN-DE-INFANTES

La crisis del payaso Mala Onda

Por  Marcelo Falak
Fernanda Raverta - Lucas Ghi - Mario Secco - Fernando Grey - Diego Valenzuela. (Montaje).
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Lo primero es la familia: hijos, parejas y hermanos pueblan las listas en Buenos Aires

Por  María Martha San Martín
Roberto Mirabella con Omar Perotti.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el perottismo judicializa el cierre de alianzas y recalienta la interna en el PJ

Por  Agustín Vissio
Marcos Ayerra dejó la Secretaría Pyme y Toto Caputo la redujo a una Dirección Nacional.
MOTOSIERRA Y PRIORIDADES

Caputo eliminó la Secretaría Pyme y renunció el "embajador" de las empresas ante el Gobierno

Por  Francisco Aristi