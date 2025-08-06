Quién es la dirigente de Rosario que pega el salto para bancar la reelección de Sergio Palazzo

Quién es Analía Ratner, la dirigente gremial de Rosario que juega con Sergio Palazzo en las elecciones de La Bancaria

La lista de unidad con la que el secretario general de Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, continuará al frente del gremio en las elecciones de este jueves lleva una novedad: la candidata a secretaria General Adjunta Alterna es la rosarina Analía Ratner , actual secretaria general de La Bancaria Rosario .

Cerca de 70 mil afiliados de todo el país irán a las urnas este jueves con la certeza de que Sergio Palazzo estará por cuatro años más al frente de la Asociación Bancaria puesto que su lista, la Celeste y Blanca , será la única propuesta.

De familia con historia sindical y combativa , extracto peronista y fluida relación con diferentes espacios del progresismo y el justicialismo, Ratner es la primera rosarina en integrar una fórmula nacional del gremio . La titular de la seccional en la Cuna de la Bandera entiende esta invitación de Palazzo como un reconocimiento al trabajo sostenido y colectivo que el sindicato viene realizando en Rosario .

El recambio de nombres de la cordobesa Roxana Lungo por el de Ratner apuesta a sostener un perfil federal del secretariado general del gremio y refrendar una historia de arraigo sindical, de base y con una mirada política pragmática como la que caracteriza a La Bancaria Rosario , con uno de los perfiles más combativos del país.

En ese esquema, Rosario no solo suma a Ratner: el secretario de Acción Gremial, Matías Layús, irá al Consejo Directivo Nacional y Paz Georgiadis, delegada del Banco Nación, será congresal suplente ante la CGT , consolidando una representación plural y con peso territorial en las terminales más importantes del país.

Una historia sindical en Rosario

El apellido Ratner se repite en otro gremio importante de la ciudad: Antonio, líder histórico del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, es su padre. Su infancia se completa con la presencia de una madre docente, hoy jubilada, con importante actividad sindical y con una abuela muy presente que la cuidaba cuando sus padres no estaban en casa.

Su actividad laboral en el sector comenzó en 2003, como vendedora de seguros en las puntas de línea de colectivo para el Banco Municipal, actualmente la única banca municipal del país, a través de una empresa tercerizada. La joven estudiante de Derecho fue oficializada en su trabajo tres años después, tras la mediación de la comisión interna del banco.

Ya en el banco, su interés y cercanía con la comisión siguió creciendo hasta llegar a integrarla en 2010. Cuatro años después pasaría a ser electa como la primera titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la seccional. En 2018, siete meses después de que Mauricio Macri anunciara la toma del empréstito al Fondo Monetario Internacional, Analía fue ungida como secretaria general de La Bancaria Rosario.

La Bancaria autoridades Analia Ratner

Construcción política

La candidata definió a Sergio Palazzo como “un referente nacional que dignificó el trabajo bancario y enfrentó los intentos de vaciamiento sin especular”, en diálogo con Letra P. En comunicación constante con él, lo considera “el candidato indiscutible” y defiende su gestión tanto gremial como parlamentaria.

En los siete años que lleva dirigiendo el sindicato, la militante bancaria construyó un nexo con todos los sectores del progresismo y del peronismo vernáculo, con una participación de dirigentes de diferente pelaje político: desde radicales históricos hasta peronistas y militantes de origen socialistas. “Nuestro rol es gremial y nos sentamos a hablar con quien tengamos que hablar”, aseguró a este medio.

Aunque con militancia peronista, Ratner tiene cercanía con la legisladora provincial Clara García, con quien comparte la militancia social, feminista y de derechos de las mujeres.

Otro dato de color: en 2018, uno de los nombres que apadrinaron y acompañaron la candidatura de Analía Ratner fue el entonces subsecretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Luis «Palito» Ortega, quien también ocupó el mismo cargo en La Bancaria.

Rosario combativa

En los últimos años, la seccional Rosario se posicionó como una de las más activas del país. Ratner fue una de las voces más firmes contra la privatización del Banco Nación, denunciando las intenciones del gobierno de Javier Milei de convertir el banco en sociedad anónima a principios de año.

Por otro lado, uno de los puntos claves de su discurso en los últimos meses es la puesta en discusión de los riesgos de automatización que se aceleraron con la crisis sanitaria de Covid-19. En lugar de resistir la tecnología, La Bancaria Rosario impulsó programas de educación financiera y capacitación y reconversión laboral, tanto para los trabajadores como también para sus grupos familiares.

La líder sindical esgrimió que su candidatura “es una muestra de federalismo y de que la lucha construye futuro” en las ciudades del interior del país y desde las centrales obreras, en un contexto donde los derechos laborales y la organización del movimiento obrero, están en disputa.