ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: Pablo Javkin suma su partido a la alianza electoral de los gobernadores

El intendente rosarino formalizó el ingreso de Elijo Creer a Provincias Unidas. Críticas al kirchnerismo y a la gestión libertaria.

Por Letra P | Periodismo Político
Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin.

La plana mayor del PJ de Santa Fe. Foto: archivo.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el peronismo selló una alianza de unidad, pero quedó una puerta abierta para la dispersión

Por  Agustín Vissio

De la solicitada al apoyo formal para los gobernadores

Javkin fue uno de los 440 intendentes de Santa Fe, Córdoba y Jujuy que firmaron a principios de esta semana una solicitada apoyando la unión de los cinco gobernadores. Ahora dio un paso formal, en el día del cierre de alianzas, sumándose a ese espacio.

En un comunicado que lleva la firma del presidente del partido Elijo Creer y diputado provincial, Ariel “Facha” Bermúdez, plantea la necesidad de “fortalecer el federalismo, la distribución de los recursos en forma equitativa entre el interior del país y la zona metropolitana del AMBA y el fomento de la producción”.

Comunicado
El espacio del intendente Javkin se suma al frente que en Santa Fe comanda Maximiliano Pullaro.

El escrito apunta contra el kirchnerismo, pero también critica al gobierno de Javier Milei. En uno de sus párrafos habla del “rechazo a los discursos de odio” y asegura que “el pasado kirchnerista que llevó a la economía a escandalosos niveles de inflación y pobreza no debe volver”.

A la gestión libertaria le reconoce haber bajado los índices de inflación, pero le cuestiona su decisión de ignorar “necesidades básicas de jubilados, al tiempo que desfinancia universidades nacionales y organismos estratégicos”.

“Argentina necesita diálogo, respeto por el otro y por las instituciones”, concluye el comunicado de Elijo Creer.

La alianza de Provincias Unidas en Santa Fe

Pullaro está al frente de la estrategia electoral en la provincia. Su vicegobernadora Gisela Scaglia es la elegida para encabezar la lista. Para el segundo lugar el mandatario piensa en un nombre cercano y del radicalismo.

ScagliaPullaro.jpg

En su armado, y para contener a todos los sectores de Unidos, propuso el tercer lugar para el socialismo. El PS no está conforme con esa oferta y estira la definición sobre su participación dentro de Provincias Unidas. Hoy vence el plazo y la posibilidad de jugar por afuera es parte de lo que evalúa su dirigencia.

El gobernador le abrió incluso la puerta del espacio a intendentes del peronismo, con los que se reunió el martes a la noche. La presencia de Llaryora sería la llave para que alguno de ellos desembarque, aunque es algo que todavía está por verse.

En ese armado se suma ahora Elijo Creer, la versión nacional de Creo, el partido que tiene a Javkin como principal referencia.

