Diputados: avanza el debate por el financiamiento del Garrahan y las universidades

Sólo así fue posible abrir una sesión que hasta este martes no estaba confirmada porque incluso los gobernadores que no armaron listas comunes con LLA en sus provincias querían evitar pelearse con el gobierno nacional. Ni siquiera influyó que la sesión incluyera los proyectos para sumar fondos a las provincias, aprobados en el Senado, como el reparto de ATN y el impuesto a los combustibles.

Llaryora fue la excepción a la especulación de los gobernadores y sentó a su delfín Ignacio García Aresca , además de sus socios Juan Brügge y el schiarettista Carlos Gutiérrez . No llegó a tiempo Alejandra Torres . El cuórum se facilitó con la ruptura del bloque UCR, que preside Rodrigo De Loredo.

El cordobés no pudo evitar la colaboración de Gabriela Brouwer de Koning, Martín Tetaz, Julio Cobos, Roberto Sánchez, Fabio Quetglas y Karina Banfi, influenciada porque se iba a debatir el veto presidencial a la ayuda a Bahía Blanca, su ciudad. Por su pedido, el tratamiento se postergó ante la posibilidad de no reunir la mayoría especial. Roxana Reyes deambuló por el recinto, pero no estaba sentada al momento del cuórum.