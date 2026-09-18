Río Negro: Fabián Figueroa quiere cobrar el sueldo del mes que ocupó la intendencia de Allen

El presidente del Concejo Deliberante de Allen , Fabián Figueroa , le reclamó al intendente de La Libertad Avanza , Marcelo Román, el pago de los haberes correspondientes a agosto, mes en el que quedó al frente de la intendencia de manera interina . La presentación se produjo después de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejara sin efecto la ordenanza que había dispuesto la suspensión del jefe comunal libertario .

Se trata de un paso más en la pelea política que marca el ritmo de la pelea en la ciudad del Alto Valle rionegrino. La semana pasada, Román denunció a funcionarios y concejales del municipio por presuntas irregularidades vinculadas a pagos y decisiones adoptadas durante el período en que fue suspendido. Uno de los apuntados es Figueroa, quien quedó al frente de la comuna por cinco días y habría recibido una suma de dinero en concepto de adelanto salarial por $1,5 millones.

Ahora, a través de una carta documento, Figueroa contraatacó y pidió explicaciones por la retención de sus haberes. Además, exigió que se concrete la “efectiva liquidación y pago” de la remuneración correspondiente al tiempo en que ejerció como intendente interino.

El dirigente advirtió también que, si no obtiene una respuesta y no se regulariza la situación, podría avanzar con acciones administrativas y judiciales.

La denuncia de Román se conoció a través de las redes. Allí apuntaba contra los funcionarios que impulsaron su destitución. Uno de los involucrados es justamente Figueroa, quien, según expresó el actual jefe comunal, habría recibido una suma de dinero en concepto de adelanto salarial por $1,5 millones.

La presentación sostiene que el exintendente interino percibió, además, haberes correspondientes a los días en los que ejerció funciones al frente del Ejecutivo municipal. Román llevó el planteo ante el Tribunal de Cuentas y cuestionó el impacto que esas operaciones habrían tenido sobre las arcas de la ciudad.

La denuncia plantea, también, que debe determinarse si correspondía que Figueroa percibiera los importes derivados de esa breve permanencia en la conducción comunal. El mandatario local sostuvo que el adelanto de $1,5 millones otorgado al reemplazante debe ser revisado y reclamó que se establezca si corresponde su devolución a las cuentas municipales.

A quién más denunció el intendente de La Libertad Avanza

El reclamo también alcanza a los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez, vinculados al proceso que derivó en la suspensión del intendente. El funcionario atribuyó a esas actuaciones un supuesto perjuicio económico para el municipio y cuestionó el procedimiento utilizado para apartarlo temporalmente.

Por último, Román solicitó que el caso sea puesto en conocimiento de la Justicia para determinar si las decisiones tomadas durante ese período podrían constituir algún delito. Entre las figuras que solicitó investigar mencionó posibles hechos relacionados con abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial.

La pelea continúa en Río Negro

Mientras tanto, el malestar con el intendente continúa. El Concejo Deliberante habilitó días atrás cinco libros para juntar firmas y continuar con un intento de revocatoria que comenzó meses atrás. Los vecinos tendrán 30 días para alcanzar el 20% del padrón, o sea, deberán juntar 4.579 avales. Si se alcanza ese porcentaje, se dará inicio a un posible referéndum popular.

Román estuvo suspendido preventivamente por casi dos meses tras un severo conflicto con el Poder Legislativo, en el marco de una causa penal por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. Retornó formalmente a sus funciones el 28 de agosto de 2026 tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia. El máximo tribunal provincial hizo lugar a un planteo por conflicto de poderes y anuló las ordenanzas emitidas por el Concejo Deliberante.