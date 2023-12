Río Negro: el peronismo se resetea y Dantas opaca a Doñate en la relación con Weretilneck

Por un lado están quienes representan a la provincia en el Congreso en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por el otro, las intendencias, una tribu que funciona en modo particular. Una tercera isla la componen los futuros bloques en la Legislatura de Río Negro, que serán dos desde este domingo 10 de diciembre. Así de atomizado está el panperonismo.

Durante el armado del frente Nos Une Río Negro, la alianza que robusteció el PJ, Nuevo Encuentro y el naciente Frente Renovador, fue el senador camporista Martín Doñate quien negoció con el jefe político de Juntos Somos Río Negro. Luego de romper con la familia Soria, estrechó un sólido vínculo en el Congreso con Weretilneck, que se tradujo en el frente amplio de abril, en el que se convalidó “el gran acuerdo” que incluyó a la UCR y le permitió al oficialismo alzarse con el triunfo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWeretilneck%2Fstatus%2F1731018419296698762&partner=&hide_thread=false Me reuní con la intendenta electa de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla.



Junto al diputado nacional y legislador provincial electo @pedrodantas_rn repasamos el estado de situación del Municipio y analizamos la declaración de emergencia económica y financiera.



Desde el 10 de… pic.twitter.com/WM2ckJELzu — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) December 2, 2023

Según pudo saber Letra P, existe un corte en la comunicación de este sector con el mentor de JSRN. Weretilneck no incluyó figuras del riñón kirchnerista en su gabinete, decisión recibida como señal poco amistosa. Atento a los movimientos en el nuevo team de gestión, Doñate emitió un par de comunicados que retumbaron en Viedma. Hasta mandó a su actual bloque parlamentario, Unidad Ciudadana, a votar en contra del proyecto que avala el desarrollo minero en primera y segunda vuelta. Toda una señal de rispidez.

Será Dantas el nexo peronista con algunos municipios. El ejemplo de este rol se dio con la foto en la Secretaría de Energía, en Cipolletti, con la intendenta electa de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla (PJ). La imagen previa a la presentación del bloque fue la expresión del contacto que comenzó el legislador Facundo López, principal operador de JSRN en el ámbito parlamentario y judicial del oficialismo. Lo incierto es el futuro de Nos Une Río Negro, que pasado el resultado electoral sólo parece una anécdota.

Intendencias, un rol protagónico

Intendentes e intendentas tendrán su papel. Los municipios de General Roca, Campo Grande, Chimpay, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Catriel, General Conesa y Lamarque abrevan en lo que hasta hoy se denomina Unión por la Patria. La incógnita está en San Carlos de Bariloche y Villa Regina, donde gobernarán dos intendentes electos muy cercanos al oficialismo,

Entre las intendencias de fluida comunicación con Dantas y Weretilneck creen que debe aclararse el panorama “por el bien y la supervivencia de todos”. La liga observa un escenario adverso desde este domingo. "Ya no aparecerán los fondos" que Doñate gestionaba en el gobierno nacional a través del ministro del Interior saliente, Eduardo de Pedro. Ahora "sólo quedará –si existe– el superávit para suplir demandas".

“Los gremios nos van a pedir un aumento que no podemos sostener”, advierte a este medio un jefe comunal consultado, que retoma su cargo. "Sin buena relación con la provincia, es imposible subsistir", dice en estricto off the record.

La diáspora y la incertidumbre se presentan como un desafío general. Weretilneck deberá utilizar los recursos del erario para afrontar la demanda salarial, siempre complicada por la inflación galopante y el enfrentamiento de ATE. Estará obligado a sumar músculo por fuera del acuerdo que gestó para retornar al poder provincial. La gestión se presenta como un reto más a su ya extensa carrera, que incluyó un paso por el Senado, donde está finalizando su mandato.