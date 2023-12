Río Negro: Weretilneck tiene el marco legal para desarrollar megaminería

La contracara de las declaraciones del viedmense fue casi todo el arco opositor. El titular del unibloque del Frente Grande, Marcelo Mango , recordó su discurso en primera vuelta, cuando votó a favor de la propuesta, y justificó el cambio de postura. Habló de recursos naturales, soberanía y derechos de pueblos originarios. “Las propuestas que hice no coinciden con el espíritu de la ley. No son contenidas en la modificación. Quiero resguardar los derechos establecidos en nuestra provincia ”, se atajó al adelantar el voto negativo.

María Eugenia Martini, presidenta del bloque del Frente de Todos, castigó las formas de discusión de esta ley. “Cinco millones de hectáreas son las que posee la provincia, no sabemos el destino. No vamos a aceptar este proyecto que termina con el reclamo territorial de los pueblos originarios, ese es el fondo. No se garantiza la propiedad comunitaria de las comunidades, hace diez años que se suspendió el relevamiento”, se plantó.

image.png Votación que modifica el código minero y la regulación de tierras fiscales. Una necesidad para Alberto Weretilneck.

“No consultaron a los involucrados, todo bajo el supuesto de alcanzar estabilidad económica”, dijo y citó la coexistencia del fracking, modelo de fractura no convencional de hidrocarburos, con la actividad frutícola. También habló de liberar el mercado para empresas inmobiliarias en la zona andina, una región atravesada por la tragedia y un antecedente clave: el asesinato del joven barilochense Rafael Nahuel.

A favor, con las dos manos

Juan Martín, de JxC, enterró su rol opositor por unos minutos y utilizó un discurso de arenga. “Es un proyecto que votaría con las dos manos. Río Negro tiene una gran oportunidad. La minería es riqueza en potencia, de nada sirve tener los recursos debajo de la tierra. Producción, desarrollo y empleo. (La ley) recepta toda la normativa del cuidado medioambiental, modernización administrativa y transparencia”, aseguró.

López, voz y ojos de Weretilneck en la capital rionegrina, argumentó en el cierre, antes de la votación: “Tenemos diálogo; esta ley es modernizar, ordenar y dar respuesta a mucha gente con más de 60 años de posesión, no puede tener regularización dominial. No venimos a perjudicar a nadie, menos a las poblaciones originarias”.

image.png Facundo López defendió el proyecto de su jefe político Alberto Weretilneck.

“No hay nada oculto detrás de esta norma, es beneficiosa para los ocupantes y los municipios. Buscamos transparencia, ordenamiento y desarrollo. Vamos por eso”, cerró.

Mientras se desarrollaba la votación, en la afueras del edificio recrudecían la protestas de comunidades mapuches. Luego de un viaje de tres días, organizado por el Parlamento del pueblo originario, rechazaron la nueva ley que regula el acceso a tierras. "No pasarán por nuestro territorios", advirtieron.