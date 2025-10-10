Martín Pérez: "Defendamos Tierra del Fuego es la única opción para frenar las políticas de Javier Milei"

Martín Pérez se pone al frente de la campaña de Defendamos Tierra del Fuego.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez , se puso al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, en las que Tierra del Fuego pone en juego tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. Para entrar en el reparto de escaños, el alcalde apuesta a la polarización de su frente Defendamos Tierra del Fuego con el presidente Javier Milei .

La alianza que lidera Pérez y lleva como primer candidato al Senado a Gastón Díaz reforzará su presencia territorial en estas dos últimas semanas de campaña con caminatas y recorridas en las tres ciudades de la provincia ubicada en el confín de la Patagonia .

Durante este fin de semana, el espacio organizó actividades en Margen Sur de Río Grande, en distintos puntos de Ushuaia para cerrar con un encuentro en el Club San Martín del norte provincial, locación que también eligió Fuerza Patria para cerrar su campaña rumboal domingo 26 de octubre.

Defendamos Tierra del Fuego decidió concentrar su estrategia apuntando contra la gestión del gobierno nacional , machacando sobre el efecto perjudicial de sus políticas en el entramado social y productivo de la isla, en lugar de profundizar en las internas con el peronismo fueguino.

“En Buenos Aires no conocen lo que es vivir acá. No saben lo que cuesta ni lo que vale y nadie va a defender ese esfuerzo mejor que nosotros”, planteó el intendente Pérez y afirmó: “Nuestra gente necesita certezas. No podemos permitir que las políticas de Milei destruyan lo que con tanto esfuerzo hemos construido en Río Grande y en toda Tierra del Fuego”.

Pérez agregó que ”vivimos un momento difícil como país, marcado por la falta de trabajo, la angustia y un Gobierno insensible. Por eso estoy convencido de que la mejor manera de responder a este contexto es cuidando y fortaleciendo a nuestra comunidad”.

defendamos Pérez busca tener representación en el Senado de la mano de Gastón Díaz, candidato a senador por Tierra del Fuego y jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Grande.

“Necesitamos defender las políticas que garantizan el acceso a la salud, que mejoran nuestra ciudad con obras y que cuidan a nuestras infancias, potencian a nuestras juventudes y protegen a nuestros adultos mayores. Defender eso es defender un futuro mejor para toda la provincia”, cerró.

Las elecciones en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hay un total de 153.120 personas habilitadas para votar en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre.

De ese número, 78.386 votantes corresponden a Río Grande, 68.403 a Ushuaia, 6.088 a Tolhuin, 239 a la Antártida Argentina y cuatro a las Islas Malvinas.

Terminan sus mandatos el 10 de diciembre en la cámara baja Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos). En el Senado, finalizan sus periodos Pablo Blanco (UCR), la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López.