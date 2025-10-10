ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Martín Pérez: "Defendamos Tierra del Fuego es la única opción para frenar las políticas de Javier Milei"

El intendente de Río Grande se puso al frente de la campaña de su fuerza. Busca polarizar con la Casa Rosada para entrar en el reparto de bancas.

Letra P | Laura Funes
Por Laura Funes
Martín Pérez se pone al frente de la campaña de Defendamos Tierra del Fuego.&nbsp;

Martín Pérez se pone al frente de la campaña de Defendamos Tierra del Fuego. 

Notas Relacionadas
Tierra del Fuego: Fuerza Patria se aferra al bastión de Melella para torcer la paridad con LLA.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Tierra del Fuego: Fuerza Patria se aferra al bastión de Melella para torcer la paridad con La Libertad Avanza

Por  Laura Funes

La alianza que lidera Pérez y lleva como primer candidato al Senado a Gastón Díaz reforzará su presencia territorial en estas dos últimas semanas de campaña con caminatas y recorridas en las tres ciudades de la provincia ubicada en el confín de la Patagonia.

Agenda territorial en Tierra del Fuego

Durante este fin de semana, el espacio organizó actividades en Margen Sur de Río Grande, en distintos puntos de Ushuaia para cerrar con un encuentro en el Club San Martín del norte provincial, locación que también eligió Fuerza Patria para cerrar su campaña rumboal domingo 26 de octubre.

Defendamos Tierra del Fuego decidió concentrar su estrategia apuntando contra la gestión del gobierno nacional, machacando sobre el efecto perjudicial de sus políticas en el entramado social y productivo de la isla, en lugar de profundizar en las internas con el peronismo fueguino.

Javier Milei, en la vereda de enfrente

“En Buenos Aires no conocen lo que es vivir acá. No saben lo que cuesta ni lo que vale y nadie va a defender ese esfuerzo mejor que nosotros”, planteó el intendente Pérez y afirmó: “Nuestra gente necesita certezas. No podemos permitir que las políticas de Milei destruyan lo que con tanto esfuerzo hemos construido en Río Grande y en toda Tierra del Fuego”.

Pérez agregó que ”vivimos un momento difícil como país, marcado por la falta de trabajo, la angustia y un Gobierno insensible. Por eso estoy convencido de que la mejor manera de responder a este contexto es cuidando y fortaleciendo a nuestra comunidad”.

defendamos
Pérez busca tener representación en el Senado de la mano de Gastón Díaz, candidato a senador por Tierra del Fuego y jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Grande.

Pérez busca tener representación en el Senado de la mano de Gastón Díaz, candidato a senador por Tierra del Fuego y jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Grande.

“Necesitamos defender las políticas que garantizan el acceso a la salud, que mejoran nuestra ciudad con obras y que cuidan a nuestras infancias, potencian a nuestras juventudes y protegen a nuestros adultos mayores. Defender eso es defender un futuro mejor para toda la provincia”, cerró.

Las elecciones en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hay un total de 153.120 personas habilitadas para votar en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre.

De ese número, 78.386 votantes corresponden a Río Grande, 68.403 a Ushuaia, 6.088 a Tolhuin, 239 a la Antártida Argentina y cuatro a las Islas Malvinas.

Terminan sus mandatos el 10 de diciembre en la cámara baja Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos). En el Senado, finalizan sus periodos Pablo Blanco (UCR), la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López.

Temas
Notas Relacionadas
La candidata a senadora por Río Negro, Lorena VIllaverde, y Karina Milei. 
NARCOPOLITICA

Lechuga y La Gringa, los hilos que unen a Fred Machado con Villaverde y preocupan al Gobierno

El empresario detenido financió la campaña de la diputada Lorena Villaverde en 2023, la libertaria que ahora se postula para el Senado. Ciccarelli, el nexo.
Julio Mercado (de boina), renunció a Republicanos Unidos Tierra del Fuego y desató la interna en La Libertad Avanza.
ESTALLÓ LA INTERNA

La Libertad Avanza se parte en Tierra del Fuego: renunció el vice de Republicanos Unidos

Julio Mercado abandonó el partido que encabezan Santiago Pauli y Agustín Coto. Las críticas al rol de la iglesia evangélica dentro del armado.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Diputada coherente Marcela Pagano.
¡VIVA LA COHERENCIA, CARAJO!

Alfonsín no se murió: vive en Marcela Pagano

Por  Juan Rezzano
Federico Sturzenegger estuvo este miércoles en Concordia para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en Entre Ríos.
Zona de promesas

Sturzenegger llevó su libreto buena onda a Entre Ríos y prometió: "Después del 26 retomamos la estabilidad"

Por  Laura Terenzano
Alberto Weretilneck.
NARCOESCÁNDALO

Un periodista rionegrino denuncia que fue echado por Weretilneck por cubrir el caso Machado

Por  Letra P | Periodismo Político
La foto de la detención de Fred Machado. 
EXCLUSIVO

Los últimos minutos de Fred Machado en Viedma: Letra P lo entrevistaba en su casa cuando fue detenido

Por  Luciano Barroso