Represión en Newell's: Pullaro bancó a la policía y acordó un nuevo esquema de seguridad para el club

Luego de un encuentro entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de Newell's , Ignacio Boero , el gobierno de Santa Fe y el club acordaron medidas de convivencia para que no se repitan intervenciones violentas de la policía en las instalaciones del club.

La reunión se concretó luego de los incidentes ocurridos la semana pasada en la sede del Parque Independencia , cuando agentes intervinieron con violencia durante los festejos de Rosario Central por un nuevo título y tras los enfrentamientos con un grupo de hinchas de Newell's.

El acuerdo para evitar incidentes tiene aspectos singulares, pero superó su primera prueba el pasado fin de semana en el partido entre Newell’s y Lanús . El segundo examen será en dos semanas, cuando llegue Central Córdoba de Santiago del Estero para jugar en el Coloso del Parque .

Pullaro y Boero abordaron el operativo policial en el que los agentes reprimieron a socios de la institución dentro de las instalaciones de la entidad. “Fue un diálogo sin reproches”, confió a Letra P un testigo del encuentro.

Tal como ya lo había hecho el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , Pullaro fue instrasigente con la mirada sobre la respuesta de la policía: “Hubo una reacción ante una acción”, planteó sin dar margen a la autocrítica.

Sin embargo, el gobierno provincial no cuestionó la conferencia de la dirigencia en la que se criticó el operativo ni en la denuncia presentada en la Justicia, que abrió una investigación sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Comunicado oficial del Club Atlético Newell's Old Boys. pic.twitter.com/pkZ1jIWU3J — Newell’s Old Boys (@Newells) September 30, 2026

Pullaro tampoco tachó el accionar de sus funcionarios, ni siquiera el de Gustavo Velázquez , coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia.

Con el tema aún latente en la opinión pública, tomar “una decisión política sobre Velázquez sería un síntoma de debilidad”, interpretan en la Casa Gris. De todas maneras, el funcionario perdió protagonismo en el operativo de seguridad desarrollado en el partido entre Newell’s y Lanús, se ocupó de “una tarea secundaria en la tribuna de la visera” y no cumplió el rol de interlocutor con los dirigentes. Estos sutiles cambios son interpretados como un guiño para los directivos.

La advertencia de los dirigentes

Previo al partido con Lanús, y después del acuerdo entre Boero y Pullaro, los dirigentes de Newell’s fueron recibidos por Omar Pereira, secretario del Ministerio de Seguridad en la sede de gobernación. La dirigencia rojinegra planteó la necesidad de abordar la problemática de la violencia de la policía con los hinchas "partido a partido". Del lado del club pronosticaron que el tema "va a escalar”.

En las últimas horas se conoció el ataque que recibieron hinchas de Newell’s, que fueron emboscados en Buenos Aires y Gálvez cuando se trasladaban al estadio en una camioneta. Personas que estaban armadas destrozaron el vehículo a piedrazos y agredieron al conductor, contratado para el traslado de los simpatizantes leprosos.

El reclamo de la provincia

Como parte del ida y vuelta, el gobierno provincial trasladó a la dirigencia leprosa una inquietud que sorprendió en el Parque Independencia. “Paguen la deuda con la policía”, reclamó el Ejecutivo. La sugerencia, sin embargo, no se planteó cuando se debatía por el accionar desmedido de los agentes. “No apareció como un justificativo de la represión”, aceptaron en el club rojinegro. “El planteo, sin embargo, fue claro”, acotaron.

La deuda de Newell’s con la policía remite, como todos los problemas económicos de la institución, a la anterior Comisión Directiva. El expresidente Ignacio Astore dejó la presidencia de la institución sin abonarle a las fuerzas de seguridad los últimos tres partidos que el equipo jugó de local en 2025. Un operativo policial tiene actualmente un costo de 50 millones de pesos, por lo que la deuda asciende a 150 millones de pesos.

El club ya inició al pago de sus obligaciones. Newell’s viene de abonar más de cien millones de pesos previo al partido del pasado fin de semana y existe un compromiso de cancelar el monto total que se le adeuda a las fuerzas de seguridad previo al partido con Central Córdoba de Santiago de Estero que se disputará en el Coloso por la 13º fecha del torneo Clausura.