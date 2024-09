Región Litoral: el nuevo armado transversal de los gobernadores nació con la hidrovía entre ceja y ceja

La coordinación regional también sirve como antídoto para los gobernadores que exponen un mayor nivel de acuerdo con la Casa Rosada, aunque eso no reditúa en la respuesta inmediata a los reclamos que, en algunos casos, llegan hasta la instancia judicial. Allí aparecen los puntos comunes entre las seis provincias de la flamante Región Litoral y que exceden al reclamo por el control de la hidrovía.

Más allá de los recursos a las asignaciones específicas que la gestión Milei recortó en todo el país, las seis provincias tienen una particular preocupación por el futuro de sus cajas de jubilaciones , que no fueron transferidas a la Nación y empiezan a aparecer como central en la discusión por el reparto de fondos y que lo mandatarios conversaron en su encuentro en la ribera correntina.

La hidrovía en el eje del debate

En agosto, Milei eliminó el ente de control que integraban las provincias y creó a una "mesa de diálogo de integración regional" para intentar apaciguar los ánimos y permitir los aportes de los gobernadores ribereños. Como ya contó Letra P, en ese lugar tienen un particular peso las opiniones del Círculo Rojo empresarial del sector y los organismos técnicos y de seguridad ligados a la Vía Navegable Troncal (VNT).

El Gobierno prometió llamar a licitación para volver a concesionar el dragado y balizamiento de la hidrovía en diciembre y ahora las autoridades provinciales piden pista para participar en la redacción final de los pliegos. En ese marco, el nacimiento de la Región Litoral cobra una relevancia superlativa.

“Esto nos hace más fuertes en la pelea de algunas cuestiones básicas”, dijo Frigerio en el acto y puso especial énfasis en la discusión respecto de la vía navegable que cruza todo el Litoral. “No pueden tomarse decisiones en términos de la hidrovía sin el acuerdo, el consejo, el conocimiento que tienen estas provincias”, avisó. “No debe ser así, en esta pelea quedamos muchas veces en solitario y a partir de hoy, a partir de esta fecha histórica, la vamos a dar entre todos”, señaló el único representante amarillo en la mesa de gobernadores.

Encuentro del gobernadores del Litoral en Bella Vista 19 09 2024.png Los sesis gobernadores del litoral se reunieron en Corrientes para darle el impulso al trabajo delbloque regional.

Del otro lado del tablero político, Insfrán sacó a relucir su tradicional verba incendiaria y apuntó sus cañones contra el puerto de Buenos Aires. "Nunca nos miró y ahora menos que antes”, soltó. “Nosotros no existimos para ellos, el país termina, como solemos decir en el interior, en la General Paz, después no existe nada más, después ya su mirada es para afuera, pero nosotros desde aquí, desde el litoral, le vamos a hacer escuchar nuestras voces y recuerden que en eso no importa de qué partido provenimos, porque hay algo que nos une, que es luchar verdaderamente por el federalismo”, dijo el veterano impenetrable formoseño.

El federalismo en tiempos de Javier Milei

El “hermanamiento de la cultura en común”, dijo Valdés al dar la bienvenida a sus pares. Así fijó un precepto que quedó plasmado en el acta del tratado fundacional.

En el punto dos del tratado se lee: “Reconocer que nuestras provincias comparten vínculos históricos, geográficos, económicos, sociales, culturales comunes y una firme decisión de impulsar la creación la Región Litoral, para el desarrollo de proyectos y acciones conjuntas que permitan incrementar la producción, el comercio, la conectividad y la mejor calidad de vida de los pueblos”. Con esos objetivos de fondo, la creación de la Región Litoral se compromete con “el propósito de reafirmar el federalismo mediante la consolidación de la integración regional”.

La experiencia no es nueva más allá de sus características particulares. El centro y el norte grande vienen experimentando este tipo de experiencias intergubernamentales con el objetivo de fortalecer a las regiones en los debates nacionales.

La llegada de Milei a la presidencia y la diáspora de las identidades partidarias tradicionales hicieron que los gobernadores volvieran a poner el foco en la territorialidad de las gestiones. Incluso se expresa en agrupamientos que exceden las regiones y el rol de los gobernadores: con mayor o menor articulación hay bloques unidos por intereses comunes que funcionan en el Congreso, en mesas de gestión y espacios de negociación de diferente tipo.

La hora de los gobernadores

En Bella Vista, Valdés habló de “la necesidad reconfigurar a nuestra Patria, para darle un nuevo impulso a esta Argentina” y de terminar con “un país que es federal en lo político y cada vez tenemos mayor concentración de recursos en las ciudades”. Envalentonado, también hizo referencia al “país central” como un “maleficio que tiene más de 200 años de historia”.

En esa prédica contra el ambacentrismo que donimó algunos momentos de la última campaña provincial se concentra la mayoría de las lecturas de los jefes provinciales que dejan a un lado las diferencias ideológicas, que alguno casos cruzan el espectro de extremo a extremo, e imaginan un futuro que tenga a las provincias como protagonistas.

Apoyados en el contexto proclive al trabajo intergubernamental, cada uno son sus intereses y estrategias de desarrollo puntuales, los mandatarios provinciales se reunirán el 16 de octubre en Santa Fe, y pondrán la firma final en el Tratado Interprovincial que luego deberá debatirse en las seis legislaturas, que deberán darle el visto bueno final al nacimiento de la Región Litoral.