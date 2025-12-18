De Entre Ríos a Carajo: el Javier Milei del campo se ganó el mameluco presidencial

UN LEÓN SUELTO

Por Letra P | Periodismo Político
Diego Barreto es un chacarero de Entre Ríos. Javier Milei le regaló un mameluco de YPF.

Un peón de campo de Entre Ríos es el doble de Javier Milei que este miércoles por la noche conoció al Presidente. Durante la Misa del Gordo Dan, en el canal de streaming Carajo, el chacarero de Gualeguay presenció en primera fila la participación del mandatario quien lo reconoció y le regaló un mameluco de YPF, su outfit preferido.

“Mirá, se parece a mí, ¿no?”. Así conoció Milei al “peluca Gualeyo” que, como contó este medio semanas atrás, se presenta en redes el “mini-Milei” que es furor en Internet, cuando explotó gracias a su visible similitud física con el jefe de Estado.

Javier Milei conoce a su doble

Durante la entrevista en vivo de este miércoles a la noche, el Presidente se sorprendió al ver a su seguidor. “Es parecido, ¿verdad?, le tenemos que regalar un mameluco“, dijo durante La Misa, el programa conducido por el Gordo Dan en Carajo, el canal de streaming afín al oficialismo.

image

Diego Barreto, de Gualeguay, sube videos a Instagram durante su jornada laboral y los “musicaliza” con discursos del Presidente. El joven es casi un calco del mandatario y juega con esa similitud para difundir su contenido en redes sociales.

El mameluco de YPF

Barreto recibió de parte del Presidente un mameluco de YPF, que utiliza, según contó, casi a diario para trabajar. “YPF me regaló 14 mamelucos, o sea, son dos por día de la semana, arranco el día a laburar, estoy de mameluco“, declaró el Presidente.

“Después, optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo. Y así me hago tiempo para ver a mis hijitos de cuatro patas. Y después, obviamente, que con todos los pelos me lo tengo que cambiar”, precisó.

El Peluca Gualeyo

En la provincia, el recorte del momento de este miércoles a la noche se hizo rápidamente viral y fue posteado en la cuenta de Barreto.

El primer video “jugando a ser Milei” lo subió el 16 de abril de 2024. Allí, el joven es “entrevistado” por una compañera que lo presenta como “el presidente Milei”. El joven responde con la voz ronca, emulando al mandatario, y repite los puntos programáticos del Gobierno como “dolarizar la economía”, “sacar a la Argentina adelante” o “terminar con la inflación”.

Desde entonces, en la cuenta publica reels con imágenes del día a día laboral de Barreto “musicalizados” con audios de Milei.

Viral en Entre Ríos

En los videos se lo puede ver a Barreto cocinando, tomando mate en la camioneta o mostrando sus tareas rurales. Regala siempre esa sonrisa que los usuarios calificaron como “idéntica a la de Milei”. Al peón se lo ve siempre disfrutando de ser el protagonista y deja ver que comparte cierta afinidad con la gestión de La Libertad Avanza.

“Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos” o “Milei tiene que salir a laburar para sacar el país adelante”, son algunos ejemplos de comentarios que reciben sus publicaciones, que se hicieron virales.

